В.Л. Авагян. Запах сыра и убойная рама

Горизонты планирования очень важны для мира людей . Если человек ничего, кроме запаха близлежащего сыра, воспринимать уже не способен, то он поддаётся на либеральные уловки, человеколовные крючки с вкусными наживками.

Она думает о вкусовых качествах сыра! Потому что запах сыра возбуждает в мыши хватательно-поглотительный инстинкт, мыши хочется вкусить сыра, и больше она ни о чём не в состоянии думать. Она как бы заворожена запахом сыра – так же, как кролик заворожен взглядом удава, от которого (кабы ни гипноз) – легко бы убежал.

Второй пример-притча: мышь чувствует запах сыра из мышеловки. Если предположить у мыши аналитические способности (которых у мыши нет), то мышь могла бы задуматься про убойную раму над сыром. Эта гильотина не раз уже щёлкала на глазах мыши, убивая ей подобных… Но либеральная мышь думает не об этом.

Объясняю проще. Маньяк подманивает ребёнка конфетой. А ребёнок предупреждён, что не стоит приближаться к чужим дядькам, предлагающим конфеты. То есть сталкиваются желание вкусить конфету и опасность попасть за это в лапы маньяка. Вместо этой дилеммы либералы навязывают нам дискуссию о вкусовых качествах конфеты! А вдруг это не бумажка в бумажке, а настоящий шоколад? А вдруг конфета реально вкусная?! А вы упускаете реально вкусную конфету из опасений, которые, как знать – может быть, и не обоснованы…

​ Как наше возможное выживание в грядущем, так и наша возможная гибель – связаны с одним ключевым вопросом: с горизонтом планирования в голове. Сложно сказал?



Так складывается либеральная модель экономического поведения, целиком выстроенная на хватании того, что «плохо лежит» и оказалось под боком.



Никакие долгосрочные или широкие перспективы хапка человека не волнуют, потому что он их осознавать – утратил способность.



Такой человек живёт не в трёхмерном пространстве, а в узком коридоре: точка «я» и точка хапка. Кроме того, такой человек живёт не в трёхмерном времени, состоящем из опыта прошлого, реалий настоящего и перспектив будущего.



Его экономическое и социальное поведение оказывается в тесной локации сиюминутности.

Вот я, а вот сыр: и путь к сыру открыт. Чего ещё думать? Какие ещё перспективы осмыслять? Пока я стану осмыслять – сыр сопрут другие мышки! Надо торопиться! Надо успеть хапнуть этот упоительно манящий запахом сыра кусочек!

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Вся американская стратегия – в давнем ли СССР или в современной Венесуэле строятся на расчёте на человека-мышь, на зверочеловека. Ловушки практически не меняются, не совершенствуются, не усложняются – зачем, раз они и так работают? Вот мышеловка подкупа туземных элит, вот рыболовный крючок с червяком личной текущей одномоментной сверхприбыли! Куда мыши и рыбы денутся? Клюнут, как миленькие!

Вся эта система манипулирования экономическими интересами особи действует только при узких горизонтах планирования, при полной зацикленности индивида на зверином хватательном инстинкте. Убийство неразрывно связано с предварительным ПОДМАНИВАНИЕМ, с наживкой и прикормкой.

А что надо понимать – если хотим выжить?

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Вопросы, которые либералы тщательно оставляют в стороне от пахучих сыров-наживок. У них ведь и блага возникают как бы из ничего (из свободы), и нищета, отсутствие благ – связывается с человеком, его качествами личности, а не с общественной системой. Выдумывается чушь, что человек, якобы «сам не захотел» стать «богатым, но здоровым». Сам посчитал, что лучше ему быть «бедным, но больным».

Это конечно, не так – за криминальными исключениями. В мире законности ничего нельзя взять без спроса и разрешения – потому что всё уже кому-то принадлежит. И никто не «зарабатывает» благ – заработать можно разве что благодарность.

Блага распределяют, сколько бы ни клялись в верности рыночной экономике.

Хочу оповестить вас о базовых ценностях, которые помогут вам понимать экономику и социальную политику, не быть «глупенькими жертвами обмана и самообмана»:

Распределение – горизонтальное межевание гражданских прав и обязанностей.

Выделение – вертикальная система, которая состоит из разрешительной инстанции и получателя (пользователя).

Распределение – это социальная система. Выделение – власть. А вам врут с утра до вечера, пытаясь увести от сути вопроса, доказывая, что и социальная система что-то, кроме распределения, и власть что-то, кроме выделения.

А что скрывают?

