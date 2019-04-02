Кто управляет вашей жизнью?
Алексей Орлов отвечает на вопросы к семинару «Как узнать своё предназначение и взаимодействие миров» в Москве 13 апреля 2019 года.
Часть 2.
Был задан вопрос.
- Многие люди живут, занимаясь тем, что им не по душе и что составляет большую часть их жизни, живут без радости. Что необходимо сделать, чтобы выйти из состояния белки в колесе, чтобы найти себя в этом мире?
Часть 1: https://youtu.be/hhPgnhGgz08
Часть 2: https://youtu.be/gmG7d-di4cM
Часть 3: https://youtu.be/jkU0XFdpLoc
Часть 4: https://youtu.be/fFIZXystpR4
Подробнее о семинаре можно узнать у Ольги.
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Всем ДОБРА!
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Жизнь человека зависит от того, под каким Чертогом он родился… О предназначении я уже сообщал, могу ещё раз…
ВАРНА РЕБЁНКА (предназначение, предрасположенность)
Воспитывать в соответствии с моральными и духовными установками варны намного важнее, чем отдать ребенка в престижную школу или университет или сделать его богатым. Раньше определением варны занимались наши волхвы… Необходимо с детства обнаружить наибольшие способности ребенка, дать им максимальное развитие, именно так развивается душа.
Как определить, к какой Варне принадлежит детская душа? В старину в каждой семье родители стремились с раннего возраста определить предназначение своего чада.
Для этого по сторонам света клали четыре предмета: священные писания, оружие, деньги и инструмент. Эти предметы характеризовали ту или иную Варну. Священные писания — принадлежность к Варне волхвов, оружие — принадлежность к Варне витязей, деньги — хозяев и инструмент — тружеников. Ребёнка сажали в центре, и он должен был выбрать какой-то из этих предметов. Выбор предмета определял его Путь.
Кроме того, на протяжении всего этапа взросления внимательно следили за его поведением, за проявлением черт характера…