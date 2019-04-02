Главная » Видео, Мировоззрение

Кто управляет вашей жизнью?

18:38. 2 апреля 2019 Просмотров - 94 Один комментарий Опубликовал:

Алексей Орлов отвечает на вопросы к семинару «Как узнать своё предназначение и взаимодействие миров» в Москве 13 апреля 2019 года.
Часть 2.

Был задан вопрос.
- Многие люди живут, занимаясь тем, что им не по душе и что составляет большую часть их жизни, живут без радости. Что необходимо сделать, чтобы выйти из состояния белки в колесе, чтобы найти себя в этом мире?

Часть 1: https://youtu.be/hhPgnhGgz08
Часть 2: https://youtu.be/gmG7d-di4cM
Часть 3: https://youtu.be/jkU0XFdpLoc
Часть 4: https://youtu.be/fFIZXystpR4

Подробнее о семинаре можно узнать у Ольги.
Телефон
+7 909 683 88 69

Вотсап
+7 978 809 79 21

Всем ДОБРА!

ПОЛУЧИТЬ ПОЛНУЮ ВИДЕОЗАПИСЬ ВЕБИНАРА “Родовая нить. Как жить без страхов”: http://slavradio.org/seminar
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gmG7d-di4cM

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кто управляет прошлым, тот владеет миром
...следующего дня, 11 сентября, управлял авиалайнером Боинг-767 рейса №...невозможно! Даже если бы кто-то действительно этого очень ... Неужели ты думаешь, что кто-то мог переписать, уничтожить ... нечто невероятноеимело место в вашей жизни, будет ли правильным после...
Кто спасёт РОССИЮ?!
...ювенальная юстиция. Для тех, кто не совсем чётко представляет, ... страх, а Нашим разумом управляет зло. С каждым прожитым ...в меру непонимания на того, кто понимает больше!»; «Мироздание - это...силами сдерживаю себя вмешаться в ваши жизни!» ЖЕЛАЮ ВСЕМ - МИРА И...
Самопрограммирование-5: Любовь. Духовность. Вера
.... Любовь есть жизнь. Жизнь есть любовь. А кто не верит, кто не верит – ах... своё ментальное согласие, и будет управлять вашей жизнью. Человек, не осознающий внутри себя... имя? Да полно! Деления ваши – враньё! Кто, кто же у сердца сиянье отнимет...
Сравнение российского и советского телевидения: Кто и о чём нам вещает?
... С помощью телевидения управлять человеком стало легко: Телевидение управляет тем, куда человек...«интересных» передач необходимо вычеркнуть из вашей жизни. Есть гораздо более увлекательные вещи..., которые предлагает СМИ. Потому, кто мы для ТВ — родные или...
Полная функция управления в жизни, или как распознать чужое управление
...так или иначе представлены те, кто непосредственно несут идеологическую функцию — ... внедряете старые производственные инструменты, ваши конкуренты разрабатывают и внедряют новые... для того, чтобы человек управлял своей жизнью. Согласно достаточно общей теории...
Афоризмотерапия: Справедливость. Жизнь и смерть. Детство...
...Кто жизнью дорожит, тех губит жизнь, Кто от неё бежит, тех любит жизнь... этого вы должны научиться управлять своими мыслями. Д. ...Хьюнекер Не бойтесь, что ваша жизнь должна окончиться: бойтесь, ... тот воистину наслаждается жизнью, кто согласен и готов оставить...

Один комментарий»

  • 19302 16842
    Вячеслав 2 апреля 2019 в 19:22 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Жизнь человека зависит от того, под каким Чертогом он родился… О предназначении я уже сообщал, могу ещё раз…

    ВАРНА РЕБЁНКА (предназначение, предрасположенность)
    Воспитывать в соответствии с моральными и духовными установками варны намного важнее, чем отдать ребенка в престижную школу или университет или сделать его богатым. Раньше определением варны занимались наши волхвы… Необходимо с детства обнаружить наибольшие способности ребенка, дать им максимальное развитие, именно так развивается душа.

    Как определить, к какой Варне принадлежит детская душа? В старину в каждой семье родители стремились с раннего возраста определить предназначение своего чада.
    Для этого по сторонам света клали четыре предмета: священные писания, оружие, деньги и инструмент. Эти предметы характеризовали ту или иную Варну. Священные писания — принадлежность к Варне волхвов, оружие — принадлежность к Варне витязей, деньги — хозяев и инструмент — тружеников. Ребёнка сажали в центре, и он должен был выбрать какой-то из этих предметов. Выбор предмета определял его Путь.
    Кроме того, на протяжении всего этапа взросления внимательно следили за его поведением, за проявлением черт характера…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>