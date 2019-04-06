Святые инвесторы. Константин Сёмин. Агитпроп 06.04.2019

Великое счастье для страны, если ей руководят верующие люди. Их не собьет с пути никакая статистика, никакие неудачи, никакие происки врагов. Вера позволяет уворачиваться от грабель и выходить сухими из воды. Самой прочной и незыблемой верой правящего класса у нас вот уже тридцать лет остается вера в иностранного инвестора. Даже странно, что еще нигде не построено ни одного храма всех иностранных инвесторов, в земле российской просиявших. Там можно было бы служить молебны за каждый новый, многообещающий проект.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=V4Ox5psW5mo