Видеоблог: Учебно-воспитательный курс
19:23. 29 марта 2019 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Что нужно знать, чтобы жить по-человечески?
Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений, составить полную картину подлинной истории России и приобщиться к достижениям советской педагогики помогут:
История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений ЮрьевичСталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/videoblog-uchebno-vospitatelnyy-kurs