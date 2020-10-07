.. может быть, когда нибудь (шутка). А пока посмотрим, как это делали наши предки совсем недавно. Многие из них ещё живы и прекрасно помнят тот исторический период.

Некоторые читатели совершенно справедливо указывают на отсутствие географической логики в статьях. К примеру, зачем искать технические чудеса где-то в Забайкалье или Туркмении, когда вперёд всего надо было разобраться с Москвой? Исправляюсь. Хотя одной статьёй тут явно не отделаться. Но... начнём издалека (если это вообще применимо к территории современной Москвы).

Как-то уже достаточно давно описывал загадочные технические чудеса Мытищенской водопроводной системы. Для лучшего восприятия дальнейшего рекомендую ознакомиться тем, кто с той системой не знаком. Там, помимо прочего, описывались Алексеевская водонасосная станция и участки водопровода к ней и от нее.

Это так называемый старый екатерининский водопровод, а точнее водовод, который чудом откопали где-то в районе станции Перловская, в середине 20 века. Точной его географической конфигурации никто не знает. Вода в нём шла самотёком с Мытищ и до самой Москвы. Одной из локальных точек этого водопровода было село Алексеевское.

Строители, посмотрев на это, наверняка отметят некоторые странности. К примеру, почему фундамент арки вдвое толще самой арки? Сдаётся, что когда-то арка (как минимум) стояла над землёй. Но затем нечто насыпало с небес грунтовые массы, которые местами продавили кладку и привели эту водопроводную сеть в негодность. Историки так и пишут, что найти этот старый водовод можно только случайно, т.к. изнутри он забит грунтом. Местами его вычистили и приспособили в качестве прокладки труб нового, уже трубного водопровода. Но бо́льшая часть водовода тем не менее безвозвратно утрачена. Возможно, он какими-то фрагментами цел и похоронен в грунте, но целенаправленно обнаружить его решительно невозможно. А так ли это?

По тем картам, которые есть сейчас, старый водовод приходил в Алексеевское. После капитального ремонта водоносной сети в 19 веке там и возникла упоминаемая выше водонасосная станция. Интересно, а чем вообще в старину было известно это село Алексеевское?

Во французском издании Revue nationale et étrangère, politique, scientifique et littéraire есть интересный абзац.

Когда подходишь к Троице (очевидно, Троице-Сергиева лавра - авт.), домов становится много; мы чувствуем, что достигаем чего-то важного. Троица является целью долгих паломничеств. Люди приезжают из всех провинций империи, потому что Святой Сергий, основатель этого знаменитого монастыря, является одним из самых почитаемых святых в греческом календаре. Дорога, ведущая из Москвы в Троицу, по которой мы шли, это дорога Ярослафа (на Ярославль - авт.), и летом она представляет, как говорят, самый оживленный вид: мы проходим через Останкино, где находится лагерь татар, у села Ростопкино возле Алексевского, в котором еще несколько лет назад сохранились руины замка царя Алексея, и когда зима не покрыла его снежным покрывалом, в сельской местности выделяются изящные домики для удовольствий. Паломники, одетые в армейки и обутые в ботинки из коры липы (очевидно, лапти - авт.), когда они не ходят босиком из преданности, берут короткие дни по песчаной дороге. Семьи следуют в кибитке, забирая с собой матрасы, подушки, кухонную утварь и незаменимый самовар, как племена в дорогу; но во время нашей экскурсии дорога была совершенно пустынной.

Это очень интересно. Оказывается, Ростокино у нас было когда-то Ростопкиным. Останкино так и называлось Останкиным, несмотря на версии о том, что ранее оно называлось Осташевым или даже Осташковым. И где-то в треугольнике между Останкиным, Ростопкиным и Алексеевским находились некие развалины замка (или крепости) цесаревича Алексея. Уж не того ли, которому приписывают отцовство голландского мальчика Исаака ("Петрушки")? Куда же делась эта крепость? Имеется упоминание о некоем домике царя Алексея на ярославской дороге, но опять же в Алексеевском. И домик этот, понятное дело, не сохранился и даже точного места его расположения никто не знает. Единственно, что помнят про деяния цесаревича Алексея в Алексеевском более-менее определенно, это то, что он заложил там в своё время храм. Естественно, храм этот много раз перестраивали, но до наших дней он дожил. Он стоит в новом виде и ныне, это Тихвинская церковь Алексеевского района Москвы.

Почему-то вспомнилось советское детство, когда жители всех близлежащих областей ездили за колбасой в Москву. И среди счастливых покупателей колбасы неоднократно слышалась расхожая шутка, что колбаса "Останкинская" за 2р.20к., бывшая самой популярной, выполнена из останков. В каждой шутке есть доля шутки. Так где там крепость цесаревича Алексея?

Но вернёмся к Мытищенскому водопроводу. Точнее, к его старой подземной части, которую никто не может найти.

Как видим по одной архивной карте, внутри парка Сокольники имелась трубная дорожка, ведущая прямо на нашу Алексеевскую водонасосную станцию. Сейчас это обычная безымянная тропинка. Наверное, если под этой дорожкой копнуть, то как раз и найдётся тот каменный екатерининский водовод. Но нас будет интересовать не совсем это. Давайте наложим ее на современную карту, и решим несложную геометрическую задачку.

Нанесем прямую линию вдоль трубной дорожки, которую видно на карте даже сейчас (выделена красным отрезком). Как то странно, что она прошла у нас прямо через церковь приюта Бахрушиных (в ранней статье было описано, что приют Бахрушиных с церковью был единофункциональным комплексом зданий с водопроводом), а также через упомянутую выше Тихвинскую церковь. Возьмём за точку 1 церковь приюта Бахрушиных и отложим окружность с радиусом, равным расстоянию от неё до Тихвинской церкви. Пересечение окружностей с прямой обозначим как точки 0 и 2 (см. схему). Точка 0 попадает на побережье какого-то Золотого пруда в парке Сокольники, где находится неизвестное здание. Очевидно, ранее тут был храм, не исключено, что пруд появился гораздо позже.

