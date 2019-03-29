В джунглях Эквадора обнаружена огромная пирамида
09:34. 29 марта 2019 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Информация в продолжение вот этих статей:
ПЛОТНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОРОДОВ МАЙЯ
В ГВАТЕМАЛЕ НАЙДЕНЫ ТЫСЯЧИ ДРЕВНИХ СТРОЕНИЙ
В 2013г. промелькнула новость, что в джунглях Эквадора обнаружен «город гигантов». А именно, огромная пирамида, высотой более 80м и 80м в основании, сложенная из каменных блоков очень необычной формы: в форме «булок».
С тех пор больше об этом объекте нет никакой информации. Либо исследований не проводилось, либо они были закрытые. Есть лишь упоминание про автора и исследователя этого места: Брюса Фентона
В принципе, в новость можно и не погружаться, т.к. ничего, кроме поверхностной информации и нескольких фотографии и нет. Но меня заинтересовали, как всегда, именно фотографии. Они могут сказать кое о чем. Интересна форма камней:
Камни имеют форму «булки». Такое впечатление, что они увеличивались в размерах. Полигональная кладка в Перу тоже имеет блоки из такие же «раздутых» камней.
Не похоже, что это трещины в монолитной облицовке пирамиды или монолитном склоне холма.
Смотреть с 16:40 мин. На видео видно, что камни находятся под слоем дерна от растительности. А если так, то швы не могли под ним так эродировать, что каменная кладка образовала кладку из «булок».
Фотографии в сравнении с ростом человека.
Итак, если эта кладка искусственная, то каким способом могли изготовить эти блоки с такой формой? И зачем? Я не думаю, что камни специально обрабатывали под такую форму вручную. Я считаю, что это формовка (или литье) блоков из геобетона, из выходов пластичных или жидких пород из недр на основе бентонитовых глин. Бентонитовые глины увеличивают свой объем при впитывании воды в разы. Массы при затвердевании (каменении), увеличивались в размерах как растущие камни трованты. Об этом подробно я писал в этой статье: Научное объяснение растущих камней тровантов
Это могут подтверждать еще примеры в фотографиях из этого места:
Фотографии взяты с сайта projectavalon.net
Каменная «заклепка». Пластичная порода выдавливалась между твердыми, уже окаменевшими блоками (или в трещину) и на поверхности образовала «наплыв», шапку каменного гриба. Интересно, сколько занимает это процесс? Но источники пишут про этот артефакт, что это каменный топор.
Вот еще фотография, подтверждающая, что в этом месте были источники пластичных пород:
Так же показано примерное место, где находится объект. В немногочисленных описаниях говорится, что это расположено в горных джунглях Эквадора. Так что выходы холодных флюидолитов для отливки, формовки этих блоков могли находится именно здесь. В прошлом местность могла быть более активна в геологическом плане, с горообразованием, с выходами воды и грязи, которая впоследствии каменела. Но, допустим, культуры, которые жили до инков или сами инки использовали эти массы в строительстве. Вкрой породу, перенеси, вывали в опалубку. И еще можно успеть обработать, создать барельеф, орнамент. Причем, деревянным скребком.
***
Еще одно видео:
На видео приведены вот эти фотографии:
Не знаю, относятся ли они к этому месту, либо просто вставлены для красивого видеоряда. А может быть, левая фотографии – вообще фотошоп?
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://earth-chronicles.ru/news/2013-11-05-54008
http://projectavalon.net/forum4/showthread.php?64836-Pyramid-maybe-built-by-giants-found-in-the-Ecuador-jungle-Video-and-Articles
https://helionews.ru/40352
***
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ПЛОТНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОРОДОВ МАЙЯ
В ГВАТЕМАЛЕ НАЙДЕНЫ ТЫСЯЧИ ДРЕВНИХ СТРОЕНИЙ
В 2013г. промелькнула новость, что в джунглях Эквадора обнаружен «город гигантов». А именно, огромная пирамида, высотой более 80м и 80м в основании, сложенная из каменных блоков очень необычной формы: в форме «булок».
С тех пор больше об этом объекте нет никакой информации. Либо исследований не проводилось, либо они были закрытые. Есть лишь упоминание про автора и исследователя этого места: Брюса Фентона
В принципе, в новость можно и не погружаться, т.к. ничего, кроме поверхностной информации и нескольких фотографии и нет. Но меня заинтересовали, как всегда, именно фотографии. Они могут сказать кое о чем. Интересна форма камней:
Камни имеют форму «булки». Такое впечатление, что они увеличивались в размерах. Полигональная кладка в Перу тоже имеет блоки из такие же «раздутых» камней.
Не похоже, что это трещины в монолитной облицовке пирамиды или монолитном склоне холма.
Смотреть с 16:40 мин. На видео видно, что камни находятся под слоем дерна от растительности. А если так, то швы не могли под ним так эродировать, что каменная кладка образовала кладку из «булок».
Фотографии в сравнении с ростом человека.
Итак, если эта кладка искусственная, то каким способом могли изготовить эти блоки с такой формой? И зачем? Я не думаю, что камни специально обрабатывали под такую форму вручную. Я считаю, что это формовка (или литье) блоков из геобетона, из выходов пластичных или жидких пород из недр на основе бентонитовых глин. Бентонитовые глины увеличивают свой объем при впитывании воды в разы. Массы при затвердевании (каменении), увеличивались в размерах как растущие камни трованты. Об этом подробно я писал в этой статье: Научное объяснение растущих камней тровантов
Это могут подтверждать еще примеры в фотографиях из этого места:
Фотографии взяты с сайта projectavalon.net
Каменная «заклепка». Пластичная порода выдавливалась между твердыми, уже окаменевшими блоками (или в трещину) и на поверхности образовала «наплыв», шапку каменного гриба. Интересно, сколько занимает это процесс? Но источники пишут про этот артефакт, что это каменный топор.
Вот еще фотография, подтверждающая, что в этом месте были источники пластичных пород:
Так же показано примерное место, где находится объект. В немногочисленных описаниях говорится, что это расположено в горных джунглях Эквадора. Так что выходы холодных флюидолитов для отливки, формовки этих блоков могли находится именно здесь. В прошлом местность могла быть более активна в геологическом плане, с горообразованием, с выходами воды и грязи, которая впоследствии каменела. Но, допустим, культуры, которые жили до инков или сами инки использовали эти массы в строительстве. Вкрой породу, перенеси, вывали в опалубку. И еще можно успеть обработать, создать барельеф, орнамент. Причем, деревянным скребком.
***
Еще одно видео:
На видео приведены вот эти фотографии:
Не знаю, относятся ли они к этому месту, либо просто вставлены для красивого видеоряда. А может быть, левая фотографии – вообще фотошоп?
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://earth-chronicles.ru/news/2013-11-05-54008
http://projectavalon.net/forum4/showthread.php?64836-Pyramid-maybe-built-by-giants-found-in-the-Ecuador-jungle-Video-and-Articles
https://helionews.ru/40352
***
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Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней. Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!
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