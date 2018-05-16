Исчезнувшие подводные лодоки Третьего рейха и немецкие переселенцы в Южной Америке

17 апреля 2018 в британской газете < ![CDATA[ ]]> Экспресс< ![CDATA[]]> появилась одна любопытная статья, которая еще раз доказывает, что британские СМИ в настоящее время являются лидером в раскрытии некоторых сенсационных секретов, которые нельзя игнорировать. В статье рассказывается о пропавшей немецкой подводной лодке времён Второй мировой войны — U-3523. Эта подводная лодка типа XXI и была одной из самых передовых и технически сложной подводной лодкой своего времени. Согласно историческим данным, она была потоплена британскими бомбардировщиками 6 мая 1945 года.

Субмарин такого типа, они ещё также назывались «электрическими лодками», было заложено предположительно 118 штук, и только четыре из них были полностью завершены, и только две официально спущены на воду. Эти подводные лодки были разработаны для автономного плавания под водой в течение нескольких недель.

Статья ссылается на возможность того, что одна из этих подводных лодок использовалась для перевозки нацистских бонз в Южную Америку, для этого на лодках были созданы все необходимые технические условия. В конце войны потопленную U-3523 не смогли окончательно опознать, и определить точное место где она затонула, но до сих пор ходят упорные слухи, что она вовсе не была потоплена. Получив незначительные повреждения, она смогла скрыться. По некоторым сведениям, совсем недавно все же лодка была обнаружена недалеко от датского города Скаген. Данную версию косвенно подтвердило Датское правительство заявив, что не было никаких признаков того, что на борту находятся какие-то высокопоставленные нацисты. Но есть свидетельства того, что даже после окончания войны некоторые немецкие подводные лодки исчезли бесследно, более 40 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. Что случилось? Рассекреченные американские разведывательные документы показывают, что слухи о побеге в Южную Америку могут быть чем-то реальным. В документах есть заявления очевидцев, что даже Адольф Гитлер лично в последние дни войны бежал в Аргентину! Как ЦРУ, так и ФБР одновременно опубликовали несколько документов, подтверждающих, что лидер нацистской Германии был в Колумбии и Аргентине после войны — есть даже фотография 1954 года, в которой он, как говорят, он запечатлен.

В архиве ФБР от 21 сентября 1945 года есть другие документы, в которых говорится, что почти через три недели после падения Берлина Адольф Гитлер на подводной лодке прибыл в Аргентину. Разумеется, что между Германией и Южной Америкой существовал скрытый и надежный трафик, поскольку Адольф Эйхманн был арестован именно в Аргентине в 1960 году. Но не только Америка, но и Антарктика, была целью немцев.

Сегодня относительно известна, но до сих пор загадочна история соединении подводных лодок в джунглях Амазонки, в секретном городе Аккор, в котором якобы обитает племя белых индейцев. Об этой невероятной истории рассказал Карл Брюггер, бывший зарубежный корреспондент ARD.

Карл Брюггер рассказал о «Хронике Акакора» и о встрече с одним человеком по имени Татунка Нара, как впоследствии удалось выяснить – немцем по национальности. Он почему-то изображал из себя представителя белых индейцев Амазонии. Этот странный человек, чье настоящее имя было Гюнтер Хаук прибыл в Амазонку из Кобурга. Так же в 1972 году Брюггер рассказал о якобы легендарных подземных городах и сооружениях, скрытых в джунглях Амазонки. О древних космических кораблях и немецких солдатах, которые бежали туда после войны на подводных лодках.

Давайте вкратце рассмотрим некоторые факты, которые позднее опубликовал Карл Брюггер в своей книге:

В нескольких интервью Татунка Нара сообщил о невероятной истории своего племени — Угы Монгуалалы, которое 15 000 лет назад было избрано космическими «богами». Согласно Татунке, у племени была книга или хроника, в которой эти древние традиции передавались из поколения в поколение. В древние времена, перед огромной катастрофой, поверхность земли должна была быть абсолютно ровной. В это время, много тысяч лет назад, в небе появились блестящие золотые корабли. Пришельцы, пришедшие на этих кораблях, сказали землянам, что они прибыли на землю с другой планеты. Они предупредили жителей Земли о том, что каждый 6000-лет на Земле происходит катастрофический катаклизм, который стирает с лица земли предыдущую земную цивилизацию.