А если такую же окружность скопировать и переместить так, чтобы её центр был в точке 2? Давайте попробуем, и пересечение новой окружности с прямой обозначим точкой 3.

Как вы думаете, что у нас находится на этой точке?

Как вы уже наверное догадались, наша прямая линия на карте и есть тот самый водопровод. Можете копать в этом месте землю и искать, не ошибётесь. Только зачем он пришёл на территорию современной ВДНХ, и при этом упёрся в место главного корпуса с шагом, кратным межцерковному в наших расчётах? Как ни странно, официально про историю возведения этого здания нового Главного павильона написано очень мало.

В связи с тем, что старый Главный павильон уже не вписывался в новую расширенную и архитектурно-стилистическую композицию реконструируемой ВСХВ, было решено деревянное здание демонтировать и возвести новый павильон. На месте старого павильона возникла площадка и часть партера фонтана «Каменный цветок». Новое здание сооружалось на присоединённой к ВСХВ территории и возводилось как новая архитектурная доминанта ансамбля площади колхозов.

Кто не в курсе, в 1937 году на этом месте началось строительство Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ), которая в 1954 году претерпела серьёзную реконструкцию. И тогда же, в 1954 году, в этом месте был выстроен данный Главный (в последствии переименованный в Центральный) павильон. Старый Главный павильон, очевидно, был в другом месте. Внимание, вопрос. Почему Главный павильон ВСХВ появился на этом месте именно в 1954 году, но раньше он был в другом, а в этом месте его даже не закладывали в проект?

История ВСХВ (ВДНХ) уходит своими корнями в достаточно глубокое прошлое. Идеи социалистических выставок, демонстрирующих преимущество нового политического строя, возникали ещё в 20-х годах 20 века. Вплотную к этой теме подошли только в середине 30-х годов, видимо, до этого стояли более важные задачи.ош7 Местом под выставку была выбрана часть огромного парка Останкино, который был передан в пользование Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Это в общем логично, т.к. на выставке планировалось демонстрировать великие практические достижения колхозного строя. Пусть даже этот колхозный строй был оформлен по образцу тех самых буржуазных выставок, ещё не полностью исчезнувших к тому времени.

У парка Останкино, кстати, также достаточно богатая история.

К 1830-м годам подмосковное Останкино, наряду с Сокольниками стало любимым «гуляньем» московской публики, появились ресторации и торговые палатки. В останкинский парк пускали всех желающих, лишь бы были благопристойно одеты. Шереметевские дворовые начали переоборудовать свои дома и сдавать дачникам. Первоначально дачи арендовали преимущественно актёры московских театров, которые устраивали концерты в саду. По воспоминаниям современника: «Чтобы превратить в дачи свои старые избы мужики ударились в городьбы. Они надстраивали вторые этажи, выводили на них балкончики, пристраивали наружные лестницы, не жалели коньков и петушков. Но главную заботу составляли террасы. Мужики так привыкли слышать от нанимающих вопрос „А терраса есть?“ — что со свойственною русскому человеку практичностью немедленно начали возводить террасы, где ни попало. Балкончик на два человека, во втором этаже, поддерживаемый двумя планками, прибитыми к стене, выдавался за „форменную террасу“. Пол на этой террасе скрипел немилосердно, сквозь щели между его досками проваливались ножки стульев, а дачу всё-таки нанимали».

Ещё там сказано про усадьбу Шереметьевых с крепостным театром, но мы к этому вернёмся чуть позже. Что за ажиотажный спрос был на "дачи" с террасами в парке Останкино и почему простого балкончика хватало для этих целей? Мужики налепили дач, и сразу же этот парк стал излюбленным местом московской публики. Просто из-за того, что этот парк есть. И в один прекрасный момент всё это внезапно прекратилось. Как будто прилетела неизвестная авиация, отбомбилась, смешала ту публику с обломками, и образовалось поле из руин. Его так и называли - Останки. Коротко и ясно. И вдруг при участии Сталина это излюбленное ранее место народных гуляний решили частично воскресить. Что-то тут не так. А что?

Кстати, история возникновения ВДНХ на этом географическом месте с самого начала окутана мистикой. Загадочных историй было очень много. Главная из них - ВСХВ изначально планировалась не как выставка сельхозпродукции, а как мистическое райское место. Главный архитектор выставки Вячеслав Олтаржевский проектировал её именно для этих целей, в связи с чем допустил ряд несовместимых с коммунистической идеологией вещей. В частности, на генплане он отразил пересечение аллей в виде христианского креста. За это и другие упущения Олтаржевский был обвинён во вредительстве и сослан в Воркуту. Кому интересны эти и другие подробности мистики в истории ВДНХ, может найти их без труда.

А это и есть тот самый старый Главный корпус, который официально был сделан как будто деревянным. И в самом деле, в здании прослеживается некая незавершённость. Собственно, и не скрывается, что Олтаржевский проектировал выставку для нескольких этапов строительства. Охватить такой строительный объём сразу было невозможно даже для организационных возможностей социалистического строя. И ещё один аргумент - хоть по свидетельствам различных источников при строительстве ВСХВ ряд архитектурных решений некоторых павильонов меняли буквально "на коленке" (по капризам республиканских первых секретарей), ни одна аллея из генерального плана Олтаржевского не изменилась. Очевидно, его арест связан совсем не с тем, что нам известно об этом сейчас. А вдруг и вправду Олтаржевский хотел сделать (восстановить) в этом месте райский угол? Но как?

Вот тут уже начинаем думать. И скорее всего, если в 1954 году началась серьёзная реконструкция павильонов выставки, со сносом большинства из них, что-то у Олтаржевского и его команды наверняка получилось. Каким образом?

