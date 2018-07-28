Советские комиксы

Источник: oursociety.ru

Комиксы как феномен массовой культуры у российских читателей обычно ассоциируются с супергероями Америки или Японии. Принято считать, что в нашу страну истории в картинках пришли из-за границы в 1990-е годы.



Но так ли это на самом деле? Оказывается, комиксы в Советском Союзе существовали, пусть в несколько ином качестве и под другим названием. Попробуем воскресить забытые страницы истории и познакомить нынешних любителей комиксов с тем, что развлекало их дедов и отцов.

Грозный смех

Искусствоведы считают, что основы развития комиксов в СССР были заложены в период Гражданской войны. Революционные вожди понимали, что для безграмотного народа новые идеи лучше доносить через яркие картинки.

И в 1919 году появились «Окна РОСТА» — серия агитационных плакатов, состоящих из нескольких графических изображений, где была показана разница между жизнью при царе и режимом при диктатуре пролетариата. К плакатам прилагались надписи, комментирующие действие на картинках.

В «Окнах РОСТА» (Российского телеграфного агентства) использовались однотипные образы красноармейца, рабочего, крестьянина, буржуя, разгильдяя. Плакаты создавались на контрасте цветов (в основном красного и черного) и отличались простотой рисунка и запоминающимися лозунгами.

Над их созданием работали такие известные личности, как поэт В. Маяковский, художники Д. Моор (автор плаката «Ты записался добровольцем?»), И. Малютин, М. Черемных и другие.

Приключения советского эльфа

С 1924 года в СССР начали издавать детский журнал «Мурзилка», который не раз обращался к формату комикса. Правда, само слово «комикс» для наименования иллюстрированных рассказов не употреблялось — поскольку комиксы считались буржуазным искусством, чуждым советскому обществу.

Серии картинок с подписями именовали «изорассказами», «иллюстрированными рассказами» или «рассказами в картинках».

Кстати, название журнала — «Мурзилка» — самое что ни на есть буржуазное. В 1887 году русская писательница Анна Хвольсон сделала вольный перевод комиксов канадца Палмера Кокса о жизни маленьких эльфов «Царство малюток. Приключения Мурзилки и лесных человечков», где главный герой путешествовал по миру и постоянно попадал в смешные истории.

После революции книгу не издавали, и создатели журнала решили, что об этом герое никто уже не помнит. Правда, на всякий случай, его внешний облик изменили — мальчик превратился в беспородного песика. Изменились также его друзья: теперь это были октябрята, пионеры и их родители.

Нового Мурзилку придумал художник Константин Ротов. Скоро в журнале появились и другие герои — вредная Ябеда-Корябеда, говорящая кошка Шунька, Сорока-Балаболка. Все они были героями рисованных рассказов и занимательных историй.

Жанр комикса использовали и «взрослые» сатирические журналы («Крокодил», «Смехач», «Бегемот» и другие) — для агитации и борьбы с алкоголиками, тунеядцами или хулиганами.

Правда, в отличие от «Окон РОСТА», где широко использовался красный цвет, картинки в журналах того времени были в основном черно-белыми — хотя их прорисовка находилась на более высоком уровне.

Значимый 1937-й

В 1928 году писатель Николай Олейников организовал в Ленинграде издание детского журнала «ЕЖ» («Ежемесячный журнал»), на страницах которого создал образ отважного изобретателя и путешественника Макара Свирепого.

Истории о его приключениях печатались из номера в номер с иллюстрациями А. Успенского, Б. Антоновского, Б. Малаховского.

Рассказы в картинках, призванные воспитывать в детях находчивость и смелость, сразу полюбились юным читателям. На основе этих комиксов была даже выпущена настольная игра «Путешествие Макара Свирепого по Советскому Союзу» — благодаря ей дети учили географию страны, получали знания о ее природе, животном мире и полезных ископаемых.

С 1930 года по инициативе Олейникова в Ленинграде начинает выходить ещё одно периодическое издание для детей — «ЧИЖ» («Чрезвычайно интересный журнал»), ориентированный на совсем маленьких читателей — и тоже широко использующий рассказы в картинках.

В 1937-м Олейников был арестован по ложному доносу — и в том же году расстрелян (в 1957 году его полностью реабилитировали). Оба журнала закрыли.

Удивительно, но 1937 год в развитии советского комикса отмечен ещё двумя важными фактами. В журнале «Мурзилка» художник Аминадав Каневский создал новый образ главного героя — желтого пушистого персонажа с шарфом и фотоаппаратом через плечо. Отныне именно его приключения будут печататься в иллюстрированных рассказах.

