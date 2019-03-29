Хищники, захватившие власть, мечтали стать лакеями у придурков? На побегушках?

​Деградация ума и личности, растущие социопатии человека в наше время сформировали несколько бредовых теорий государственности и власти, которые то формулируются, то (чаще) пребывают в малоосознанном состоянии, в качестве «не знания, но отношения». Одни неумные люди выстраивают своё отношение к власти, как к дивану : предмет, приобретаемый для комфорта, когда захочешь и если захочешь. Таковы теории «государства-лакея», которое, якобы, обязано прислуживать обывателю во всех его кривляниях и самовыраженчестве, «работать для людей». Никто не объяснил – из числа создателей лживой теории – зачем это государству-то? Тем сильным хищникам, которые захватили и удерживают власть? Неужели они участвовали в жестокой борьбе без правил – потому что мечтали стать лакеями у придурков на побегушках?



Вторая ложная теория власти – КВН-ная.

Она и сформулирована впервые была в рамках КВН-ов, и суть её в том, что власть – клоуны. Отсюда лидерство клоунства Зеленского на украинских выборах и многое другое.



Власть существует, как прикол, чтобы над ней прикалываться. Она в этой версии смешная и жалкая. От неё людям нет никакой пользы (клоун же!) – но и вреда не ждут. Так, повод для насмешек и анекдотов.

В этой картине мира власть формируется легко и случайно, словно бы по лотерее, наверх попадают ничтожества, которым просто повезло (или не повезло?). Чем прикольнее, чем ближе к яркому шоу политические забавы, чем они цветастее и карнавальнее – тем лучше. Если тунеядец ищет во власти над собой раба под собой, то «приколисты» ищут в каждой политической кампании повода поржать.

Существует и ясно выраженная не только словами лекторов, но и поступками правительства теория власти, как рэкетира.

Власть ничего не даёт населению, да и не может дать, ибо население само всё производит. Власть только берёт. Поскольку она – налоговый рэкетир, и ничего больше, лучше, если она будет поменьше, послабее, и с минимумом налоговых сборов.

Знатный регрессор в истории человечества, теоретик деградации, М.Тэтчер довольно грациозно (правда, чужими словами) выразила эту теорию в далёком 1983 году: «Нет никаких «государственных денег», есть только деньги налогоплательщиков».

При всей бредовости этого утверждения[1] – оно стало в либеральной среде весьма популярным. Оно позволяет власти-паразиту думать, что всякая власть такая же, как она. И сводить всю пользу от администрирования к… сокращению администрирования!

+++

Такие теории и отношения к власти – продукт помутнения рассудка, помешательства. Всякому, кто здрав умом, ясно, что власть – не лакей при тунеядцах, не клоун на потеху, и не рэкетирующий население паразит.

Исторически и сущностно власть складывается как объективная функциональная необходимость. Её разрушение, деградация – это деградация и гибель её подданных. Это не диван, приобретаемый для комфорта, а лодка спасателей, вытаскивающая утопающих.



Во власти нет ничего случайного, смешного, и она не может превращаться в паразита на теле общества – потому что тем самым убьёт общество и себя.

Власть – есть форма существования людей на Земле, и в этом смысле её, как родителей, не выбирают. То есть отдельных её представителей могут и выбирать, а её саму, как функционально-необходимую систему, нет. Тяжесть власть и государства – не прихоть тирана, а инструмент взаимосохранения жизни.

Если мы это поймём (а горе нам, если мы этого не поймём!) – само собой сложится и другое, закрытое от верующих во власть-слугу, власть-клоуна и власть-паразита. Главное для власти – не её декоративное оформление и не процедуры её возникновения, а функционал. Ведь она не роскошь, а средство передвижения!

Мы прошли трагические эпохи, в которых нам ярко была продемонстрирована нефункциональная власть, сломанная машина власти, которая не работает или работает вопреки назначению. Нефункциональная власть неспособна ни развивать, ни поддерживать жизни на территории, ни организовать, ни защитить людей.

В силу своей нефункциональности, профессиональной непригодности, некомпетентности – она катастрофа. Причём не важно, что она сама про себя думает, и какими благодушными иллюзиями себя тешит. Ведь если человек не умеет водить автобус, то важно не то, куда он хотел привезти пассажиров, а то, что он их уронил в пропасть.

А он не хотел туда ронять! И сам не хотел туда падать! И что? Кому легче-то? Он не умел водить – и в этом причина катастрофы, планировал лично он катастрофу или не планировал.

Люди, которые думают, что власть лакей народа, клоун на потеху публике или паразит на территории – это всё люди, не умеющие управлять государством. Они – гарантия катастрофы, если выдвигать их на первые роли.

Давайте попробуем сформулировать, что такое функциональность власти. Чем должна заниматься власть?