Согласно традициям Угы Монгуалалы, «боги» космических пришельцев имели вид белокожих людей с сине-черными волосами, плотными усами и шестью пальцами на руках и ногах. Сегодня эта особенность сохранилась у некоторых южноамериканских племен, таких как Ваорани в Эквадоре. Члены этого племени, как правило, очень энергичны и агрессивны. Врачи отметили, что у этого народа никогда не бывает рака, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, аллергии или других известных заболеваний. Так что, некоторые расы людей происходят непосредственно от древних космических «богов»? Есть легенды о доисторических белых гигантах, которые правили всей землей, и они описываются как очень сильные и жестокие.

Из рассказа Татунка Нара стало известно, что у пришельцев из космоса были мощные инструменты, которые казались землянам подобием магии, с помощью которых они могли поднимать даже самые тяжелые камни, бросать молнии и скалы делать жидкими! Белые боги цивилизовали коренные племена и при помощи своих орудий и инструментов построили большие города — Аканис, Акакор и Акахим! Эти города до сих пор остаются неоткрытыми в густых джунглях Амазонки. Мать Татунка, была немкой по имени Reinha вышедшая замуж за вождя Ugha Mongualala. До войны она побывала в Германии, где у нее были контакты с высокопоставленными представителями Третьего рейха, а затем якобы вернулась обратно, но с тремя немецкими чиновниками. После долгих переговоров, лидеры Германии и Akakor заключили союз. А в 1945 году тысячи немцев при помощи подводных лодок были перевезены в Akakor. В 1972 году, во время встречи Brugger с Tatunca, более 2000 немцев проживало в Akakor! Неизвестно, что случилось позже с этим народом.

Следует отметить, что данная история сейчас считается полностью выдуманной, так как впоследствии выяснилось, что Татунка Нара на самом деле был немцем по имени Гюнтер Хаук из Кобурга, который скрывался в Амазонских джунглях, толи от кредиторов, толи от полиции.

Тем не менее, возникает вопрос, где Гюнтер Хаук, псевдоним Татунка Нара, услышал всю эту историю. Знал ли он о книгах Эриха фон Деникена? Или он встретил немецкого продавца в Бразилии, который рассказал ему об этом? Вы не просто думаете о чем-то подобном …

К сожалению, мы вряд ли узнаем, настоящую историю, об упомянутых подземных объектах Akakors или немецких летательных дисках. Хотя Гюнтер Хаук все еще живет в Бразилии в регионе Барселуш, он не может рассказать ничего большего, чем то, что он уже сказал. Пусть эта история останется. Слухи о туннельных системах по всей Южной Америке идут уже давно и, предположительно, с 19-го века немецкие эмигранты начали их исследовать и колонизировать!

Дальнейшие свидетельства о побеге высшего нацистского руководства Германии предоставляются заявлениями и фотографиями в Мар-дель-Плата в Аргентине. Вероятно, был хорошо скоординированный путь для контрабанды нацистских бонз. Среди них были Адольф Гитлер и Ева Браун?

Капитан подводной лодки U 997 Карл Хайнц Шеффлер был арестован вместе со своей подводной лодкой в Аргентине через несколько месяцев после окончания войны. В своих интервью он рассказывал о беспрецедентном побеге нацистов. Союзники неоднократно задавали вопросы о местонахождении Гитлера и подробности его побега — знали ли они, что он убежал? В книге «История подводной войны» историк-военно-морского флота Леонсе Пейллард писал, что с начала апреля по начало мая 1945 года около 60 подводных лодок типа XXI (электрические лодки) покинули немецкие порты, а не две, как официально было объявлено. Электрические лодки прошли курсом на Норвегию, а затем бесследно исчезли. Позднее эти подводные лодки были записаны как потерянные или потопленные. Имеются данные о том, что немецкое руководство разработало планы по созданию Четвертого рейха после окончания Второй мировой войны. Если верить утверждениям некоторых историков, то некоторые из этих планов действительно были реализованы на практике. В аргентинских газетах есть сообщения о том, что немецкие подводные лодки все еще стоят на якоре в Аргентине в сентябре 1946 года.

Задолго до Второй мировой войны Германия приобрела большие участки земли, по всей Южной Америке которые сих пор находится в собственности Германии. В аргентинских документах можно прочитать, что в то время в Латинской Америке жили как минимум два миллиона немецкоязычных людей. Большинство из них в Бразилии (50%), Аргентине (25%) и Чили (25%). Еще в 1950-1975 годах в сельской местности было принято говорить на немецком языке, хотя португальский язык был официальным. Бывшие национал-социалисты, скорее всего, были в Парагвае. Они там встречались с немецкими эмигрантами, которые уже обосновались в 19 веке — в этом уже устоявшемся сообществе. В Бразилии сегодня более 5 миллионов немцев, австрийцев, люксембуржцев и швейцарцев. В Аргентине насчитывают не менее трех миллионов человек. Меньшие общины также существуют в Чили, Перу, Уругвае и Венесуэле.