Примерно так выставка выглядела в 1939 году. Что странного может броситься на первый взгляд? Ну наверное то, что как такового христианского креста совсем не видно. В районе площади с гигантской статуей Сталина имеется перекрёсток аллей, но там не более чем обычный перекрёсток. И что ещё более интересно, ось главной площади (жёлтого цвета) и главная ось этого перекрёстка (розового цвета) не совпадают. Главный вход находится совсем не там, где он сейчас, а на северо-востоке. А в том месте, где сейчас главный вход, ничего (ну или почти ничего).

Имеются редкие фото ВСХВ на стадии строительства. И если бы мы в 1938 году мысленно встали спиной к современному главному входу и посмотрели вперёд, то увидели бы такую картину:

Самая главная статуя рабочего и колхозницы, со снопом вверху, смотрит куда-то в направлении стрелки. О чём это говорит? Как минимум о том, что главный вход в той стороне, где он находится сейчас, не планировался вообще. Для чего же тогда в эту сторону вели траншею? Сложно сказать. Не исключено, что в той стороне был выход канализации и что-то в этом роде. Что, настоящий главный вход должен быть где-то со стороны современной улицы Эйзенштейна? Кстати, вопрос для профессиональных строителей. Попробуйте определить, в каких целях был привезён и складирован камень такой фракции (сравните с диаметром труб) и в таких количествах. Ни за что не угадаете. Разгадка ребуса будет чуть позже.

Кстати, по поводу того самого старого Главного здания.

Имеются сведения, даже на ряде вполне серьёзных ресурсов, что это здание, включая стеллу, посвящённую Конституции СССР (где вверху та самая статуя), было временным и чуть ли не из дерева. В это верится очень сложно. Например, конструкция стеллы слишком серьёзна, чтобы выполнять её из брёвен, и статуя на ней вполне увесистая. Кстати, сохранилось фото какого-то из помещений внутри данной "конституции".

Кто-нибудь верит, что это временное здание? Но совершенно нигде не сохранилось фото данного здания, включая стеллу, на стадии строительства. Очевидно, были там какие-то секреты. Давайте эту версию с деревянными конструкциями исключим сразу в связи с её абсурдностью.

Это здание могло быть в 1939 году незавершенным в части верхних этажей, но строили его на века.

Сохранилось очень мало фотографий внутреннего вида этого здания, но определённо - там были даже барельефы на стенах. Если в части павильонов выставки действительно подтверждались версии о том, что их делали вначале из дерева, а затем доводили до ума в красивейшем сталинском ампире из камня, то здесь явно не тот случай. Этот павильон сделали качественно и сразу. На то он собственно и Главный павильон. Куда же смотрели рабочий и колхозница с конституционной стеллы?

По воле случая сохранилась аэрофотосъёмка территории ВСХВ времён войны, не исключено, что вражеская. Благодаря ей можно привязать наш старый Главный павильон на современную карту достаточно точно. Но вначале несколько комментариев.

Сложность привязки на современной карте заключается в том, что практически все современные объекты на ВДНХ перестроены, как минимум, у них изменены изначальные длина или ширина или пристроены фальшфасады. Для привязки необходимо некое базовое расстояние, которое сохранилось спустя годы. Первой точкой этого базового расстояния принимаем ближний край металлокаркаса современного Павильона Космонавтики, а ранее он был Павильоном Механизации. Здесь, наверное, нужен комментарий.

Наш Павильон Механизации изначально был задуман как простой гараж для дирижаблей, выглядел он как обычный металлический ангар без торцов (как на фото слева). Внезапно, на стадии строительства, этот гараж меняет своё назначение (обо всех подобных странных превращениях расскажем чуть позже). После скоропостижной реконструкции 1954 года наш гараж превращается в тот привычный нам вид, как на обведённом в рамке фото справа. Сзади ангара пристраивают здание с куполом, а спереди тот самый красивый фасад. В то же время, на виде со спутника край старого металлокаркаса виден достаточно хорошо, и можно предположить, что положение этого края прошло сквозь время без изменений.

Второй точкой примем ось памятника Сталину, которая после той самой реконструкции стала осью круглого водоёма, где вместо Сталина смонтировали ракету-носитель. Эта ось также прошла сквозь время без изменений.

Обратите внимание на ещё одно интересное и необычное здание павильона.

Так на момент открытия выставки выглядел Павильон Украинской ССР. По легенде, небезызвестный Хрущёв был в то время первым секретарём компартии Украины. Ему очень сильно не понравилась первая версия здания павильона, который... был уже построен. С его слов, павильон выглядел хуже, чем Павильон Москвы. Заставили перестраивать. Вначале сделали новый фасад, затем, по окончанию выставочного сезона, изменили планировку помещений и кровлю. Это ещё не всё интересное. После 1953 года тот же Хрущёв заявил, что Павильон Москвы выглядит хуже, чем Павильон Украинской ССР, и велел его снести и построить заново. Но до этого деятеля мы ещё дойдём. Запомните, какое примерно расстояние было между краями фасада здания (обведено красными линиями).

Ну а теперь посмотрим на аэрофотосъёмку.

Обозначим стеллу им. Конституции СССР красным крестиком. Главный павильон в двух крайних осях совпадает по расстоянию аналогичным осям того самого Павильона Украинской ССР, отметим его границы зелёными параллельными линиями. Нанесём синей линией ось главной аллеи от памятника Сталину, отложим наше базовое расстояние от точек 1 и 2 в виде радиуса R. Проведём окружность, скопируем её вдоль оси аллеи до сближения со стеллой. Перпендикуляр от стеллы к аллее получился т.о. где-то на расстоянии приблизительно 6R от памятника.

Попробуем наложить это на современную спутниковую карту.

