Видеоблог: Советские учебники
16:31. 1 апреля 2019 Просмотров - 117 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Переиздание советских учебников – это основа возрождения образования
Учиться по программе советской школы в наше время помогут:
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Сталинский Букварь
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/videoblog-sovetskie-uchebniki
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Отличные учебные материалы и лекции были в СССР.
Многие родители до сих пор используют советские учебники, задачники и
справочники для обучения своих детей.