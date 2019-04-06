Легенды цирка. Дрессировщики пум Исайчевы
13:57. 6 апреля 2019 Просмотров - 133 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Ласковые убийцы. Именно так называют животных с которыми работают эти дрессировщики. Многие отговаривали Владимира и Наталью – слишком непослушны эти большие хищные кошки. Почему дрессировщики Исайчевы все же решились работать со своенравными пумами? И почему никто из профессионалов не захотел им помочь? Об этом программа «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
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Убийцы – это дрессировщики.