Получилось примерно так. Главное здание и стелла выделены красным. Всё равно возникает масса вопросов. Во-первых, если стелла задумывалась возле здания как минарет, то их должно быть четыре (хотя, минарет есть явно антикоммунистическая деталь архитектуры, их вообще быть не должно). Во-вторых, и место стеллы, и место здания совершенно не совпадают ни с Фонтаном дружбы народов, ни с местом расположения нашего нового Главного здания. Как мы уже выяснили, последнее место непростое. Очень (или даже не совсем очень) давно на этом месте был узел старинного водопровода. По каким критериям в этом случае выбирали место под старый Главный павильон и памятник Сталину? Там точно есть какая-то закономерность. Ну не может в подобной архитектуре быть без неё.

Где же её искать? Вернёмся чуть выше.

Почему рабочий и колхозница смотрели именно в ту сторону? Подобные знаковые вещи не могут быть просто так без символизма в социалистической архитектуре. Однозначно, спереди или сзади нашей стеллы должен был быть объект, который задал направление оси стеллы и старого Главного павильона. Кстати, существует легенда, что тяжёлую статую на верх стеллы из-за большого веса поднимали в проектное положение по частям. Сноп оказался самым тяжёлым, и поднять его не смогли. За одну ночь (или около того) был сделан сноп аналогичных размеров из дерева, который оказался значительно легче и его подняли. Что-то так и прёт сочинителей легенд про ВДНХ на дерево. Есть люди, которые патологически тяготеют к деревянным домам, живой фанерной музыке и огурцам, выращенным в своём огороде. Тут скорее к психологам. Так вот, все легенды про ВДНХ однозначно сочиняли именно такие люди, и именно для таких же, себе подобных. А других, собственно, в СССР было очень мало. Это был знаменитый и воспетый советский человек, или вчерашний крестьянин, вылезший из лаптей. Когда в сказках и легендах идёт упоминание бревнушков, навоза и прочих прозаических деталей крестьянского быта, он начинает в это верить легко и неистово. С какой целью для бывших крестьян сочиняли подобные легенды?

Путём перебора старых карт Москвы была найдена одна интересная, аналоги которой не встречались нигде.

Это карта плана сталинской реконструкции Москвы от 1935 года, по большей части так и не реализованная. Как то странно улица Рождественка должна была превратиться в прямую широкую магистраль, и пройти в таком виде до ворот парка Останкино, на то время парка им. Дзержинского. Но посмотрите на сам парк, который ещё не был поделён на собственно парк и территорию ВСХВ. И на одну аллею этого парка, подчёркнутую красной линией. Так может, Сталин хотел вернуть то, что уничтожила до него неизвестная война? И эта аллея была тем направлением, куда смотрела статуя на стелле? Где был тот центр, от которого отходил эти аллеи?

По легенде, современную улицу Академика Королёва уже после смерти Сталина должны были делать так, как указано белым. Под снос шла 1-я Останкинская улица. Именно на этом настаивали в ЦК Партии. Опять же, по легенде, имелись сведения, что соратники С.П.Королёва очень сильно не хотели размещать улицу именно там, и хотели перенести её в район 3-й Останкинской улицы (выделено красным). Дошло до того, что при перевозке утверждённых документов из ЦК Партии в Исполком Моссовета некто исправил цифру "1" на "3", и улица благополучно пролегла там, где она находится сейчас. Вопрос - почему ЦК настаивало на строительстве улицы в первом варианте? Неужели надо было уничтожить некий объект и проложить на его месте улицу?

Но нас как раз и будет интересовать этот некий объект, обведённый жёлтым. Что это? На карте он значится как непонятное круглое сооружение, а в реалии там на всех имеющихся архивных фото обычный пустырь (на поздних фото ещё и заросший), с находящейся на нём трамвайной развороткой. Очевидно, трамвайные пути как раз огибали там в своё время нечто, что уничтожили и стёрли из архивов все следы. Какой объект там мог быть?

Давайте возьмём его за центр окружности и проведём радиусы до наших знаковых объектов на ВСХВ.

Упс... наши центр фонтана (он же памятник Сталину) и бывшая стелла имени Конституции СССР есть не что иное, как бывшие детали какого-то доисторического объекта. Но между ними получается не встречавшийся ранее в анализах подобных объектов угол 30 градусов. Что это может значить?

На удивление, среди фотографий строительства ВСХВ обнаружилась одна, совершенно безотносительная. Но она подействовала так, как в своё время в известном советском фильме подействовала на Володю Шарапова другая фотография, указав правильный путь.

Запечатлена отделка старой версии Павильона Узбекской ССР, которого давно уже нет, и не стало по всей видимости ещё в 1939-40 годах. Имелись свидетельства, что вначале он был выстроен временно, затем в первую же зиму был перестроен и выполнен в камне, с той самой легендарной беседкой.

Что там за звезда изображена на временном фасаде? Очевидно, архитектор знал, что кому-нибудь в будущем эта информация станет интересной и потребуется. Ещё более вероятно, что архитектор знал, что стояло ранее на месте парка Останкино. Изучим общий принцип построения такой звезды на лепнине фасада и применим в нашем случае.

Обратите внимание, как совпадает один из розовых диаметров на юге с современной улицей Новомосковской. Бывает же такое. Кстати, а почему она Новомосковская? Очень интересный вопрос. Ещё раз посмотрим, по какому принципу строились террасы на той звезде, на павильоне, и применим в нашем случае, использовав цветовое выделение.

Что там про террасы Останкинского парка говорилось в Википедии? И про татарский лагерь, и крепость цесаревича Алексея во французском издании? Похоже, это один и тот же объект. Вот он. Это была огромная зона релакса, создаваемая благостью, в свою очередь создаваемую сооружениями этого так сказать "парка". Или огромная зона кайфа. К одному из лучей звезды приходила вода, и далее она шла по всей лучевой системе сооружения. Возможно, те же физические явления, что создавали благость, делали эту воду "живой".

