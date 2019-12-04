Архив номеров журнала “Мурзилка” 1924-1999 гг. выложен в свободный доступ
18:37. 4 декабря 2019 57 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Ежемесячный детский литературно-художественный журнал «Мурзилка» в год своего 95-летия выложил большой архив своих номеров за 1924-1999 годы в открытый доступ. Ознакомиться с ними можно на сайте Национальной электронной детской библиотеки. "Мурзилка" изначально был адресован детям от 6 до 12 лет. Со дня своего основания до 1991 года являлся печатным органом ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. В последние годы издается при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В журнале начинали свой творческий путь такие писатели, как Самуил Маршак (как детский поэт), Сергей Михалков, Елена Благинина, Борис Заходер, Агния Барто, Николай Носов. В 2011 году журнал был занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Он был признан изданием для детей с самым длительным сроком существования.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9493717.html