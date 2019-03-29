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Видеоблог: Учебно-воспитательный курс

19:23. 29 марта 2019 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:

Что нужно знать, чтобы жить по-человечески?

Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений, составить полную картину подлинной истории России и приобщиться к достижениям советской педагогики помогут:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)

Советские учебники

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Работающая молодёжь

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/videoblog-uchebno-vospitatelnyy-kurs

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