Ответ России на требования уйти из Венесуэлы.

Россия, выработавшая в себе иммунитет на угрозы американской «беззубой собаки», продолжает отстаивать свои интересы по всему миру настойчиво, последовательно, даже нахально.

Сотня российских военных, 23 марта, прибыла в Венесуэлу открыто, даже не оглядываясь на возможные последствия, не смотря на то, что по Конституции боливарианской республики ввод иностранных войск должен быть согласован между Президентом и Национальной ассамблеей.

Организация американских государств (ОАГ), в ряды которой входят все страны Нового света (за исключением Кубы), в ультимативной форме потребовала от РФ вывести свой воинский контингент из Венесуэлы.

В ответ на подобное требование России резонно ответить вопросом: «А то, что?».

А ничего. Своей внешней политикой Россия показывает всему миру, что в Западном полушарии достойных соперников для неё больше не существует. США применили для сдерживания России все рычаги воздействия из возможных. Больше у них ничего нет. Ничего.

Американскому истеблишменту остается только захлебываться собственной желчной злостью и осознанием собственного бессилия, наблюдая, как из под их влияния уходит самый лакомый, нефтеносный кусок Западного полушария. Первый, но что-то подсказывает, далеко не последний.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/igorsckala7/a-to-chto-otvet-rossii-na-trebovaniia-uiti-iz-venesuely-5c9afe44d3cfcc27c568ef49