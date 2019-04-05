Камо грядеши?

4 апреля 2019

В четверг 21 февраля Березниковский городской суд (ул. Свободы, 43а) Пермского края начинает рассмотрение дела известного жителя Березников, главного специалиста отдела капитального строительства ПАО «Уралкалий» Игоря Зайцева, обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием сети интернет (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и в возбуждении ненависти либо вражды (ч. 1 ст. 282).

Ранее Игорь Зайцев обвинялся также в «Реабилитации нацизма» (ст. 354.1), выразившейся в сомнениях по факту смерти 6 миллионов евреев в годы войны. В январе это обвинение было снято Пермским краевым судом по истечению срока давности. Сейчас березниковец обвиняется по двум другим «экстремистским» статьям за высказывание идеи о том, что евреи виновны в стравливании русских и немцев и в разжигании Второй мировой войны, а также в современном натравливании украинцев на русских.

Дело первоначально расследовал Следственный комитет, затем за него взялось региональное ФСБ. Во время следственных действий следователи настойчиво выясняли у Зайцева, поддерживает ли он отношения с пермским общественным деятелем Романом Юшковым. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму и ФСБ оказывали давление на руководство «Уралкалия», требуя уволить Игоря Зайцева, однако менеджмент предприятия устоял перед прессингом.

Государственному эксперту отдела судебно-бухгалтерских экспертиз Пермской лаборатории судебной экспертизы Анастасии Евтеевой своей экспертизой удалось установить, что в распространённых сотрудником «Уралкалия» текстах содержатся «лингвистические признаки угрозы совершения насильственных действий в отношении группы лиц евреи». Конкретно Зайцев подозревается в призывах удалить евреев с территории РФ. Речь идёт о текстах «Евреи, верните Россиюславянам!», «Православные, очнитесь! Мир земной сошёл с ума!», «Сын пришёл в ДПНИ и спросил с порога...» и др. Вслед за этим привлечённый ФСБ эксперт-бухгалтер обнаружила в анализируемых текстах признаки унижения турок, выходцев из Средней Азии и Кавказа, индусов, англичан, татар, монголов, африканцев, арабов, пакистанцев, китайцев, французов, американцев, испанцев, украинцев, грузинов, шведов и латышей. Позже Средне-Волжский центр судебной экспертизы Минюста РФ (Казань), к которому обратилось ФСБ, закрепил выводы пермячки Евтеевой.

Свидетелями обвинения по делу выступают старший оперуполномоченный Центра по противодействию экстремизму по Пермскому краю Иван Куриляк и член правления Центра гражданского образования и прав человека Андрей Суслов.

Согласно представленным в суд документам органов местного самоуправления 54-летний ранее не судимый Игорь Геннадьевич Зайцев характеризуется как образцовый семьянин и активный организатор-общественник, много сделавший для Усольского городского и Пыскорского сельского поселений. Так, Зайцев занимается развитием местного благоустройства и газоснабжения, он – активный участник территориального общественного самоуправления. Помимо этого Игорь Зайцев награждён двумя государственными наградами СССР: медалями «За отличие в воинской службе» и «За строительство Байкало-Амурской магистрали». В сети Зайцев известен как активный борец с деструктивным сообществом «Синий кит», а в Пермском крае – как известный коллекционер и реставратор православной иконы и артефактов.

С подсудимого взята подписка о невыезде.

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