Выделение благ на отдельно взятую «душу населения» бывает прямым и опосредованным.

Прямое – понятно что: пришёл за пенсией, и тебе её выдали. А все остальные хозяйственные отношения – это, ребята, опосредованное выделение.

Никто не «зарабатывает». Всем – выделено (или не выделено). Опосредованное выделение связано с несколькими факторами.

Первый из них -

Фактор необходимого ресурса.

Безземельный крестьянин не может вырастить хлеб, пока ему не выделят землю. Выделение ему земли – это опосредованное выделение ему хлеба, понимаете? То есть хлеб выдан от власти, но выдан не в готовом виде, а в виде необходимого для его получения ресурса. У горожан – то же самое. Предоставление возможности заработать – есть опосредованное выделение самого заработка.

Не выделит власть тебе возможность заработать – ничего ты не заработаешь. Разве что украдёшь: но и то гонятся с мигалками будут…

Далее – существует

Фактор «ниши».

Всякий бизнес вписан в свою нишу спроса, которую либо предоставляют, либо вышибают оттуда для другого. Те, кто получили нишу для бизнеса и оберегаются в этом статусе – фавориты власти. Те, кого вышибли, соответственно, нет.

Существует

Фактор связанного спроса.

Очень многие продукты, не имеющие самостоятельного спроса, приносят великолепную прибыль их изготовителям, когда идут «в нагрузку» к какому-то реальному, ценному благу. Человек, который хочет купить машину – принуждается к покупке страховки, которая сама по себе ему нафиг не нужна. Закреплением товара «в нагрузку» к другому товару занимается власть.

Если она ввела обязательную школьную форму – то обеспечила прибыль тем, кто её пошивает. Если отменила – то отменила и прибыль швейных фирм, специализированных на школьной форме. Ввела новый предмет – дала прибыль тем, кто пишет и публикует учебники по нему. И наоборот.

Есть ещё и

Фактор вычета.

Кто и сколько вычитает из прибыли успешно хозяйствующего субъекта: речь идёт не только о налогах!

Когда мы сложим все эти факторы, то обнаружим, что вся рыночная хозяйственная деятельность повязана коррупцией двусторонних контрактов между представителями власти и производителями. А если эту коррупцию вытащить из системы – то система рухнет. Все (как в конце 80-х) попытаются заниматься самыми прибыльными видами деятельности, и ножом, пулей, станут выяснять друг у друга – кто более «достоин» доходных мест.

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В сущности, человеком ничего не «зарабатывается»: ему всё так или иначе выделяется властями. Исключения составляют разве что неорганизованная низовая преступность (она сам себе берёт, что плохо лежит, без разрешения властей), и ещё – охотники в глухой тайге, рыбаки, не ведущие учёта и налоговой отчётности, грибники и т.п.

Если я нашёл в лесу гриб, то я осуществил связь «Я» и территории на правах верховного собственника и верховного правителя. Данное место, по умолчанию, «ничейное» (даже если формально-юридически это и не так), про гриб никто, кроме меня не знает, и я веду себя в данном узком случае, как верховная власть: ни на кого не оглядываясь, принимаю решение о ресурсе территории.

Власть никогда не узнает, рос ли тут гриб или нет. И не только потому, что ей такие мелкие вопросы пофиг (хотя и это, конечно, тоже). Но ещё и потому, что гриб случаен, он в разные годы – в разных местах, велика вероятность, что его тут и вовсе не было (по умолчанию это признаёт налоговая инспекция – которой я не плачу налоги за собранные в лесу грибы).

Такого нельзя сказать про ресурсы территории, о которых власть точно знает, что они есть. Бесхозный гриб может быть, но бесхозной земли не бывает (юридически, фактически-то бывает, конечно).

Все решения о любом постоянном ресурсе территории (за исключением случайных грибов, случайно проплывавших рыб и случайно пролетавших уток) – принимаются правящей властью. Собственно, это и делает её правящей властью. Отнимите у неё эту выделительную функцию – и она перестанет быть властью по определению.

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Пользуясь тем, что человек не понимает этой систематики, США ловят людей, как мышей и рыб, подменяя гарантии выделения благ – одноразовыми подачками и лотерейными удачами.



Человек, не видящий экономической реальности – не понимает, что подачку сегодня дали, завтра отберут. Он не понимает связи своего выживания со своей включённостью в совладение ресурсной базой. Он покупается на «запах сыра», на банальный единовременный подкуп, за которым не стоит никакого будущего.

Но рыба или мышь этого понять не могут…

В.Л. Авагян



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