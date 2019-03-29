Австрийская битва за шнапс: как это было

История знает немало войн и сражений, спровоцированных нелепыми событиями, и об одном из таких пойдет речь.

В сентябре 1788 года отряд элитной австрийской кавалерии пересек реку Тимиш и наткнулся на цыганское поселение. Там гусары изрядно выпили и хорошо отдохнули, напоследок забрав с собой бочку шнапса. Следует отметить, что Иофсиф II, император Австро-Венгрии тех времен, развязавший войну с Турцией и имевший очень оптимистичные планы, потерял всякий интерес к ней через некоторое время после начала. Поэтому армия буквально страдала от безделья, а солдаты бездействовали, периодически умирая от болезней и голода.

Это было причиной того, что найдя поселение цыган, гусары буквально ликовали, ведь это было одно из немногих развлечений за последние несколько месяцев. Переправив злосчастную бочку шнапса через реку, на подходе к лагерю отряд наткнулся на роту пехотинцев своей же армии, которые потребовали разделить добычу. Будучи элитным подразделением самого императора, гусары наотрез отказались от этого предложения. Развязалась драка, вскоре солдаты достали оружие, и началась перестрелка.

На шум сбежались другие австрийские солдаты, которые не понимали суть происходящего и без разбора стреляли в темноту. Ситуацию осложняла не только плохая предрассветная освещенность, но и разношерстность и многонациональность армии, в которой были и немцы, и французы, и итальянцы. Услышав немецкое «Halt!», означавшее приказ остановиться, и приняв его за турецкий возглас, прославляющий Аллаха, солдаты начали еще активнее вести огонь.Сам Иосиф II выскочил из своей палатки и был почти насмерть затоптан кавалерией, от неминуемой гибели его спас адъютант. Защищая императора, он убил нескольких солдат своей же армии. После этого, главнокомандующий случайно упал в реку, что спасло ему жизнь. Переполох продолжился, и, неся тяжелейшие потери, стотысячная армия начала отступать. Слух о сражении с турками и бегстве австрийцев немедленно распространился по всей Европе. На следующий день на место сражения прибыла турецкая армия и обнаружила несколько тысяч человек убитыми и еще множество ранеными. Последние были казнены турками на месте.

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Это событие сильно подорвало боевой дух армии. Кроме того, спустя несколько недель император скончался от болезни, которую, видимо, подхватил, упав в ледяную реку. Тогда командование войском перешло к действительно опытному маршалу Лаудону, однако ни о каких амбициозных планах захвата Стамбула речи не шло. Быть может, если бы не эта нелепая ситуация с бочкой шнапса, то огромная армия императора Иосифа разгромила турок и ход истории пошел бы совершенно иначе. Однако история не терпит сослагательных наклонений.

ПАНФИЛОВА АРИНА

Источник: https://salik.biz/articles/55001-avstriiskaja-bitva-za-shnaps-kak-eto-bylo.html