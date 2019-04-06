Главная » Видео, Творчество, Экономика

Святые инвесторы. Константин Сёмин. Агитпроп 06.04.2019

10:23. 6 апреля 2019 Просмотров - 203 Нет комментариев Опубликовал:

Великое счастье для страны, если ей руководят верующие люди. Их не собьет с пути никакая статистика, никакие неудачи, никакие происки врагов. Вера позволяет уворачиваться от грабель и выходить сухими из воды. Самой прочной и незыблемой верой правящего класса у нас вот уже тридцать лет остается вера в иностранного инвестора. Даже странно, что еще нигде не построено ни одного храма всех иностранных инвесторов, в земле российской просиявших. Там можно было бы служить молебны за каждый новый, многообещающий проект.

Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=V4Ox5psW5mo

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Богучанская ГЭС- готовится очередная катастрофа на Ангаре–Байкале. Быть или НЕТ Беде? Или хорошие новости от паразитов для зомби?
..., что в заявках, которые инвесторы проекта строительства Богучанской ГЭС (компании...необходимо применить специальные формы поддержки инвесторов. Ими могут стать налоговые и...года, после богослужения в храме святых равноапостольных Константина и Елены в Абакане...
Святой государь?
...приняла закон о доступе иностранных инвесторов к стратегическим отраслям, имеющим...благоверный князь Александр Невский; Рокоссовский Константин Константинович; Ломоносов Михаил Васильевич; ... причислен к лику святых. …Когда тело святого Александра положили в ...
Новости Украины и Новороссии 24 октября 2016
...Аналогичная ситуация произошла и в Свято-Георгиевском храме села Сеянцы. Настоятелю... муляж строили законно. Новых инвесторов водили на экскурсию к счастливым... руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик, депутат Госдумы РФ Максим...
История Великого Новгорода
...Карелией, Прибалтикой, привлекает иностранных инвесторов. Новгород входит в число российских...мастера Братило (Флор) и Константин изготовили для Софийского собора ...в Новгороде составлялись летописи, жития святых, «хождения», рассказывавшие о путешествиях...
Новости Украины и Новороссии 15 мая 2015
... ДНР могут быть партнерские экономические святи, но для этого нужно,...Украины снизить задолженность и желанием инвесторов избежать сокращения основной суммы долга...вариант» развития событий на Донбассе Константин Косачёв, председатель комитета Совета Федерации...
Scofield: Суета вокруг Роснефти. Дополнение
...Контрольно-ревизионного управления администрации президента Константин Чуйченко и поддерживающий его ... поблагодарил руководителей консорциума иностранных инвесторов за участие в интегральной ...образован в 1563 году братством Святого Павла (Compagnia di San...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>