Хотя только немногие беглецы когда-либо раскрывали свое прошлое, историки оценивают количество национал-социалистов, которые смогли бежать, по крайней мере, до 9 000! Это число было недавно обнаружено после изучения секретных документов в Бразилии и Чили. Среди беглецов были немцы, хорваты, украинцы, русские и другие западноевропейцы, ставшие национал-социалистами. Из этих 9 000, по меньшей мере 5000 человек выехали в Аргентину, 2000 в Бразилию и около 1000 в Чили, а остальные были распределены в Парагвай и Уругвай. У исследователей число 9000 стоит под большим сомнением, по разным оценкам, их число могло достигать до 300 000 человек, которые уехали за границу. Секретные документы показали, что тогдашний президент Аргентины Хуан Перон продал 10 000 чистых паспортов профашистской организации ОДЕССа. Перон был рад приветствовать тысячи хорошо образованных немцев в Аргентине. С немецкими подводными лодками, вероятно, немецкие технологии и технологии пришли в Аргентину.

Также Хуан Перон дал приказ разведке и дипломатам спланировать специальные маршруты эвакуации — так называемые «крысиные тропы». Таким образом, тысячи офицеров СС и членов партии могли спокойно покинуть Европу через Испанию и Италию. По данным аргентинской писательницы Уки Гони, национал-социалисты могли спокойно отправиться в Аргентину с использованием паспортов Красного Креста, выпущенные Ватиканом. Таким образом Эйхман прибыл в Аргентину, как «Рикардо Клемент». В Бразильском национальном архиве записано, что только между 1945-1959 гг. В Бразилии поселилось 20 000 новых немцев. Около 800 сотрудников СС прибыли с этими паспортами в Аргентину. Что случилось с ними позже?

В южной части Аргентины сейчас есть провинции с преобладающим немецким большинством, там есть известное место под названием Вилла Генерал Бельграно, которая была основана ими в 1930 году. С 1960 года также проводится фестиваль Октоберфест, который сегодня является одной из великих достопримечательностей Аргентины. Около 660 000 аргентинцев сегодня считаются потомками первых немецких поселенцев, что составляет около 2% от общей численности населения страны. Здесь все еще нет австрийцев, швейцарских или русских немцев. В Боливии сегодня насчитывается около 375 000 жителей с немецкими корнями, что составляет не менее 3% от общей численности населения. В Чили в настоящее время официально проживает около 500 000 человек с немецкими корнями, что также составляет 3% от общей численности населения. В Парагвае насчитывается не менее 300 000 жителей, родившихся в Германии, а в Перу более 160 000 человек.

В Парагвае есть площадь под названием Nueva Germania (Новая Германия), основанный в 1887 году немецким поселенцем Бернхард Ферстер, он был женат на Элизабет Ферстер-Ницше, сестре философа Фридриха Ницше! Фурстер хотел продемонстрировать в тогда еще новом мире, что можно было бы также закрепить германское общество и его культуру. Согласно его собственным заявлениям, он основал поселение, чтобы избежать влияния евреев в Европе. Есть еще 2500 потомков первых немецких поселенцев, некоторые из которых до сих пор говорят по-немецки, и многие местные памятные вещи выставлены в местном музее. В Аргентине, вилла General Belgrano — самый большой немецкоязычный город, в Бразилии — Блуменау и Помероде, а в Парагвае — Фернхайм. Согласно новой статистике, чуть меньше 4000 немцев эмигрировали в Южную Америку в 2016 году.

Также ходят слухи, что даже немецкие политики любят поселяться в Парагвае, после ухода в отставку, когда все рушится — другие называют это изгнанием. Политические поставки из этой страны невозможны, и поэтому Парагвай уже давно стал конечным пунктом для бегства немцев, но также эмигрирует там по политическим соображениям, поскольку в Парагвае нет никаких обязательств по регистрации. В стране проживает около 7 миллионов человек, около 6% граждан являются иммигрантами немецкого происхождения, и почти все жители являются христианами. Страна субтропическая и часто сравнивается с Флоридой или Калифорнией, так как она зеленая в течение всего года. Стоимость проживания сравнительно низкая от 600 евро в месяц небольшая семья может оставаться там хорошо жить. Некоторые секреты Южной Америки все еще неясны:

Что на самом деле произошло после окончания Второй мировой войны в Антарктиде и Южной Америке? Существуют ли действительно секретные туннельные системы и куда они ведут? Где пропали все эти пропавшие немецкие подводные лодки, солдаты и поселенцы? Все пока неясно.