В один прекрасный момент некая сила, применив оружие, сравняла с землёй эту зону вечного кайфа, вместе с её посетителями. Как вы уже поняли, так появились те самые Останки, давшие название образовавшемуся здесь населённому пункту. Не исключено, что потом на этом месте снова начали строить временные павильоны с благостью (те самые упоминаемые выше "дачи"), но былого величия это место не достигло уже никогда. Максимум, что было выстроено из серьёзного, это усадьба Шереметьевых с крепостным театром и храм. Никакого отношения к той бывшей крепости эти постройки не имели, разве что есть подозрение, что их строили из материалов, полученных от разрушенного сооружения в центре звезды. Оно было самым большим. В каком оно было виде, мы уже не узнаем. Его снесли полностью, не оставив даже бугорков. Скорее наоборот, создав в непосредственной близости пруд.

Всё это конечно хорошо (если можно так сказать), но давайте проверим эту версию на карте. Для этого отметим некоторые места полученной звезды на карте и сравним с реалиями.

Наверное, можно сразу сказать, что загадка переноса Главного павильона разрешилась. Некто уже при Хрущёве принял решение отодрать Главный павильон от инженерных сетей звезды и присоединить его к сетям исчезнувшего ранее водовода. Вероятно, посчитали при этом, что запроектированную Олтаржевским архитектурную концепцию выставки уже никогда не восстановить (об этом чуть позже). Или Хрущёв был суеверным, как Гитлер, или у него в штате были специалисты, досконально владевшие технологиями прошлого. Ну да ладно, вернёмся к нашим отмеченным точкам.

Точка 1 - в этом месте стоял загадочный павильон, неоднократно менявший названия и назначения.

Вначале это был объект, нанесённый на карту, но не значащийся в списках павильонов (что само по себе странно). После присоединения трёх прибалтийских республик данный павильон временно стал тематическим (он же на фото). После строительства каждой республике по своему павильону данный объект становится Павильоном физкультуры и спорта, и остаётся таковым вплоть до ухода СССР. В 1954 году павильон подвергся масштабной реконструкции. В настоящее время заброшен.

Точка 2 - в этом месте находилась концертная эстрада, или Зелёный театр.

Понятное дело, ныне его уже нет, точнее, он полностью перестроен. Странное сооружение, не находите?

Точка 3 - в этом месте находится Управление технической эксплуатации ВВЦ. Сами понимаете, там и есть вход в преисподнюю, где находится подземная дорога к центру и прочим сооружениям. Дальнейшие комментарии излишни.

Точка 4 - сейчас там находится Павильон Хлеба. Собственно, и ранее там было аналогичное здание.

Только насыпь, на которой стоит павильон, выдаёт, что это здание очень не простое. Почему-то вспоминаются труды Солженицына, согласно которым словом "хлеб" подписывали все специальные объекты. Было такое негласное правило.

Точка 5 - ранее там стоял цирк, согласно расхожей шутке, он дал название современному ВВЦ (Волостной выездной цирк). Он был снесён очень давно. Настолько давно, что нигде не сохранилось его фото. Он остался только на макете в музее ВДНХ.

(Строители, которым была задана загадка про склад битого камня, подсказка - этот объект имел отношение к тому камню)

Странную какую-то форму имеет этот цирк. Что-то напоминает облик скорпиона, или даже немного Казанского собора в СПб.

Полагаю, существование нашей звезды в том виде, в котором мы её изобразили, можно считать доказанным. Гениально. Было принято решение воссоздать центр получения удовольствия, основанный на технологиях прошлого. Но попутно внести туда коммунистическую агитацию. Успех этой агитации был бы обеспечен, вне зависимости от самого агитационного контента.

Почему Сталиным не было принято решение возвратиться снова к той самой звезде? Вот здесь, наверное, как раз стояла задача отойти от прошлого мира, и при этом сохранить технические свойства того объекта, который был разрушен неизвестной войной. От радиальной системы отошли, на что наверняка было дано специальное техническое задание. Но в то же время была предусмотрена возможность использовать те инженерные системы, которые сохранились в земле. И вели к тому центру. Но вначале архитектор предусмотрел два самостоятельных подцентра. Чтобы понять, о чём речь, полагаю, надо изложить немного теории, вначале на примере ротонды с ВСХВ.

Любое старинное архитектурное сооружение можно представить как металлический каркас, обделанный кирпичом, камнем или каким-либо другим строительным материалом. В отдельных случаях он не обделывался никак. И в составе металлокаркаса обязательно присутствовали вазы с неким веществом красного цвета. Смысл этого вещества сводился к тому, что при определённых условиях оно начинало собирать из атмосферы статическое электричество. К примеру, при сложении электрических токов противоположных направлений в общий проводник (см.рис.) их поля будут создаваться согласно "правила буравчика" (в реалии никаких буравчиков нет, но для наглядности и понимания этот пример подойдёт). И в какой-то области атмосферы вблизи пересечения проводников "буравчики" будут крутиться в противоположные стороны и накладываться, разреживая некую невидимую среду. За счёт этого разреживания и работает то самое вещество в вазах. Это если объяснять очень упрощённо. На каркасе т.о. образуется сильный незатухающий статический заряд, и если к нему приложить газонаполненную лампу, то она загорится (надеюсь, понятно). Собственно, так и горели все старинные лампы. В нашей ротонде вазы были спрятаны в специальную нишу, этот способ в архитектуре очень распространён.

Немного усложним задачу.

