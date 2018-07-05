За фиговым листком футбола

Какой политический строй в путинской России? Куда властная группировка Кремля ведёт народ, к каким свершениям и победам? Не может государство существовать просто так. Как дикое поле, как выжженная земля, где обезумевшие стервятники догладывают внезапно свалившуюся со скалистых вершин добычу.

Только прочитав свежие заголовки СМИ даже далёкому от политики человеку становится абсолютно понятно — Россия не идет никуда. Но она и не стоит. Обессиленная и немая она ползёт навстречу неизвестному, в надежде, что это неизвестное называется счастьем. Но там, за горизонтом оказывается новый горизонт, а за кругом — очередной круг.

Победа над испанцами — это, безусловно, бальзам на душу. Но не лекарство от смертельной болезни, не средство от агонии, в которую заведено наше Отечество бездарными компрадорами. Как писал С.Е.Лец, «окно в мир можно закрыть газетой». В российских реалиях это звучит так: окно к ужасной правде можно прикрыть футболом. Или его фиговым листком.

А правда — вот она, без прикрас, без комментариев. Одними заголовками, от которых волосы должны вставать дыбом, и не только на голове.

«Путин сократил расходы на пенсии»

«Путин подписал закон о повышении пошлин за права и загранпаспорт»

«Госдума одобрила повышение НДС до 20%»

«На российских АЗС выявили массовый недолив»

«Член „Единой России“ обвинила Путина во лжи из-за пенсионной реформы»

«МИД: В России возможно создание альтернативного интернета»

«России предрекли повторение дефолта»

Ведь это не просто рабочие будни президента, правительства, Думы и прочих чиновников. Это жизнь настоящего и будущего поколений. Или их умерщвление…

Тут уж каждому, как писал Левитанский, выбирать по себе. Только выбор стоит не между женщиной, религией и дорогой, а между тем — быть России или не быть. Ставки куда выше, нежели личные. Это ставки цивилизационные.

Как у Сенкевича в «Камо грядеши? Это выбор миров, один из которых являет собою всемогущую правящую силу административной машины, а другой представляет мировоззренческую, смысловую, духовную силу.