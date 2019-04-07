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Цирк: Иллюзия любви

09:40. 7 апреля 2019 Просмотров - 215 4 коммент. Опубликовал:

Сценарий и постановка
                 Ирина Новожилова
                 Константин Сабинин

Монтаж и дизайн
                 Денис Тоом

Текст читает заслуженный артист России
                Сергей Чонишвили

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4 коммент.»

  • 56 16
    Онуфрий 7 апреля 2019 в 10:21 Ссылка
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    Закрыть все зоопарки и цирки, а животных выпустить на волю.

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  • 8283 6035
    Sergeev 7 апреля 2019 в 10:46 Ссылка
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    Как разрешить дилемму. Не ходить в цирк, так эти варвары заморять зверей голодом. Закрыть все цирки и зоопарки, но тогда зверей придется убить ибо в живой природе они выжить не смогут. Пока на мучениях других можно делать деньги, это не прекратится никогда.

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    • 56 16
      Онуфрий Sergeev 7 апреля 2019 в 11:12 Ссылка
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      Животных в питомник на пожизненное обеспечение, а владельцев зоопарков и цирков заставить работать и оплачивать их содержание и реабилитацию.

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