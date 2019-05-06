К.В.Сёмин и Е.Ю.Спицын в студии МПГУ. “Мое документальное кино”

Третий рейх просуществовал всего 12 лет с 1933 по 1945 годы. Несмотря на сжатые сроки, это явление оставило глубочайший след в истории человечества. События недавнего прошлого, несмотря на всю свою очевидность, до сих пор, во многом, окутаны ореолом тайны...
Кандидат в президенты США Рик Санторум в политических дебатах заявил, что в случае своего избрания пойдет на физическое устранение физиков-ядерщиков из России, Ирана и Северной Кореи.Столь радикальные меры политик готов применить для нераспространения ...
Современный мир характеризуется множеством проблем и противоречий, пути разрешения которых являются предметом острых дискуссий обществоведов во всём мире.Как оказалось, после разрушения Советского Союза однополярный мир не стал более «равным», наоборот, он...
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