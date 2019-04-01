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Видеоблог: Советские учебники

16:31. 1 апреля 2019 Просмотров - 117 Один комментарий Опубликовал:

Переиздание советских учебников – это основа возрождения образования

Учиться по программе советской школы в наше время помогут:

Советские учебники

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Сталинский Букварь

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/videoblog-sovetskie-uchebniki

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Один комментарий»

  • 7243 6341
    Руса 1 апреля 2019 в 18:30 Ссылка
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    Отличные учебные материалы и лекции были в СССР.
    Многие родители до сих пор используют советские учебники, задачники и
    справочники для обучения своих детей.

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