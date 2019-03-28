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Мурзилка, 1925

09:38. 28 марта 2019 Просмотров - 411 Один комментарий Опубликовал:


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Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8559855.html

Метки: 1925, мурзилка, старые журналы

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Один комментарий»

  • 4169 3160
    любопытный 28 марта 2019 в 12:19 Ссылка
    GD Star Rating
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    Интересно, а когда собака Мурзилка превратилась и человечика Мурзилку?
    Это значит заводы и предприятия не были разрушены, а когда их разрушили?
    Если современные дети в лес пойдут, вот шуму будет!!!:-)

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