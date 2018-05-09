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Реальные прототипы советских фильмов о войне

16:26. 9 мая 2018 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал:

Минобороны опубликовало уникальные документы о прообразах героев военных фильмов. Обнародованные материалы рассказывают о мужестве и героизме защитников Родины, которым посвящены шедевры отечественного кинематографа. В списке кинолент — “В небе “ночные ведьмы”, “Экипаж машины боевой”, “Батальоны просят огня”, “Аты-баты, шли солдаты”, “Командир счастливой “Щуки”.

“В небе “ночные ведьмы”

Драма Евгении Жигуленко повествует об участии женщин-летчиц в Великой Отечественной. Режиссер во время войны командовала звеном ночных бомбардировщиков, была награждена звездой Героя Советского Союза. На ее счету 773 боевых вылета.

В картине она рассказала о подругах-летчицах, с которыми ей пришлось делить все тяготы и невзгоды боев. Молодые девушки наводили ужас на фашистов и получили от них прозвище “ночные ведьмы”.

С самых первых дней формирования полка его командиром была Евдокия Бершанская. В фильме ее роль исполнила Валерия Заклунная.

Среди опубликованных Минобороны документов — наградные листы о присвоении Жигуленко и другим летчицам полка звания Героя Советского Союза, фотографии, формуляр о боевой подготовке личного состава.

© Фото : Минобороны России
Майор Бершанская Евдокия Давыдовна

 

“Экипаж машины боевой”

В основу сюжета драмы о битве на Курской дуге легли события из жизни сценариста фильма Александра Милюкова. Он был непосредственным участником этих боев.

Двадцатая гвардейская танковая бригада, в составе которой воевал Милюков, в июле 1943 года обороняла направление на Прохоровку, где произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. В этом же году гвардии старшину Милюкова представили к медали “За отвагу”.

Начав боевой путь с Брянского фронта, он дошел до Берлина, был трижды ранен.

Минобороны представило выдержки из газет, приказов, отчеты о боях бригады на протяжении июля-сентября 1943 года. Изучая эти страницы, можно представить, в каких условиях пришлось сражаться нашим танкистам, отметили в ведомстве.

© Фото : Минобороны России

Лейтенант Милюков Александр Иванович

 

“Аты-баты, шли солдаты”

Фильм вышел на экраны в 1976 году. В основе сюжета — реальные события марта 1943-го, когда взвод лейтенанта Петра Широнина несколько суток отражал атаки фашистов у села Тарановка Змиевского района Харьковской области.

У противника были танки и самоходные пушки, у советских солдат — лишь 45-миллиметровое орудие. Впервые широнинцы столкнулись с противником 2 марта — то сражение длилось три часа. Советские бойцы подбили шесть танков и семь бронемашин немцев.

В живых из всего взвода остались лишь четверо, 21 человек погиб. Всех бойцов представили к званию Героя Советского Союза.

Военное ведомство опубликовало список погибших, наградной лист, оперативные сводки и статью из красноармейской газеты о подвиге героев.

© Минобороны России
Статья из красноармейской газеты 25 гвардейской стрелковой дивизии “Сталинская гвардия”

Источник: www.kramola.info

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