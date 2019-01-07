Видеоблог №173: Китай готов, Трамп и Афганистан, как освобождали Румынию

В первом в 2019 году выпуске моего видеоблога, записанного совместно с РИА ФАН, мы обсудили первые новости наступившего года.

Хронометраж:

00:00:10 — Новое понимание истории от Трампа: СССР распался из-за Афганской войны.

00:07:00 — Китай готов к войне за Тайвань

00:13:20 — Почему Порошенко закрыл избирательные участки на территории России;

00:19:10 — Что забыл румынский посол: об освобождении Румынии от фашизма;

00:26:34 — Трагедия в Магнитогорске

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P.S. Краткая текстовая версия блога.

Источник: riafan.ru

Николай Стариков: Дональд Трамп в очередной раз выступил в манере американских комиксов!

Дональд Трамп объявил, что СССР распался из-за Афганской войны. Так пишут в американских учебниках?

Дональд Трамп в очередной раз сделал странное высказывание. Он решил объяснить американскому обществу, почему распался Советский Союз. Если честно, получилось неубедительно.

Логика Дональда Трампа примерно такая: «Советский Союз имел право войти в Афганистан, иначе террористы бы пришли в СССР». Далее следует такая мысль Трампа: «Имел право, вошел, но борьба оказалась столь тяжелой, ноша непосильной, что Советский Союз превратился в сегодняшнюю Российскую Федерацию. То есть была большая Россия, а стала Россия малая — Российская Федерация». Такой легкий намек американской аудитории, что стоит больше заниматься своими делами, меньше международными и взвешивать груз прежде, чем взваливать его на свои плечи.

Связь между военным поражением и распадом государства очень часто присутствует в истории. Но Советский союз не потерпел военного поражения в Афганистане! Наши потери, примерно 12 тысяч убитых и большое количество раненных. Это очень небольшая цифра, по сравнению с тем количеством нашей молодежи, которая сегодня умирает от наркотиков, которые идут из Афганистана. Война в Таджикистане и на Кавказе — это все следствие определенной идеологии, насажденной американцами, в том числе и в Афганистане.

Резюмирую: распался Советский Союз, потому что его предала элита Советского Союза, а не потому, что нас кто-то разбил в Афганистане. Так что Дональд Трамп в очередной раз выступил в манере американских комиксов, стараясь объяснить сегодняшний день американской политики через призму того, что случилось с Советским Союзом и Афганистаном.

Лидер Китая выступил по «тайваньской проблеме» и заявил, что не исключает применения силы для ее решения. Китай готовиться к войне?

Китай всегда готов к войне, но больше к войне экономической. Для нас выступление Си Цзиньпина важно схожестью ситуации, в которой находится китайский народ и народ русский. В чем схожесть?

Китайский народ в результате длительной гражданской войны оказался разделенным на два государства. В 1949 году разбитая армия Чан Кайши, то есть Китайской республики, с американской помощью была эвакуирована на Тайвань. Для того чтобы понять весовые категории Китая и Тайваня, напомню вам, что в живет в Китае примерно 1,2 млрд человек, а на Тайване — 25 миллионов.

Существует два китайских государства, при этом они не признают друг друга. Те, кто убежали на Тайвань, считают себя продолжателями того Китая, который был членом антигитлеровской коалиции, воевал с Японией. Те, кто победил в гражданской войне — коммунисты — считают, что они победили. Они с 70-х годов в ООН, они представляют Китай, поэтому никакого другого Китая не существует. Есть материковый Китай, и есть «тайваньская проблема».

Поэтому Си Цзиньпин, вслед за другими лидерами Китая, предлагает мирное решение «тайваньского вопроса». У Китая есть опыт, он называется: «одна страна — две системы».

Я отмечу, Си Цзиньпин в своей речи сказал, что Китай не может исключать применение военной силы в решении тайваньской проблемы. Это будет сделано для нейтрализации внешних сил, которые мешают решению тайваньской проблемы наряду с несколькими десятками сторонников, так называемой «тайваньской независимости». К кому в итоге обратился Си Цзиньпин? К США, которые не признают существования Тайваня, как отдельного государства. В то же время Соединенные Штаты предоставляют ему вооружение, а функции посольства там выполняет культурная миссия. Вот к кому обратился Пекин.

А теперь давайте вернемся в ситуацию русского народа. Всё-то же самое, одна и та же технология, взятая ещё с римских времен: «разделяй и властвуй!». США влезают в какой-то народ, государство, делят его на части и дальше начинают сталкивать и форматировать ненависть в отношении друг друга. Именно это мы сейчас и наблюдаем. И поэтому вслед за лидером Китая мы скажет, что против внешних сил, которые мешают объединению нашего народа, Россия не может исключать применение силы, как и против нескольких десятков предателей, которые хотят видеть русский народ разделенным.

Стартовала избирательная кампания на Украине. Что можно сказать о составе кандидатов? И к слову, зачем Киев закрыл избирательные участки на территории России?

