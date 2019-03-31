Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 31 марта 2019

Выборы в Турции

Помимо выборов на Украине, сегодня крайне важные выборы проходили в в Турции. И судя по всему, "друга Реджепа" догнало внутреннее недовольство.Стоит также отметить, что в Турции впервые за долгие годы выбрали мэра-коммуниста.1. В большинстве крупных городов оппозиция очень сильно прибавила и реально претендует на контроль над Стамбулом и Анкарой, а также в большинстве крупных городов. (весьма вероятно, что Эрдоган сохранит контроль над Стамбулом, но столицу он скорее всего потеряет).2. Курдская партия побеждает на юго-востоке страны, включая Диярбакыр. Проводить директивную политику подавления курдского национализма станет существенно сложнее.3. Явка на выборах составила космические 84-85%. Увеличение явки произошло во многом по причине существенного недовольства внутренней политикой Эрдогана.4. Эрдоган как чувствовал, что на выборах ему прилетит и называл их "вопросом жизни и смерти". В итоге "смерти" удалось избежать, но "жизнь" станет значительно сложнее.Подсчет еще продолжается, но для Эрдогана это очевидный и ощутимый удар.PS. Для тех кто не в курсе турецкой партийной системы.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Модификации танков Сирийской Армии

Обзорный материал на тему некоторых заводских и кустарных модификаций сирийских танков применявшихся в ходе Сирийской войны.В основном эти модификации являются следствием необходимости повысить защищенность бронетехники от пехотных противотанковых средств, которые столь досаждали САА в уличных боях большую часть войны.И еще на тему Сирии.1. Улицы Ракки – Февраль 2019 года – https://www.youtube.com/watch?v=dAfjsqEYmr4 2. О том, как политика США в поддержку Израиля привела к укреплению шиитской дуги Тегеран-Бейрут https://ejmagnier.com/2019/03/21/us-policy-failure-reopens-iraqi-syrian-borders-and-the-iran-beirut-road/ (материал на английском)3. Инфографика комитета ООН по делам беженцев, которая показывает, сколько и в какие страны бежало сирийцев в ходе сирийской войны – https://twitter.com/eha_news/status/1112124071624536064 Гражданин Британии из Лондона. 5 лет воевал в Сирии в составе ИГИЛ.Попал в плен в Богузе. Теперь дает интервью BBC.Война за свободу и демократию в Сирии она такая сирийская…Также сообщается, что перспективный БМП "Курганец-25" не так давно проходил полевые испытания в Сирии. Где именно испытывали и против какого противника – не уточняют.Сам факт подобных испытаний уже давно не удивляет – через Сирию прогнали сотни различных образцов модернизированной и перспективной техники и вооружений.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Наступление у горы Насах

Хуситы сообщают, что в результате наступления в центральных районах страны в мухафазе Эд-Дали они освободили более 100 километров территории в районе горы Насах.Противник был вынужден отступить, потеряв несколько единиц бронетехники и более 250 солдат убитыми и ранеными (хадистов, саудитов и иностранных наемников), в основном в ходе бегства произошедшего после развала организованной обороны.Командование хадистов заявляет, что перебрасывает на угрожающий участок из Адена и с фронта под Таизом дополнительные силы (пишут про танковую роту, до двух батальонов пехоты и артиллерийскую группу).Обещают, что как только наступление хуситов остановят, то перейдут в контрнаступление и вернут утраченные позиции.Как отмечалось еще по поводу Ходейды, пока хуситы сохраняют возможность получать помощь извне, они могут продолжать придерживаться активной обороны, атакуя как территорию Саудовской Аравии, так и нанося локальные контрудары на основных фронтах.Лишившись внешнего снабжения, они неизбежно будут вынуждены перейти к пассивной обороне в силу нехватки ресурсов для более активных действий. Именно в этом заключается главное значение Ходейды.Разгром группы наемников в поселке у порта Асир.Атака и зачистка деревни занятой саудовской армией.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com