Представим, что есть некий храм, выполненный в том же конструктиве, т.е. металлокаркас с вазами. Вот только храм этот утоплен в грунт, примерно так, как на рисунке. Над поверхностью только малые купола и центральный ствол. Будет ли такой храм работать? Конечно же, да. И если не делать его нижний этаж, а металлосвязи провести так, как на рисунке, то мы получим тот же эффект храма, но при этом ещё и в почве, и в пространстве между центральным стволом и малыми куполами. А если вместо этих стволов и куполов применить отдельные здания со связями между ними, в грунте? Ну например теми же водопроводными сетями. Полагаю, то приведённое выше фото с откопанной траншеей и разбросанными камнями предстаёт сразу в другом свете.

Наверное, искусство архитектора как раз и заключалось в том, чтобы правильно расположить узлы каркаса внутри здания, и не менее правильно расположить проектируемые здания на плане. Олтаржевский явно с этой задачей справился, и его арест совсем не был связан с его некомпетентностью. Там, скорее всего, причины были совсем другими.

Это вид с той самой стеллы, во время стройки ВСХВ в 1937 году. Но на том месте, где впоследствии был установлен памятник Сталину, стоит нечто, никак не вписывающееся в тот вид, какой у этого места был после открытия ВСХВ. В чём причина? Секрет оказался простым.

В ходе какой-то инспекции высоких лиц на ВСХВ во время стройки им очень сильно не понравилась та композиция, которая была уже почти выстроена на месте будущего памятника Сталину.

Вид с разных сторон

Вот в ней то как раз и разглядели тот самый непонятный крест. И снесли полностью. По легендам, вначале здесь хотели сделать серп и молот на постаменте, а по бокам статуи Ленина и Сталина. Для чего делали такую башню в центре конструкции? Очевидно, это была совсем не башня, а каркас будущего здания/сооружения с памятником наверху. Ну или прообраз здания с закладкой большой вазы. Всё было продумано.

А это тот самый серп-молот, который должен был стоять вверху. Он тоже вошёл в материалы уголовного дела Олтаржевского из-за того, что боёк молота был направлен на остриё серпа. Это, по мнению обвинителей, символизировало глубокий разлад между рабочими и крестьянами (не смейтесь). Тяжело было работать на такой стройке ответственным руководителем.

Стало на этом месте так:

По очередной легенде, перед изготовлением памятника в натуральную величину был сделан его уменьшенный макет. После утверждения этот макет был помещён внутрь памятника, и получилась "матрёшка". Зачем? Матрёшку там вряд ли стали делать, а вот огромную ёмкость с красным веществом туда вмонтировали точно. Статуя и пьедестал выполнены из одного материала, и есть все основания полагать, что памятник залили послойно по тому же массивному металлическому каркасу. Горизонтальные швы на памятнике и постаменте прямо об этом говорят.

Как же Олтаржевский выполнил концепт построения территории выставки, с металлосвязями в грунте? Попробуем предположить.

Те самые две независимые подсистемы - это контура синего и зелёного цветов. Но у обоих подсистем была техническая возможность синхронизировать и усиливать свою работу при наличии центрального контура красного цвета. Не исключено, что он на момент строительства выставки существовал, пусть даже во временном исполнении. Информация о нём скрыта полностью. Но однозначно, ВСХВ планировалась к вводу как многоэтапный объект, и предполагала занять всю площадь парка Останкино по мере ввода новых пусковых комплексов. И сразу предполагалось, что вход будет как раз оттуда, куда смотрела статуя на стелле. Прочие территории зарезервировали под следующие этапы. Ну а в первый пусковой комплекс вошли два самостоятельных контура. Первый приводился в работу стеллой им. Конституции СССР (т.н. "бездымовая труба", но в очень оригинальном исполнении, с расположением отдельного яруса ваз на здании Главного павильона). Второй приводился в работу памятником Сталину и стоявшими рядом под углом 45 градусов к главной аллее павильонами. От них во все стороны отходили водопроводные сети, выполнявшие роль металлосвязей. Всё было продумано.

Ну правильно, а христианский ли там крест вообще видели на плане? За такой крест любители символизма точно могли дело пришить. В то время, когда каждая пипетка мечтала стать клизмой, любителем символизма там был каждый проверяющий с двумя классами церковно-приходской (и тех в коридоре). Сложно работалось главному архитектору. Но что же делать, если там символика идёт от реальных предметов. Зато представьте, что везде внутри зелёных и синих контуров, а также внутри павильонов человек, сам того не ожидая, входил в эффект эйфории.

О чём тут говорить, если сельхозкультуры росли почти в два человеческих роста. Вы не ошиблись, это ВСХВ (на заднем плане Павильон Консервирования), на широте Москвы и в её специфическом грунте. Можете ещё посмотреть, каких размеров там выращивали племенных хряков или другую скотину. Там всё радовалось жизни. Это примерно как тайное применение допинга узким кругом спортсменов в среде, где про допинг не то что не слышали, а даже не догадывались. Посещает крамольная мысль - а что, Сталин это сделал как витрину, и планировал затем внедрить в каждый колхоз?

Но думаете, одной эйфорией заканчивалось всё дело?

Не находите странным внутренний вид Павильона Птицеводства от 1937 года? По слухам, его забраковали из-за скудности интерьера и переделали уже на следующий год. Интерес здесь в другом. На момент открытия, как нам сообщают официальные источники, ВСХВ потребляла неслыханную по тем временам электрическую мощность - более 13 кВт. Откуда взялась эта цифра и вообще как было организовано электроснабжение павильонов, все источники деликатно умалчивают. Но глядя, например, на этот павильон, и условно принимая, что средняя лампа накаливания потребляла 50 Вт, можно сделать вывод, что дефицита электрической мощности ВСХВ не испытывала совсем.

А это Павильон Цветоводства, построенный вместо забракованного там же, в 1938 году. Там явно был внутренний обогрев. За счёт чего? Ни на одной карте ВСХВ не указано объектов преобразования электроэнергии, при всей немалой площади выставки.

