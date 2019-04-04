“Звезды советского экрана”: Фрунзик Мкртчян

Май 1971 года. В киосках Союзпечати на самом видном месте лежит долгожданный новый выпуск "Советского экрана". Номер по обыкновению раскупался мгновенно, ведь внутри – все новинки кино и публикации о жизни всенародно любимых звезд экрана.

На обложке девятого выпуска актер, способный вызвать улыбку даже у самого строгого зрителя – Фрунзик Мкртчян. К началу 70-х советские граждане уже успели полюбить его в роли грустного бандита из "Айболита-66". Заметили и оценили сыгранных им странноватого профессора из фильма "Тридцать три", и обаятельного контрабандиста из картины "Не горюй". Но все же, самым непревзойденным стал Джабраил из "Кавказской пленницы" Леонида Гайдая.

Как монетка решила судьбу Фрунзика Мкртчяна? Почему он начал пить? И как самая большая любовь актера стала главной трагедией в его жизни? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

Источник: http://2planeta.ru/news/zvezdy_sovetskogo_ehkrana_frunzik_mkrtchjan/2019-04-04-74167