Цирк: Иллюзия любви
09:40. 7 апреля 2019 Просмотров - 215 4 коммент. Опубликовал: Айва
Сценарий и постановка
Ирина Новожилова
Константин Сабинин
Монтаж и дизайн
Денис Тоом
Текст читает заслуженный артист России
Сергей Чонишвили
Сценарий и постановка
Ирина Новожилова
Константин Сабинин
Монтаж и дизайн
Денис Тоом
Текст читает заслуженный артист России
Сергей Чонишвили
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Закрыть все зоопарки и цирки, а животных выпустить на волю.
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Как разрешить дилемму. Не ходить в цирк, так эти варвары заморять зверей голодом. Закрыть все цирки и зоопарки, но тогда зверей придется убить ибо в живой природе они выжить не смогут. Пока на мучениях других можно делать деньги, это не прекратится никогда.
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Животных в питомник на пожизненное обеспечение, а владельцев зоопарков и цирков заставить работать и оплачивать их содержание и реабилитацию.
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Однако батенька Вы мечтатель!))