Для справки, в то время в Москве, в старом фонде, запрещалось иметь розетки. По рукам тайно ходили т.н. патроны-жулики, это были переходники с лампочного цоколя. Но и при этом включить утюг, например, было проблематично, перегорали предохранители. Электрической мощности катастрофически не хватало даже на заводах. Как же так?

Показуха или мы что-то не знаем? Тем не менее, факт имеет место быть - все павильоны освещались изумительно.

Обратите внимание на фонари, идущие по главной аллее. Обман зрения, или они всё же не простые?

Складывается впечатление, что под руководством Сталина решалась сложнейшая задача - он решил вернуть страну к тому состоянию, которое было до момента начала той неизвестной нам войны. И в той стране не было очень многого, что появилось в мире в 20 веке.

Для сведения, таким был Павильон Нефти на ВСХВ времён её начала. И стоял он на отшибе. Теме газа не уделялось вообще ничего. Эта отрасль явно не тянула тогда на флагманскую, и не имела каких-либо многообещающих перспектив. Как же могли работать знаменитые трактора?

В свободном доступе имеется фотоальбом известного в прошлом художника-макетиста Георгия Каршина (страницы в Википедии не имеет, но альбом его творчества имеется на сайте музея ВДНХ). Данного художника привлекали практически на все серьёзные объекты, которые было необходимо реалистично визуализировать. Привлекали его и для макетирования объектов ВСХВ.

Таким он воссоздал макет Павильона Механизации, который стал им после превращения из гаража для дирижаблей. Дирижаблестроение, как всем известно, было популярно во всём мире, и как минимум до Второй мировой. СССР не был исключением. Но по какой-то странной причине дирижабли вдруг внезапно исчезли, и также во всём мире. И также СССР не стал исключением. Объяснить это можно тем, что между Сталиным и окружающим миром были какие-то балансы. Он поддерживал определённые действия сильных мира того по уничтожению технологий прошлого взамен на что-то. Но с каждым годом эта тенденция всё больше и больше шла на убыль.

Это из того же альбома, очевидно, макет выполнен тем же автором. Ничего не смущает? Угольный комбайн. В шахте. Где и так дышать нечем. Это макет того самого комбайна под землёй на ВСХВ, и это явно не гротеск художника. Выставки организовывали тогда не для демонстрации полёта фантазий руководства. Может, он был электрическим?

А это выставка сельхозтехники в том же Павильоне Механизации. Что за агрегаты стоят на нижнем ярусе? Для лучшего обозрения некоторые осветлены. Сильно напоминают локомобили. Никаких фотографий подобной техники на ВСХВ можете не искать, в свободном доступе их нет.

Там же, но с другой стороны. Наряду с обычными тракторами, в экспозиции присутствуют трактора со странными деталями в конструкции. Интуиция подсказывает, что это паровые двигатели. Но как? Неужели колхозники "топили" подобные агрегаты дровами, которые возили с собой? Художник, кстати, отличался тем, что прорисовывал каждую деталь очень реалистично. Ему даже грамоты давали за отличный труд. Если на модели была подобная деталь, то можно не сомневаться, она была и в реалии.

Обратите внимание, при всём многообразии мелких деталей на модели справа там даже топки нет в нужном месте. Неужели при Сталине перед войной начали делать транспортные средства на том самом "красном веществе"? А тут, похоже, без вариантов. Вождь собрался в коммунизм на полном серьёзе, и вёл туда за собой все счастливые тогда ещё братские народы СССР. Энергетическая независимость была и залогом, и гарантом, и сверхмощным двигателем в этом процессе. Наверняка у визави это вызывало тихий ужас.

Кстати, а кто-нибудь знает, как в войну вся наша техника прошла пол-Европы при определённых сложностях в снабжении на таком маршруте горюче-смазочными материалами? Тут, похоже, богатейший пласт для исследователей.

Для справки, про изготовление кирпича методом сухого прессования в Википедии пишут так:

Гиперпрессованный кирпич был изобретён в 1950-х гг. в Южной Америке. Рауль Рамирес из Межамериканского научного центра в Боготе (Колумбия) разработал одноблочный ручной пресс, с помощью которого под большим давлением можно было прессовать кирпичи из смеси влажной почвы и цемента. В России этот строительный материал стал известен после Выставки достижений строительных технологий, которая проходила в Москве в 1986 г. Там были продемонстрированы гидравлические прессы для изготовления безобжиговых грунтобетонных строительных материалов. Первым пресс приобрёл Тульский кирпичный завод, который начал выпускать кирпичи из смеси бетона, грунта и воды. Низкое качество таких кирпичей заставило разработчиков найти замену грунтовому наполнителю. Отсевы карьера известняка-ракушечника пришли на смену грунту, обеспечив механическую прочность кирпича 250 кг/м²[4] и необходимую для строительства жилых домов долговечность.

Оказывается, такой способ изготовления кирпича уже демонстрировали на ВСХВ в 1938 году. И не просто демонстрировали, а делали этот кирпич прямо там и строили те самые павильоны, причём качество было таким, что они с трудом разрушаются даже сейчас. Всё давно уже было изобретено.

Как уже наверное догадались строители, это и есть ответ на загадку о назначении ломаного камня на одном из фото строительства ВСХВ. В том самом "цирке" был мини-завод по производству каменных блоков нужной формы для строительства павильонов. Собственно, в старину при каждом строящемся объекте был такой мини-завод. В нём было два технологических цикла - термическое разрушение камня в порошок (клинкер), и прессование блоков под давлением в формах смеси клинкера и воды. При этом прессовании опять же использовались устройства, похожие на мини-ротонды, они не только создавали давление в формах, но и осуществляли т.н. "железнение" - воздействие на смесь тех самых ваз, вызывающих эфирные возмущения, которые в свою очередь обеспечивали безтемпературное затвердевание смеси. На картинке все эти циклы очень хорошо показаны, очевидно, в то время никаким секретом этот техпроцесс не являлся. Когда-нибудь напишу об этом отдельную статью.

