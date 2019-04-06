Е.Ю.Спицын, К.В.Сёмин и А.И.Колпакиди на канале “Красная линия”. “Телесоскоб. Актуальный разговор”

программе Владимира Соловьева "Поединок" участвуют, Жириновский Владимир Вольфович - председатель партии ЛДПР, заместитель Председателя Государственной думы и Леонид Яковлевич Гозман - сопредседатель партии "Правое дело". Тема программы: "Нужно ли ...
Алексей Широпаев По НТВ прошел очередной фильм Алексея Пивоварова о войне: «Вторая ударная. Преданная армия Власова». Пожалуй, это лучший фильм Пивоварова. Он вполне выявил человеконенавистническую суть имперско-большевистской системы, бросавшей в топку ...
Пожиратели Душ Межрелигиозный совет России на заседании 13 апреля 2011 года осудил пропаганду гомосексуализма! Страсбургский суд окончательно принял сторону московских извращенцев в споре с властями. Европейский суд по правам человека (Страсбургский) ...
Иранский телеканал Press TV представляет интервью с Полом Крэйгом Робертсом, бывшим помощником министра финансов США. Он подробно рассказывает, что события в Ливии и Сирии спровоцированы США в рамках плана по достижению американской гегемонии и направлены...