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Легенды цирка. Дрессировщики пум Исайчевы

13:57. 6 апреля 2019 Просмотров - 133 Один комментарий Опубликовал:

Ласковые убийцы. Именно так называют животных с которыми работают эти дрессировщики. Многие отговаривали Владимира и Наталью – слишком непослушны эти большие хищные кошки. Почему дрессировщики Исайчевы все же решились работать со своенравными пумами? И почему никто из профессионалов не захотел им помочь?  Об этом программа «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».

Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RcnkgkzrcNs

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