Ещё сильнее начинаем убеждаться, что Вождь не просто абстрактно вёл всех в коммунизм, как это позже делал Брежнев, а наглядно демонстрировал способы решения данной задачи. И способы эти, надо отметить, были вполне по силам простым советским людям. Куда же это делось?

Тот период в истории надо восстанавливать и переосмысливать совершенно заново. Советский человек, оказывается, выиграл войну не на одном героизме. Под конец войны он был обеспечен всем необходимым на поле боя очень неплохо, и тыл для этого старался. Чей там портрет висит на стене, в одном из фото? Берии? О нём как-нибудь отдельно.

Это был самый лучший период в жизни советских людей, несмотря на прошедшую войну и прочие трудности. Все были уверены в завтрашнем дне. Все имели такие гарантированные Конституцией права, каких в мире, наверное, не имел больше никто. Народ веселился и пел песни, например эту из известного кинофильма, снимавшегося, кстати, на ВСХВ:

И в какой стороне я ни буду,

По какой ни пройду я траве,

Друга я никогда не забуду,

Если с ним подружился в Москве.

Кстати, о колхозниках на ВСХВ.

Это макет колхозных зданий, которые разрабатывались проектными институтами. Очевидно, на ВСХВ был и оригинал. Приглядитесь, в отдельном здании были библиотека и театр. Серьёзно? Наверное, если бы здесь опубликовали макет избы-читальни, все были бы сильно удивлены. Подозреваю, что это был аналог храма, только с соответствующей идеологией и наличием благости. Примерно как павильон на ВСХВ, только в миниатюре. Тут ещё работать и работать.

Это модель колхозного участка по производству клещевины. Она что, была стратегическим продуктом, или у всей страны были запоры? Видимо, советский народ стремительно шёл к изобилию, во главе с Вождём. Было, в общем, с кем идти и куда идти.

Как вы думаете, если бы с этими прекрасными промышленными товарами советские люди поработали лет пять, нужны бы им были те самые бумажные деньги? Совершенно нет, и это очевидно. Валютой высшей категории, как и в старые добрые времена, стала бы та самая красная жидкость, или "червонное золото". Как в 80-е годы такой валютой в деревнях была несколько другая, но тоже жидкость в бутылках. Собственно, партработниками того времени и не скрывалось - при коммунизме деньги будут отменены. Любой желающий сможет взять любые товары в нужном ему количестве. Как там, от каждого по способностям, каждому по труду. Все были рождены, чтобы сказку сделать былью, и эта быль... стремительно приближалась. Кто-нибудь может такое представить?

Если бы такие коровники были бы во всех советских колхозах, то сельские труженики без преувеличения стали бы самыми уважаемыми людьми в СССР, а их профессия была бы престижнее дипломатов. И главное - "продовольственная программа" была бы решена за несколько лет на раз-два. И всему виной... всего лишь красная жидкость, которая бы делала счастливой и скотину, и людей, её растящих.

Что-то пропали из нашего медиапространства два известных политика, агитирующих народ назад, в социализм. Назовём одного из них условно Тамбовский Волк, другого Председатель. Оба связывают себя неким образом с социалистическим сельским хозяйством. Если вдруг они вновь объявятся и начнут приглашать народ на встречи, задайте им вопрос - а Вы, батенька, за какой Интернационал? За первый, второй или третий? В смысле вы за чей социализм, сталинский, хрущёвский или брежневский? Гарантию даю, они не врубятся, о чём вообще вопрос. И не ответят. Сталинский социализм - как раз тот, про который сказано выше. Это путь вперёд гигантскими шагами, с использованием самого прогрессивного научного достижения. Хрущёвский - это когда стремительно уничтожали достижения сталинского, причём с такими курьёзами, что на одну величину снижали зарплату, и на такую же величину повышали цены, что вызвало в свое время народный протест в Новочеркасске. Брежневский - это когда решили больше не экспериментировать и дали рыбе спокойно догнить с головы, перед ликвидацией коммунистических догм как изживших себя. По умолчанию оба этих политика предложат хрущёвский социализм, потому как на другой они не способны.

Оно вам надо?

А если бы они хоть раз заикнулись о Сталине и красной жидкости, да ещё не дай Б-г помахали пробиркой где-нибудь перед камерой (исключительно бутафорской пробиркой, так, для понта), то вновь прилетел бы какой-нибудь Буркхальтер и нагнал такую жуть, что вся системная оппозиция, не дожидаясь, сама начала глотать новичка. Ну или делать что-нибудь в этом роде. Сами понимаете, не для того в 1953 году проводили такую спецоперацию, чтобы сейчас так просто её забросить.

Какой там вид энергии, успешно восстанавливаемый после войны, заретушировали на фото? Мы о 19 веке спорим, а тут промыты мозги у поколения, которое ещё не исчезло из списочного состава граждан. Воистину, экс-советский человек есть самый богатый и ценный ресурс на этой бывшей административной территории.

Как вы уже наверное догадались, уже с 1953 года выставка была подвергнута тотальному разгрому с космической скоростью. Старый Главный павильон, памятник Сталину и связанные с ним прочие павильоны были снесены совсем или перестроены заново. Все прочие павильоны были лишены основного, ради чего их в своё время и делали - благости. Под руководством Хрущёва были проведены мероприятия, максимально обеспечивающие невозможность восстановления главного назначения ВСХВ (ВДНХ). И вся прошедшая грандиозная эпоха была перевёрнута в истории с точностью до наоборот.

Кстати, очень символично там вскоре поставили телебашню и заменили благость птичьим помётом. Одно слово, Останкино.

Источник: https://www.tart-aria.info/pridjom-k-izobiliju/