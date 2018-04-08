Кто управляет прошлым, тот владеет миром

А теперь посмотрим, как могут «забываться» подлинные события и легко подменяться надуманными на примере из своей жизни.

…Какой срок отпущен человеческой памяти, чтобы можно было забыть свой родной язык? Если на нём говорить, думать, писать, да ещё в родной стране, то – много-много лет, пока язык сам, естественным образом не трансформируется в нечто новое. Но если вы живёте в стране, где вовсе не говорят на «вашем» языке, то времени, чтобы забыть его, потребуется уже не так много: каких-то два-три поколения – около 50 лет. Без подпитки, без общения с внешним миром, без письма, чтения и т. д. язык не может существовать долго. Он отмирает. Другими словами, нужна известная «таблетка» от забывчивости – регулярная практика. Если её нет, или она искусственно устраняется, то забывается всё: язык, родословная, история семьи или государства, даже имя собственной супруги.



Могу ли я вспомнить, что со мной было 10 сентября 2001 года? Честно говоря, ничего не могу вспомнить. Но простая логика поможет предположить, например, что 10 сентября 2001 года я был на работе… с 9 утра, поскольку это был понедельник (пришлось подсмотреть в календаре) и… скорее всего… в 5 вечера оттуда ушёл.

Можно ли верить моему утверждению? Вполне. Поскольку это воспоминание никого ни к чему не обязывает. Мне скажут – это ведь твоё воспоминание, и ты можешь делать с ним всё, что захочешь. И вообще, зачем бы ты стал нам врать?

А знаете, почему вы так легко мне поверили? Потому, что вам «по барабану», – что именно было со мной 10 сентября 2001 года. А теперь ситуация неожиданно меняется. В разговоре с вами я вдруг «вспомнил», что в тот день забронировал себе билет на самолёт и, стало быть, на работе не был. Весь оставшийся день собирался в дорогу.



Правда, сам я не уверен, что было именно так. Может быть, я соврал, имея в этом какую-то выгоду. Но вы ведь всё равно мне поверите. Вы как бы мой гость в моих воспоминаниях, и возражать мне не собираетесь – вам просто некуда деваться .

Мы сидим за обеденным столом, пьём чай вприкуску, а я всё больше и больше «вспоминаю» о том, что происходило со мной 10 сентября 2001 года. Далее выясняется, что я выходец из арабской республики, у меня карие глаза и смоляная борода, и что я утром следующего дня, 11 сентября, управлял авиалайнером Боинг-767 рейса №11 American Airlines…

А знаете, перед лицом учёных-историков мы ведь все оказались такими же гостями, которым деваться некуда . О чём бы нам ни рассказали, мы всему вынуждены верить. Даже если это является полной ерундой. У нас просто нет другого выхода, нет альтернативного взгляда на историю. Да и некогда нам тратить своё драгоценное время на такие пустяки, как история. Работа, понимаете ли, семья, друзья, гараж, проблемы на работе, в семье, в гараже…

А вы помните, когда ваша дочь пошла ножками? Не врите, вы не можете этого помнить, если только ваша жена не зафиксировала знаменательный день в вашей памяти со всеми чисто материнскими подробностями. Которые и станут в дальнейшем вашим вариантом воспоминания – как именно, и какого числа дочь впервые пошла ножками.



Ваша жена будет напоминать вам это каждый божий день, пока вы не запомните её вариант наизусть. И если всё же попытаетесь переубеждать мать этой девочки, что её чадо сделало первые шаги не в 8, а в 10 месяцев, то рискуете каждый раз оставаться без пельменей на ужин.

Человеческая память сама по себе вещь ненадёжная. Вы ведь даже не можете вспомнить, где именно вчера оставили свои носки. А супруга при этом вполне может манипулировать вашей забывчивостью, переложив носки совсем в другое место. А потом уверять, что именно туда, под подушку, вы их вчера и засунули! Если попытаетесь заподозрить жену в издевательстве, то всё равно ничего не добьётесь. Потому что вы не можете вспомнить ни того, как засовывали носки под подушку, если, конечно, жена не наврала вам, ни того, куда на самом деле их положили.