Мы установили, что не её дело – потакать придуркам в их нелепых фантазиях и прихотях. Мы установили, что не её дело – потешать и развлекать. Мы установили, что не её дело – быть разбойником на дороге, от которого никому никакой пользы, кроме вреда. Но это всё равно, что установить – «она не верблюд». Отрицанием многого не скажешь.

Чем же она должна заниматься, на самом деле, в реальной истории?

+++

Человек отталкивается от себя. Если он взрослый человек, и не слабоумный – то его представления о собственных интересах, выражаемых властью, будут в корне отличаться от либерального пустословия.

Мне нужна власть, которая мне даёт блага, эффективно защищает, активно развивается в лучшую сторону, в том числе и в моей жизни. При этом я кровно заинтересован, чтобы такая «разлюли-малина» власть сохраняла себя, не дала себя свергнуть.

Так возникает мой (гражданина) реестр требований к власти, который в то же самое время является и реестром требований власти ко мне (он двусторонний).

1) Функциональность власти – Список для граждан «что я вам должна?»



2) Дееспособность власти – Список для граждан «Что будет за неповиновение мне?»



3) Перспективность власти – Список для граждан «Что и к какому сроку я вам обещаю?»

Зачем нужна мне власть, которая меня станет морить нищетой, унынием безысходности по поводу будущего, и к тому же слабая, безответственно-переменчивая? Такая, в которой и спросить-то некого: вчера был один «президент», а сегодня уже другой, по делам старого не ответчик…

+++

Идеальная власть функциональна (бесперебойно снабжает и защищает), дееспособна (подавляет все покушения) и перспективна (имеет ориентиры развития).

В этой связи, если смотреть на бредни либералов, то они выдумали полностью перевёрнутый анти-идеал власти.

В их теориях власть ничего не должна жителям («сами зарабатывайте»), ничего конкретного в будущем не обещает («пути рынка неисповедимы») и к тому же – беззуба, свергается площадной толпой!

Последний пункт, конечно, лживый: собственные диктатуры Запад поддерживает отнюдь не беззубо, путём жесточайшего террора, который официально либо вообще отвергает («а был ли мальчик?»), либо признаёт «необходимым».



Однако теоретически власть у либералов в их писанине совершенно беззубо-вегетарианская, как горбачёвщина, обязана уходить по первому требованию толпы, как в сроки, так и досрочно (ежели толпа пожелает).



Это – не просто ложь, а важное средство демонтажа национальных суверенитетов.

Ведь беззубость и слабость навязываются именно неугодным США и их рейху режимам, а угодным заранее выдаётся индульгенция на любые зверства и преступления во имя самосохранения.

Так пытаются оставить лишь один тип дееспособной власти – во всём пресмыкающейся перед США. Все иные типы власти делают недееспособными, отучивая защищать себя и настаивая на «недопустимости кровопролития» – если оно не совпадает с американскими интересами.

+++

Нам лечь навозом в американском проекте, удобряя корни их цивилизационного сорняка? Или – сообща, как общее дело – выстроить вертикаль власти функциональную в смысле защиты и самозащиты, снабжения и самоснабжения?

Я за второй вариант. А вы?

[1] Бредовость заключается в том, что государство создаёт инфраструктуру заработка любого человека. Оно выступает организатором, координатором, штабом тех работ, итогом которых и выступают, в том числе, индивидуальные заработки.



Сам по себе человек зарабатывает только в рамках натурального хозяйства, и это лютая нищета при каторжном труде. Всё, что сверх этой лютой нищеты – деньги, предоставленные государством, т.е. правильной организацией работ, трудовой кооперацией, предоставление инфраструктуры производства и сбыта. Поэтому люди, выполняющие одинаковые работы в разных государствах – получают разные (порой кратно) зарплаты.



Заработки дворников в Париже и в Кишинёве несопоставимы, хотя они оба работают метлой. Там, где государство лучше, умнее устроено, организовано, там, где оно эффективнее планирует разделение труда, защиту труда – там оно (государство) платит человеку больше.



Только сумасшедший может думать, что «налогоплательщики» сами производят все свои доходы, ничего не получая от власти.



Чем лучше организована власть – тем больше она доплачивает трудящемуся. Если я журналист, и пишу на русском – то ведь не я придумал русский язык, и не я обучил ему всё население в рамках обязательного государственного школьного образования!



Я пожинаю то, что посеяло моё государство. Если я капитан на «Волгодоне», получаю зарплату и трачу её на себя – то ведь не я построил Волгодонский канал, дающий мне заработок!



Если крестьяне сами себе зарабатывают на трактор, то почему до СССР они не могли себе купить тракторов? Им так нравилось мучится с сохой? Или государство было устроено так, что выработать суммы, достаточной для покупки трактора (и, шире, его производства) у них не было возможности?

А. Леонидов



***

.