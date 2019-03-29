Чубайс: «За базар отвечаем»! Успех «Роснано» после 10 лет плановых убытков?

Анатолий Чубайс представил отчет о результатах своей деятельности - "Роснано: итоги года, успех десятилетия". Во время презентации «главный приватизатор», по привычке из 90-х, заявил, что «за базар отвечает». В представленном докладе господин Чубайс нахваливал себя и свою команду, которая смогла получить, по его словам, «рекордную» чистую прибыль. Однако эксперты ставят под сомнение «радужные картины» Чубайса, напоминая, что почти все 10 лет своего существования «Роснано» была «планово убыточной». Стоит ли доверять человеку, который ранее «приватизировал и реформировал» экономику страны, а нынче занимается нанотехнологиями? Цифры и факты о главном дельце России.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=m-bE0na4v-I