В истории, как науке, сложилась такая же ситуация, что и с вашими носками. Скажем, проигравшей в битве стороне не хочется числиться в побеждённых, мало того, она может вполне «искренне» считать себя победительницей. И воспользуется всеми доступными ей средствами для обоснования своей версии.



Например, если события происходят в каменном веке, то в дело пойдут валуны и скальные стены пещер. На них очень хорошо можно изобразить ваше войско, храбро сражающееся с врагом. А впереди всех на лихом скакуне сидите вы, и бьёте из арбалета мерзких неприятелей…

Понятно, что каждый в меру своих возможностей пытается тянуть одеяло на себя. Да что далеко ходить. Вспомните Югославию или этого же Саддама Хусейна, тёзку 44-го президента Штатов. В обоих случаях аннексия стран блоком НАТО оправдывалась «объективными» причинами. Но как такое может быть? Ужели правда бывает разной? Ведь если выслушать обе стороны (Хусейн и Милошевич), то их мнения окажутся диаметрально противоположными.

История с Хусейном и Милошевичем хоть и свежа в памяти, но сегодня уже не многие из нас помнят, как всё было «на самом деле». Что же тогда говорить о далёком прошлом, в котором не было ни интернетов с айподами, ни авторучек с карандашами, да и носков тогда не носили? Провожая вас на охоту, ваша жена, например, заворачивала бутерброды не в газетку или пакетик с ручками, а в замызганную холщёвую тряпицу.

Если вычеркнуть «из употребления» кое-какие исторические факты, подделать или уничтожить оригинальные документы, надёжно спрятать архивы и т. п., то уже скоро у потомков наступит полная амнезия к прошлому, на фоне которой с лёгкостью утвердятся любые, самые невероятные интерпретации истории, наподобие тех, которые сочиняют наши любимые жёны в отношении забытых вчера носков. И никакие таблетки для памяти, если не прилагать к тому собственных усилий, уже не помогут. Только прилагая усилия, и можно пытаться вскрывать подделки прошлого, чтобы не чувствовать себя обманутым ни в настоящем, ни в будущем.

В мировой истории подделки столь часты и фундаментальны, что нормальному человеку поверить в это просто невозможно. Ведь считается, что история – надёжная наука, что она тысячи раз проверялась и перепроверялась.

Но ведь сомнения в её подлинности возникли не сегодня. Для этого достаточно вспомнить некоторых известных личностей – учёных и общественных деятелей:

Английский математик Исаак Ньютон, механик, астроном и физик, создатель классической механики, президент Лондонского королевского общества[3] – 40 лет занимался вопросами исторической хронологии. Написал и опубликовал большую работу – «Исправленная хронология древних царств», о которой нам до сих пор не было ничего известно ни из школьного, ни из институтского курса.

Немецкий учёный, юрист Вильгельм Каммайер[4] разработал методику определения подлинности старинных официальных документов. Обнаружил, что почти все античные и раннесредневековые западноевропейские документы являются позднейшими подделками или копиями. Сделал вывод о фальсифицированности древней и средневековой истории, посвятив этой теме несколько книг.

Эдвин Джонсон[5] – английский историк, в своих работах подверг существенной критике хронологию Скалигера-Петавиуса, придя к выводу, что её надо значительно сократить.

Крупный французский учёный Жан Гардуэн утверждал, что Иисус Христос и его апостолы должны были произносить свои проповеди на латыни и был уверен, что греческие переводы Нового и Ветхого заветов были сделаны намного позже, чем считается церковью. Он писал также о фальсификации всех «древних» монет, «старинных» произведений искусства, «старинных» высеченных надписей на камнях и всех документов Вселенских соборов.

