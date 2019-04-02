Свержение Мадуро потребует больше времени

Спецпредставитель США по Венесуэле, военный преступник Эллиот Абрамс за последние 3 дня раздал несколько комментариев для прессы, где обрисовал стратегию США по этой стране.1. Свергнуть Мадуро не удается, потому что мешают Россия и Куба. США заставят их за это заплатить.2. США переоценили готовность венесуэльских военных дезертировать и переходить на сторону "свободного мира". Кол-во дезертиров так и не достигло критической массы.3. США надеются, что военные еще передумают и через неопределенное время сделают правильный выбор в пользу "народа Венесуэлы (читай США и Гуайдо)4. Абрамс считает, что маловероятно, что через год Мадуро будет управлять Венесуэлой, но отметил, что "США находятся пока на ранней стадии смены режима" и вопрос свержения Мадуро не может быть решен за один месяц.5. США продолжат наращивать экономическое и дипломатическое давление на Венесуэлу, чтобы переубедить военных и население прекратить поддержку режима Мадуро.В целом, это фактически официальная констатация факта, что форсированная смена режима провалилась и США официально перешли к "плану Б", если он вообще существовал на январь-2019.А ведь в январе-феврале – Болтон, Абрамс, Помпео и Рубио все как один заявляли, что свержение Мадуро уже вот-вот и военным надо срочно выбирать, иначе время кончится и все. А теперь те же люди рассказывают о том, что потребуется несколько месяцев и обсуждают вопрос о том, будет ли Мадуро управлять Венесуэлой в 2020-м году или нет.В порядке минутки юмора позволю себе привести избранные комментарии из блога к январским новостям про Венесуэлу от 23-24 января, когда США начали реализацию стратегии государственного переворота.Чисто поржать.И так далее.Асад долго не протянет…Границу сдадут до сентября…Алеппо обречен…Ким Чен Ын сдаст ядерное оружие…Дейр-эз-Зор падет…Ходейда не продержится до осени….Мадуро осталась неделя…Продолжение следует.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4890869.html