Свержение Мадуро потребует больше времени
16:22. 2 апреля 2019 Просмотров - 144 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Спецпредставитель США по Венесуэле, военный преступник Эллиот Абрамс за последние 3 дня раздал несколько комментариев для прессы, где обрисовал стратегию США по этой стране.
1. Свергнуть Мадуро не удается, потому что мешают Россия и Куба. США заставят их за это заплатить.
2. США переоценили готовность венесуэльских военных дезертировать и переходить на сторону "свободного мира". Кол-во дезертиров так и не достигло критической массы.
3. США надеются, что военные еще передумают и через неопределенное время сделают правильный выбор в пользу "народа Венесуэлы (читай США и Гуайдо)
4. Абрамс считает, что маловероятно, что через год Мадуро будет управлять Венесуэлой, но отметил, что "США находятся пока на ранней стадии смены режима" и вопрос свержения Мадуро не может быть решен за один месяц.
5. США продолжат наращивать экономическое и дипломатическое давление на Венесуэлу, чтобы переубедить военных и население прекратить поддержку режима Мадуро.
В целом, это фактически официальная констатация факта, что форсированная смена режима провалилась и США официально перешли к "плану Б", если он вообще существовал на январь-2019.
А ведь в январе-феврале – Болтон, Абрамс, Помпео и Рубио все как один заявляли, что свержение Мадуро уже вот-вот и военным надо срочно выбирать, иначе время кончится и все. А теперь те же люди рассказывают о том, что потребуется несколько месяцев и обсуждают вопрос о том, будет ли Мадуро управлять Венесуэлой в 2020-м году или нет.
В порядке минутки юмора позволю себе привести избранные комментарии из блога к январским новостям про Венесуэлу от 23-24 января, когда США начали реализацию стратегии государственного переворота.
Чисто поржать.
Мадуре наркопрезиденту скоро кирдык.
Да туда этому Мадуро и дорога. Россия вот только без $17 миллиардов осталась, похоже. Впрочем, как обычно.
Мадура – не Асад. Случайный человек. Вангую – убьет собственная охрана. Он даже не убежит.
Кранты Мадуро. Хорошо если черенка от лопаты удасться избежать.
Экономику Мадуро просрал. Как следует из истории это обычно происходит при активном участии приближенных к власти. Либерастам удалось привлечь на свою сторону массу народа. а то как нагло ведет себя США – указывает что у них много козырей еще. По-видимому в генералитете уже приготовлен Пиночет, которого вынут после того как 2-3 сотни протестующих отправят на тот свет тем или иным способом.
Взялись за Мадурчика, долго не просидит, несчастный случай гарантирован!
на Ф-35 уже грузят легитимность нового президента.
Дело за малым – доставить на головы венесуельской армии легитимность
А я не понимаю Вашей позиции, Борис, по ситуации в Венесуэле. В Ваших постах в целом прослеживается симпатия к Мадуро. Почему? Ну ведь он и его камрилья уничтожили страну. 300 млн местных тугриков за 1 доллар. Это значит, что экономики нет, государства нет – есть только убитая в хлам страна с нищим населением. Это что им, США всё нагадили? Нет, это они сами. Да на фоне откровенного полуидиота и карикатурного мафиозо-латиноса Мадуро – любой другой президент будет благом для страны, с чьей бы помощью он ни пришёл к власти. Потому что хуже этого дебила, разговаривающего с духом Уго Чавеса, быть не может. Или может. Путин например. Сливший 20 миллиардов в этот унитаз. Он точно хуже. Но это уже наша проблема.
В одном из штатов Венесуэлы полиция перешла на сторону протестующих
Начало конца
Своими безграмотными поспешными действиями, Мадуро создал нетерпимую экономическую ситуацию для населения.Чем оперативно воспользовался Госдеп.Союзников на континенте у Мадуры нет.Никто ему военной помощи , из местных ресурсов, не окажет.Три белых Лебедя Ту-160М летали зря, напрасно жгли ресурс, и выводили на тропическую жару пилота в оранжеовм костюме и огромном шлеме.
походу Мадуро усё, сообщают что армия и мвд массово переходят на сторону революционеров, а "титушки" Мадуры сидят по домам…
В любом случае долго этот псевдосоциалистический мафиозный режим не протянул бы.
принимаем ставки как быстро Мадура вылетит в Ростов (ну или Кубу)
Ставлю на неделю
И так далее.
Асад долго не протянет…
Границу сдадут до сентября…
Алеппо обречен…
Ким Чен Ын сдаст ядерное оружие…
Дейр-эз-Зор падет…
Ходейда не продержится до осени….
Мадуро осталась неделя…
Продолжение следует.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4890869.html