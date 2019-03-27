«А то, что?»
Ответ России на требования уйти из Венесуэлы.
Россия, выработавшая в себе иммунитет на угрозы американской «беззубой собаки», продолжает отстаивать свои интересы по всему миру настойчиво, последовательно, даже нахально.
Сотня российских военных, 23 марта, прибыла в Венесуэлу открыто, даже не оглядываясь на возможные последствия, не смотря на то, что по Конституции боливарианской республики ввод иностранных войск должен быть согласован между Президентом и Национальной ассамблеей.
Организация американских государств (ОАГ), в ряды которой входят все страны Нового света (за исключением Кубы), в ультимативной форме потребовала от РФ вывести свой воинский контингент из Венесуэлы.
В ответ на подобное требование России резонно ответить вопросом: «А то, что?».
А ничего. Своей внешней политикой Россия показывает всему миру, что в Западном полушарии достойных соперников для неё больше не существует. США применили для сдерживания России все рычаги воздействия из возможных. Больше у них ничего нет. Ничего.
Американскому истеблишменту остается только захлебываться собственной желчной злостью и осознанием собственного бессилия, наблюдая, как из под их влияния уходит самый лакомый, нефтеносный кусок Западного полушария. Первый, но что-то подсказывает, далеко не последний.
Источник: https://zen.yandex.ru/media/igorsckala7/a-to-chto-otvet-rossii-na-trebovaniia-uiti-iz-venesuely-5c9afe44d3cfcc27c568ef49
loading...
Что то подсказывает. но ни как пока не получается до конца.
Если Венесуэла с гордостью выходит из этой истории, то что то подсказывает,
что гордость есть не только у нее. Останется только и пользоваться тем,
чего дали.