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“Звезды советского экрана”: Евгений Леонов

10:27. 3 апреля 2019 Просмотров - 48 Нет комментариев Опубликовал:
 
 


Август 1972 года. С обложки самого популярного в СССР журнала о кино "Советский экран" улыбается Евгений Леонов. Попасть в это издание – огромная удача для любого советского актера. Почти, как выиграть приз на кинофестивале в Каннах.

Как Евгений Леонов изображал рокового красавца? Почему он избегал ухаживаний многочисленных поклонниц? Какая роль подарила актеру семейное счастье? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

Источник: http://nashaplaneta.su/news/zvezdy_sovetskogo_ehkrana_evgenij_leonov/2019-04-02-65936

Метки: общество

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