Однако не так интересна критика Жана Гардуэна, как реакция его современников на эти разоблачения. Его высказывания подвергались такой приглушённой критике, будто сами критики знали и понимали, что к недавно созданным произведениям приписывались более древние авторы, что было общепризнанной нормой. Даже самые ярые критики признавали, что при уровне учёности Ж. Гардуэна и его высочайшем авторитете в научном мире, у него не было необходимости искать известности и признания на скользкой колее критиканства или раздражать церковь и науку безосновательными разоблачениями.

Русский учёный-энциклопедист Николай Александрович Морозов[6] – совершил прорыв в исследованиях традиционной хронологии, подвергнув критике скалигеровский вариант истории, предложил новые научные методы анализа исторической хронологии, издал труды «Христос. История человечества в естественнонаучном освещении» (1924–1932), «Откровение о грозе и буре» (1907), «Пророки» (1914), посвящённые проблемам всемирной истории и христианства.

Роберт Балдауф[7] – немецкий филолог, автор книги «История и критика» в четырёх томах, на основании филологических выводов сделал заключение, что памятники античной литературы имеют значительно более позднее происхождение, чем принято считать, и созданы в средние века.

Бальдауф изучал архивы знаменитого швейцарского Монастыря Святого Галла, в прошлом – одного из ключевых центров католицизма, и обнаружил в библиотеке следы варварских рейдов, совершённых Поджо Браччолини и его товарищем. Оба – высокообразованные служители в Римской курии. Они отобрали из библиотеки многочисленные рукописи и книги, которые считаются древними и которые могли служить в качестве прототипов для получения целого ряда «древних» работ от Поджо и его помощников.

Изучив многочисленные, предположительно, древние рукописи, Бальдауф утверждал, что они, в большинстве своём, являются поздними подделками. Учёный-филолог обнаружил параллели между историческими книгами Ветхого Завета и произведениями средневекового романтическогожанра, а также Илиадой Гомера, из которых было достаточно несколько строк, чтобы прийти к предположению, что тексты и Илиады, и Библии написаны в Позднее Средневековье.

Профессор МГУ, математик Михаил Постников[8] написал в 1978 году и позже издал «Критическое исследование хронологии древнего мира» в трёх томах, посвящённое критике всемирной истории.

Эти, и целый ряд других исследователей, каждый в своё время, пытались обращать внимание общественности на проблемные вопросы в официальной историографии. Но наиболее существенными исследованиями сегодня можно считать работы Анатолия Фоменко[9] (и его последователей), сумевшего переработать взгляды своих предшественников по новой хронологии и выстроить наиболее стройную картину основных хронологических процессов в историческом прошлом. Успех Фоменко обусловлен двумя важными факторами. Первое, это то, что он – учёный-математик. Именно математического аппарата и не хватало до сих пор в истории для её должного освещения. Второе, и важное: он – внимательный к деталям, проникновенный и глубоко порядочный человек и труженик.

Мысль, что история ничему не учит, ошибочна. На заре становления исторической науки (16–17 века) подобные, ставшие крылатыми, мысли вбрасывались определёнными кругами в общественное сознание с единственной целью – обезопасить себя от скорого разоблачения. Нет, не история ничему не учит, а это мы не хотим на истории учиться. Ведь, чтобы пользоваться уроками прошлого, нужны: свобода, познания, решимость и непредвзятый рассудок. То же самое можно сказать и о другой избитой фразе: «история не знает (не терпит) сослагательного наклонения». Оказалось – знает, и терпит…

У меня есть замечательный друг. Он замечателен тем, что всегда всё замечает, не прощая мне слабостей и самодурства. Я ценю его, кроме прочего, и за открытый взгляд на любые, самые проблемные вопросы. Когда в первый раз заговорил с ним об искажениях в истории, он, знающий историю не понаслышке, задал мне два вопроса. Первый был такой:

– Насколько исказили историю?

Я ответил в том духе, что исказили, это мягко сказано, и добавил:

– Историю сильно извратили и искусственно удлинили примерно на два с половиной тысячелетия.