В том же году вышла книга художника Николая Радлова «Рассказы в картинках» — первые в СССР рисованные истории в книжном формате. Книга пользовалась огромной популярностью, она была переведена на более чем 20 языков, включая хинди и урду.

Окна ТАСС: бей врага не в бровь, а в глаз!

Во время Великой Отечественной войны жанр комикса стал чрезвычайно востребованным. Уже 27 июня 1941 года на улицах Москвы появились военные плакаты, названные «Окнами ТАСС», над которыми работали художники Н. Радлов, Г. Савицкий, П. Соколов-Скаля, Н. Денисовский, Б. Ефимов, Кукрыниксы и другие.

Всего за время войны было выпущено около 1500 плакатов. Также «Окна» выходили сериями в виде диафильмов по 40-50 плакатов на каждой ленте, они демонстрировались на лекциях, в клубах, отсылались на фронт и даже переправлялись партизанам в немецкий тыл.

Кроме того, на страницах газет постоянно появлялись настоящие комиксы -серии рисунков со связанным сюжетом. Обычно это были истории о немцах, которые хотели поработить советский народ, но получили отпор.

Карандаш и Самоделкин

В послевоенные годы тематика советских комиксов в юмористических журналах для взрослых резко изменилась — теперь главной мишенью стали недавние военные союзники, прежде всего американцы.

Для молодого поколения тех лет рассказы в картинках в основном печатались на страницах журнала «Юный техник». Специфика издания диктовала и тематику комиксов — познавательные сюжеты, рассказывающие и показывающие, как изготовить ту или иную поделку.

Комиксы «Юного техника» обычно занимали нижнюю часть страницы — под материалом какой-нибудь статьи. Рисунки шли друг за другом, как кадры на пленке, и могли растянуться на весь журнал.

В 1956 году на самом высоком политическом уровне было принято решение о выпуске нового иллюстрированного журнала для детей. Издательству ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» поручили собрать команду из профессиональных художников и писателей, которые занялись бы этим делом. Возглавил работу знаменитый карикатурист журнала «Крокодил», будущий народный художник СССР Иван Семенов.

В группе сразу сошлись во мнении, что в новом журнале должно быть несколько главных героев — сказочных персонажей. Но оказалось, что в СССР не хватает собственных сказочных героев! В самом деле: Чиполлино и Буратино придумали в Италии, Дюймовочку — в Дании и даже всеми любимого Незнайку — в Канаде (Николай Носов взял своего героя из комиксов уже упомянутого канадца Кокса).

По сути, русскими персонажами можно было назвать только Петрушку и Ивана-дурака. Но делать главным героем советских детей Ивана запретил сам Никита Хрущев, заявив, что дураков в стране и так хватает.

Творческая группа остановилась на шести сказочных Веселых человечках: Незнайка, Петрушка, Гурвинек (чешский кукольный персонаж), Буратино, Чиполлино и Дюймовочка. В издательстве идею одобрили — но поставили задачу добавить ещё как минимум двух советских героев.

Писатель Юрий Дружков и художник Иван Семенов блестяще справились с заданием, придумав Самоделкина и Карандаша.

«Веселые картинки» фактически стали первым официальным изданием, в котором публиковался полноценный вариант советских комиксов. Их героями выступала группа Веселых человечков — интернациональная команда персонажей сказок разных стран.

Главный упор в комиксах делался на дружбу героев, их взаимопомощь, честность и доброту. Авторами рисованных рассказов, кроме Семенова, были такие классики отечественной иллюстрации, как В. Конашевич, А. Лаптев, В. Сутеев, В. Чижиков, Н. Радлов.

Чуть позже эти полюбившиеся детям комиксы легли в основу мультфильмов серии «Приключения Карандаша и Самоделкина», созданных на студии «Союзмультфильм».

Журнал — хорошо, а два — лучше!

Основным конкурентом Веселых человечков являлся обновленный в 1937 году Мурзилка — герой одноименного журнала. Он тоже попадал во всевозможные переделки, помогал детям, боролся со злыми силами — хулиганами, бандитами и колдуньей Ябедой-Корябедой. Мурзилке в его приключениях помогали малыши, добрые звери и самый верный друг — птичка Чирик.

Размер обоих журналов обусловил основной формат советского комикса: история на три полосы — по девять картинок на каждой, расставленных в три ряда.

Помимо художественной ценности, советские истории в картинках всегда несли идеологическую и пропагандистскую нагрузку. Их герои в обязательном порядке демонстрировали идеалы дружбы, взаимовыручки, ударного труда и активного отдыха.

Но огромный талант писателей и художников, их творческие находки сделали идеологически выдержанных персонажей любимыми героями нескольких поколений читателей.

Платон ВИКТОРОВ

Источник: nstarikov.ru