Что касается избирательных участков, в этом Украина вообще не оригинальна. Точно также поступала Молдавия. Во-первых, большое количество молдавских, а также украинских граждан, работает на территории России. Во-вторых, есть ли в Европе такое же большое количество молдаван или украинцев? Нет. Значит, если вы хотите дать возможность гражданам своего государства свободно выразить свою волю, если они находятся на территории сопредельной страны, вы должны там открыть как можно больше консульских пунктов или пунктов для голосования.

Что сделали молдаване. Они в России открыли один пункт, а в Италии четыре. Количество граждан несопоставимо. Всё делается так, что граждане, имеющие молдавские паспорта, просто физически не смогут проголосовать в России. Это делается для того, чтобы исключить голоса этих людей. Просто чтобы они не пришли на участки. Логика такая: мигранты, находящиеся в России, скорее всего настроены лояльно к России. Значит, с большой вероятностью они проголосуют за промолдавский, то есть пророссийский курс, за дружбу с Россией. Вот точно такая же ситуация и с Украиной. Все это показывает и объясняет нам неуверенность людей, находящихся у власти. Для них важно исключить несколько миллионов человек, потому что это серьезный фактор в подсчете голосов.

Перейдем к тому, что будет происходить на выборах президента Украины. На мой взгляд, есть две основных персоны. Это Тимошенко и Порошенко. Дальше начинаются сложные расклады. Если они вдвоем выйдут во второй тур, кто побеждает? Конечно, такой исход для Порошенко неудобен, и ему желательно выйти во второй тур с другим кандидатом. С любым другим, а лучше с кандидатом, которого можно обвинить в симпатии к России. Это кандидат по фамилии Бойко.Поэтому сейчас Порошенко будет всеми способами снижать рейтинг Тимошенко, для того чтобы оказаться в очень комфортной для себя ситуации.

На мой взгляд, вообще сегодня Порошенко является главным кандидатом на победу. Но давайте не забывать, что избирает фамилию украинского президента, не столько избиратель, сколько американское посольство. Поэтому все кандидаты бьются за то, чтобы показать свою нужность, значимость и важность. И у них это получается. Поэтому давайте внимательно следить за раскладом сил на украинском поле, но понимать, что никаких пророссийских кандидатов там нет. Поэтому по большому счету России все равно кто победит.

Румынский посол в России выразил свое раздражение в адрес россиян, напоминающих, что советские войска освободили Румынию от фашизма. По его мнению, их действия никак не напоминали освобождение. Что же было на самом деле?

Для посла Румынии, вдруг он посмотрит это видео, освежим в памяти историю его страны и ее отношений с Россией. Во время революции 1917-го и более поздних годов Румыния оккупировала провинцию Российской Империи Бессарабию и через некоторое время присоединила её к себе. То есть фон между СССР и Румынией уже был очень и очень недружественным, но не по нашей инициативе. Поэтому когда Гитлер предложил Румынии присоединиться к нему, власти согласились.

А теперь перенесемся в 1944 год, к непосредственному освобождению Румынии. Румыны были разбиты под Сталинградом, попали в плен, воевали не очень хорошо, зато очень жестоко обходились с местным населением. Те, кто был на оккупированных румынами территориях (в том числе это Одесса), могут рассказать об этом. Они оставили о себе очень плохую память.

Когда советские войска вошли на территорию Румынии, премьер Антонеску был смещен в ходе «переворота». Хотя переворот выглядел просто как арест прогитлеровского премьера и пары его сподвижников. Фашизм просто растворился в Румынии. Войска СССР входили на территорию страны практически беспрепятственно. Практически вся румынская армия перешла на сторону антигитлеровской коалиции. Так что посол просто не знает историю своей страны.

Трудно не затронуть тему, которая вот уже несколько дней не сходит с экранов и страниц. Взрыв бытового газа в доме в Магнитогорске в канун Нового года. Можно ли было предотвратить это ЧП, спасти людей?

Это трагедия. К сожалению, все трагедии, заранее предусмотреть и предотвратить невозможно, тем более на территории такой необъятной страны, как наша. Поэтому хочется выразить соболезнования всем родным и близким погибших, и пожелать 10-месячному Ивану Фокину, который действительно чудом остался жив, выздороветь и вырасти. Ведь Ваня буквально родился в рубашке, когда выжил в такой ситуации.

А что касается всех тех, кто пытается поймать информационную популярность на волне этой трагедии, кто пытается на ней спекулировать, к сожалению, ничего нового мы не видим. Нет слов. Но есть и другие случаи. Герман Греф, отношение к которому, ну у части нашего общества, так скажем, сложное, в этой ситуации поступил так, как он должен был поступить. Предоставил свой самолет для перевозки малыша в Москву. После кто-то начал спрашивать, а где же был борт МЧС. Но когда счет времени идет на минуты, не важно, какой самолет доставит ребенка в больницу.

Мне жалко, что в нашей стране, наиболее качественная медицина находится в одной точке. Хотелось бы, чтобы таких точек по территории страны было больше, в том числе где-то достаточно далеко от Москвы.