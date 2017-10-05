“Генетический диск” – самый загадочный артефакт в мире

Это один из самых загадочных артефактов в мире. Диаметр каменного круга, найденного на территории Колумбии и названного генетическим диском, – 27 сантиметров, вес – около двух килограммов. Обе его стороны покрыты изображениями внутриутробного развития плода на всех стадиях.

Сейчас этот процесс врачи наблюдают с помощью специальных приборов. Но как подробные сведения о нем стали известны шесть тысяч лет назад? И какими еще знаниями могли обладать представители неведомой нам цивилизации?

Колумбийский профессор Хайме Гутьеррес Лета на протяжении десятилетий собирает необъяснимые предметы древности. Большинство экземпляров из его коллекции были обнаружены в малоисследованном и труднопроходимом районе Сутатауса, находящемся в провинции Кундинамарка. Это камни с изображениями людей и животных, а также изделия с непонятными символами и надписями на неизвестном языке.

Главные экспонаты собрания профессора – генетический (второе название -эмбриологический) диск и другие вещи, изготовленные из лидита, камня, который первоначально добывали в Лидии, стране на западе Малой Азии.

Такой минерал по твердости сравним с гранитом, но при исключительной прочности обладает слоистой структурой и очень труден в обработке.

Камень известен также под названиями дарлингит, радиоларит и базанит, он отличается яркой окраской. Еще с античных времен его использовали для производства украшений и мозаики.

Но вырезать что-либо на нем, даже пользуясь современными инструментами, практически невозможно!

Этого не позволяет сделать слоистая структура минерала, который под воздействием резца обязательно будет крошиться. И тем не менее генетический диск изготовлен именно из него. Причем рисунки по виду напоминают не резьбу, а скорее штамповку.

Видимо, при обработке минерала была применена какая-то неизвестная нам технология. То есть, даже не принимая во внимание сами изображения, мы сразу сталкиваемся с первой тайной, которая пока остается необъяснимой.

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Другая загадка – в каком конкретно месте диск был найден? Профессор Лета приобрел его у одного из местных жителей, который утверждал, что обнаружил каменный круг с надписями где-то возле городка Сутатауса.

Но некоторые ученые (к примеру, Эрих фон Дэникен) допускают, что диск мог иметь отношение к собранию редкостей священника Карло Креспи – миссионера, работавшего в середине XX века в Эквадоре. Чтобы как-то поддержать своих прихожан, падре Креспи скупал у местных жителей предметы древности, которые те находили на полях или в джунглях, -от инкской керамики до каменных плит.

Сам священник никогда не занимался учетом своего собрания, но известно, что в нем присутствовали изделия, которые не относились ни к одной из известных археологических культур Южной Америки. В основном это были предметы из металлов, но встречались также каменные круги и таблички, покрытые надписями и рисунками.

После смерти священника некоторые ценные вещи из его собрания были вывезены в Ватикан, а другие просто выброшены.

По словам самого Креспи, местные жители находили покрытые рисунками каменные изделия недалеко от эквадорского города Куэнка – в расположенных среди джунглей подземных туннелях и камерах. Падре также утверждал, что от города Куэнка в джунгли тянется древняя система таких подземных туннелей протяженностью более 200 километров. Позже об этой же системе туннелей писал и Эрих фон Дэникен в своей книге «Золото богов».

Не мог ли генетический диск быть каким-то образом связанным с людьми, которые построили эти подземные сооружения?

Не меньше вопросов вызывает и то, что изображено на диске. По его окружности с обеих сторон с ювелирной точностью показан весь процесс появления на свет человеческого существа: устройство репродуктивных органов мужчины и женщины, момент зачатия, внутриматочное развитие плода, рождение младенца.

В левой части (если представить круг в виде циферблата часов – примерно в районе числа 11) находится четкий рисунок мужского яичка без сперматозоида и рядом – такого же со сперматозоидом (видимо, автор хотел показать процесс зарождения мужского семени).

Для сведения: сперматозоиды были открыты Антони ван Левенгуком и его учеником Иоганном Гамом только в 1677 году. Как известно, этому событию предшествовало изобретение микроскопа. Но рисунки на диске доказывают наличие подобных знаний в глубокой древности!

Дальше на диске, в направлении цифры 1, можно увидеть несколько уже зародившихся сперматозоидов. После этого следует непонятный рисунок – ученые так и не пришли к единому выводу, что же он означает. В районе цифры 3 видны изображения мужчины, женщины и ребенка. Правда, к какой расе относятся эти люди, определить невозможно.

На обратной стороне диска вверху изображен зародыш в нескольких стадиях развития, заканчивая сформировавшимся грудным младенцем. Рисунки показывают эволюцию внутриутробной жизни от амфибии до человека. В районе цифры 6 – снова изображение мужчины и женщины.

Проведенная медицинская экспертиза подтвердила: на диске действительно изображены основные этапы развития зародыша человека, которые легко могут быть идентифицированы. В частности, на это указывают такие особенности, как глаза, лежащие как бы за пределами остальных частей головы, а также широкий сегмент носа. Данные черты характерны для раннего эмбрионального развития головы.

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Кроме диска, в коллекции Гутьерреса имеются другие предметы, сделанные из лидита. Судя по всему, они принадлежали тем же загадочным представителям неведомой цивилизации.

К примеру, многофигурная статуэтка, с одной стороны которой – мать и ребенок, а с другой – мужчины в снаряжении для охоты.

Или весьма необычный нож. Вверху на его рукоятке изображена голова матери, а ниже – голова ребенка, шея которого обвита пуповиной. Очевидно, что этот нож использовался для разрезания пуповины и спасения жизни новорожденного. Кроме того, он мог применяться в случае осложнений при появлении ребенка на свет.

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Нож сделан так, что на него удобно давить только одним большим пальцем – то есть не изо всех сил. Это гораздо безопаснее для ребенка – даже по сравнению с инструментами, которые используются в наши дни, поскольку иногда при их применении существует риск повредить голову младенца.

Среди артефактов есть множество других предметов, явно использовавшихся в медицинских целях. При малом размере они отличаются необыкновенным совершенством форм.

Известный исследователь археологических находок, профессор Клаус Дона из Австрии, руководил проведенной в Вене экспертизой этих инструментов. В ряде статей он отметил, что их тщательно осмотрели лучшие мировые специалисты.

Выводы были единодушными: никто не мог понять, как эти предметы созданы, но все сошлись во мнении, что в наши дни невозможно сделать столь совершенные инструменты из того же материала. Они подходят для руки любого размера – с такой точностью их изготовили.

Медицинские инструменты из лидита

К какому же временному периоду принадлежат генетический диск и медицинские инструменты из лидита?

Геологическая экспертиза, проведенная в Национальном университете Колумбии, показала, что они относятся к доисторической эпохе и возможность подделки данных артефактов практически исключена.

Поскольку они найдены в Колумбии (или, что не исключено, в Эквадоре) и при этом не принадлежат ни к одной из существовавших доколумбовых культур Южной Америки, исследователи определяют их возраст, по крайней мере, в шесть тысяч лет.

Пока никто не может объяснить, какого рода технологии использовались для изготовления подобных предметов. Но на основании изучения этих находок можно сделать вывод: все они принадлежат неизвестной нам высокоразвитой цивилизации прошлого, о существовании которой официальная наука пока ничего сказать не может.

И совсем не исключено, что в эмбриональном диске зашифрованы тайны генетики, которые еще только предстоит открыть современным ученым.