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Они заслуживают того, как живут

13:04. 2 апреля 2019 Просмотров - 387 10 коммент. Опубликовал:
 
 


Накипело… История неизвестного, но порядочного человека.

Живу за границей. В кои-то веки приехали с мужем в гости к моей маме. Я собрала близкую родню на пикник с шашлыком. Решили пойти в место недалеко от маминого дома — красивая поляна с озером и небольшим леском. Всё детство и юность я любила гулять там среди ароматных трав и полевых цветов, купаться в озере.

Пришли на место. Полевые травы превратились в жёсткий высокий бурьян, многие места выжжены или забросаны пластиковым мусором. Я была так разочарована! Мы едва нашли более-менее чистую полянку у озера, убрали мусор и окурки, чтоб можно было сесть, развели огонь в мангале. Шашлык получился вкусный, но вид моей любимой поляны меня угнетал — всё такое грязное, жалкое… Озеро — и то помутнело. Зайти в него поплавать я не рискнула.

С самого начала я приказала родным не бросать мусор в траву и кусты, а собирать в специальный пакет. Сама проверила, чтоб после нас ничего не осталось. Уж очень жаль мне было полянки. И я громко возмущалась, как можно так загадить место, где сами же и отдыхают. На выходе из поляны в ста метрах есть мусорные баки — неужели так трудно туда донести?

Когда мы уже собирались уходить, я обнаружила, что пакета с мусором ни у кого в руках нет. Я стала спрашивать, у кого он. И мама от меня отмахнулась — мол, мы уже выбросили… Я опешила: «Как выбросили, куда?» — «Туда, в камыши. А что, мы самые крайние? Все там бросают!» Я очень сильно сдерживалась, чтоб не материться. Достать мусор оттуда было уже невозможно — он застрял в камыше над обрывом.

Я осознала великую истину: они заслуживают того, как они живут. Они заслуживают потресканного асфальта, фонарей без ламп, грязных улиц, вонючих рек, преступного правительства, нищенских зарплат и пенсий. Им самим плевать на себя, так почему бы правительству не плевать на них? Они сами себя не уважают — кто будет их уважать в ответ?

Это не правительство мусорит на улицах и громит детские площадки. Это не президент ворует лампочки и провода. Я больше не верю вашим жалобам. Земляки, вы сами себе создали ад, и вам в нём жить. Меняйтесь сами, тогда требуйте другого отношения к вам.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/oni_zasluzhivajut_togo_kak_zhivut/2019-04-01-65867

Метки: общество

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10 коммент.»

  • 22125 14576
    Ликвидатор 2 апреля 2019 в 13:08 Ссылка
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    это никак не оправдывает “управителей”. Более того, такое состояние населения – результат их действий.

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    • 4796 3509
      Walentin Ликвидатор 2 апреля 2019 в 13:19 Ссылка
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      “У каждого народа те правители, каких он заслуживает.”

      Думаю, что настоящий автор этого высказывания или сам народ или теряется в глубине веков.

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    • 9266 5300
      Maleos Ликвидатор 2 апреля 2019 в 13:22 Ссылка
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      Да?.. в том, что засранец является засранцем, виноваты “управители?!.. а почему, например, не родители, или сам засранец?..

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      • 6668 1985
        nikolay Maleos 2 апреля 2019 в 13:26 Ссылка
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        Потому что в Германии народ воспитывали полицейскими дубинками и штрафами за мусор. Самая мусорная страна – это США, там демократия и мигранты.

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  • 8118 6202
    Павел 2 апреля 2019 в 13:26 Ссылка
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    История придумана.

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  • 34 2
    Онуфрий 2 апреля 2019 в 13:38 Ссылка
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    У бота закипело в заду.

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  • 21215 10345
    Ursus 2 апреля 2019 в 13:47 Ссылка
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    История реальная. Моим примером является городок в Ростовской области. Где в 80-90-е можно было купаться и гулять теперь свалки и горы мусора.

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  • 57 49
    Sergey64 2 апреля 2019 в 13:47 Ссылка
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    В СССР в таких количествах мусор просто не мог образовываться, по крайней мере, на бытовом уровне. Смотрите сами:
    1. Продукты питания фасовались в жесть, стекло, бумагу. Бутылки на сдачу, нестандартные, красивые и с винтом – под подсолнечное масло, для длительного использования. Даже баночки из-под сыра не выбрасывали, а использовали под винтики, гвоздики и т.д. А пакеты целлофановые стирали и использовали до той поры, пока не порвутся окончательно. И пакеты для переноски продуктов – в них вставляли пластиковую (капроновую) сумку чисто в декоративных целях, ну и чтоб не видно было, что там внутри. А конфеты, сахар, яйца и т.д. фасовались в бумагу. В итоге в практически одноразовую тару превращались только консервные банки (если не из-под чая или кофе). Вот их то и выбрасывали в городах, а в деревнях просто закапывали, но не абы где, а в какой-нибудь заброшенной картофельной яме и даже не в старом колодце!
    2.Одежда, обувь и прочее, игрушки, бытовая техника и приборы – все не перечесть – все это имело несравнимо большие сроки использования в отличие от сегодняшних одноразовых. Пеленки-памперсы, жестяная посуда-пластиковая, спички-одноразовые зажигалки. Список бесконечен…
    3. Отсюда и отношение к мусору, оставляемому за собой – обесценена упаковка,вещь – обесценен и их “жизненный путь”.
    И напоследок немного классики: “Сообразив, что Жулио может оказаться для него полезен, поскольку мог бы ходить за продуктами и помогать готовить обед, Спрутс предложил ему поселиться вместе. Жулио согласился, и с тех пор жизнь Спрутса приобрела более организованный характер. Доставку продуктов из магазинов Жулио целиком взял на себя, завтраки же, обеды и ужины они готовили вместе, причём Спрутс производил более грубую работу, то есть «делал» дрова из мебели, разжигал огонь в топке, чистил картошку, лук, репу, месил тесто; Жулио же осуществлял общее руководство и следил за качеством изготовляемых блюд.

    Кроме заботы о пище, Жулио проявил также заботу о чистоте.

    – У вас, голубчик, в этой комнате слишком много скопилось дряни, сказал он однажды Спрутсу. – Однако убирать здесь не стоит. Мы попросту перейдём в другую комнату, а когда насвиним там, перейдём в третью, потом в четвёртую, и так, пока не загадим весь дом, а там видно будет.”

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    Ursus 2 апреля 2019 в 14:05 Ссылка
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    Тема намного глубже чем на первый взгляд. Взять например две соседние страны – черногорию и хорватию. Небольшие отличия в религии, одна территория и одинаковый язык. И принципиально различное отношение к миру вокруг себя. Одни мусор бросают на землю, другие в мусорку. Загадка.

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  • 123 73
    Игорь 2 апреля 2019 в 14:13 Ссылка
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    Старушка подсказала

    К земле прибились инопланетяне, по закладной сибирского купца и покатились круглыми речами от самого Садового кольца. По любопытству мирно не сидим, ну что ты будешь делать с нашим братом, туда за сухарями пилигрим, обратно в спецвагоне с автоматом. Кто половчее острым языком прочистит путеводный калиматор, туда на запорожце ишаком, обратно на баране губернатор. Сижу читаю сказки братьев Грим на паперти Казанского вокзала. Тут батенька, бычками не сорим! – уфологу старушка подсказала.

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