На что он возразил:

– Исказить отдельные исторические события учёные, конечно, могли, ничего удивительного. История ведь не точная наука. А мелочи в ней до сих пор уточняются. Но чтобы извратить всюисторию, это, уж извини, просто невозможно! Даже если бы кто-то действительно этого очень захотел, вряд ли бы у него что-то получилось. Неужели ты думаешь, что кто-то мог переписать, уничтожить документы, возвести «поддельные» античные сооружения, подменить артефакты, летописи и многое-многое другое?

Этот вопрос моего друга и есть тот главный аргумент сторонников традиционной истории против новой хронологии. И на сегодня есть чёткий ответ:

Да, переписали документы, уничтожили все почти оригиналы, подделали при помощи «современного» кирпича и бетона архитектуру, выдавая её за античность и т. д.

Поскольку мой друг не лишён логики, я привёл ему тезис, который всегда меня выручал: если нам удастся обосновать хотя бы один существенный факт подделки какого-то периода истории, способного повлиять на дальнейший ход её развития, то в силу уже этого факта появится необходимость пересмотреть всю хронологическую цепочку прошлого.

Другими словами, если некое значимое событие в традиционной истории или хронология этого события при проверке окажутся ошибочными, то нам ничего не останется, как пересмотреть всю историю с учётом этой ошибки.

История, как и любая другая научная дисциплина, подобна карточному домику. Если выпадает слабое звено, рушится весь домик. Это касается и изучения «НЛО». Да, есть, оказывается, и такие исследования. Проблема НЛО была признана властями страны (СССР) ещё в конце 70-х годов прошлого века[10], обильно финансировалась, но для общественности оставалась засекречена. Казалось бы, достаточно и пары-тройки ярких фактов «феномена НЛО», чтобы «заставить» учёные и политические умы призадуматься. Но, хотя число таких феноменов сегодня уже весьма значительное, официальные лица продолжают делать вид, что ничего не происходит.

Чтобы начать задумываться, придётся опять задавать тот же вопрос: почему так получается, что многие из нас, видевшие Динозавров на Невском, до сих пор к этому безразличны и не пытаются сделать никаких выводов? А если ваша дочь, не дай Бог, начнёт колоться, вы тоже закроете на это глаза, прикидываясь, что вам показалось? Но ведь если нечто невероятноеимело место в вашей жизни, будет ли правильным после этого прятать голову в песок?

Разве может быть, например, чтобы будущую Итальянскую республику[11] создавали и строили «с нуля» выходцы из южной и средней Руси в далёком 800 году до нашей эры? А ведь даже и официальная история не отрицает существование народа этрусков[12] и их влияние на становление будущего древнего Рима.



Учёным (19–20 вв.) оставалось сделать один-единственный шаг – правильно расшифровать многочисленные этруские надписи на артефактах и опубликовать их для общественности. Но шаг этот учёные не сделали до сих пор и, мало того, – пытаются этому сопротивляться. Причина простая. Многие сохранившиеся этрусские надписи прочитываются «по-русски»[13], хотя и писались на смеси (древне-) русского языка с «латиницей», справа-налево или зеркально.



Кому невыгодно знать правду об этрусках[14] – это, хоть и отдельный вопрос, но очень важный для дальнейшего понимания хода истории.

Или, скажем, чем объяснить, что на египетских гробницах, скульптурах, пирамидах среди иероглифов и рисунков часто присутствует традиционная христианская символика?[15] Ладно бы историки обратили на сей факт своё внимание, и попытались хоть как-то это объяснить. Но учёные до сих пор молчат, как будто набрали в рот воды. Ведут себя точно так же, как это делаем мы, когда встречаемся лицом к лицу с Динозаврами на Невском проспекте.

Одно дело – мелкие уточнения в истории. Они были всегда и существенно не могли влиять на основы науки. (Например, может выясниться, что Иван Грозный родился на 4 года раньше, чем это считалось раньше). Однако более фундаментальные «просчёты», несомненно, приведут к коренному пересмотру всей исторической науки.

«Просчётов» и «ошибок» в мировой истории может оказаться предостаточно, чтобы мой друг признал необходимость в серьёзном пересмотре многих событий нашего недавнего и далёкого прошлого.