Главная » Аналитика, Вооруженные силы, Политика, События Настоящего

«А то, что?»

22:21. 27 марта 2019 Просмотров - 159 Один комментарий Опубликовал:

scale_2400

Ответ России на требования уйти из Венесуэлы.

Россия, выработавшая в себе иммунитет на угрозы американской «беззубой собаки», продолжает отстаивать свои интересы по всему миру настойчиво, последовательно, даже нахально.

Сотня российских военных, 23 марта, прибыла в Венесуэлу открыто, даже не оглядываясь на возможные последствия, не смотря на то, что по Конституции боливарианской республики ввод иностранных войск должен быть согласован между Президентом и Национальной ассамблеей.

Организация американских государств (ОАГ), в ряды которой входят все страны Нового света (за исключением Кубы), в ультимативной форме потребовала от РФ вывести свой воинский контингент из Венесуэлы.

В ответ на подобное требование России резонно ответить вопросом: «А то, что?».

А ничего. Своей внешней политикой Россия показывает всему миру, что в Западном полушарии достойных соперников для неё больше не существует. США применили для сдерживания России все рычаги воздействия из возможных. Больше у них ничего нет. Ничего.

 

Американскому истеблишменту остается только захлебываться собственной желчной злостью и осознанием собственного бессилия, наблюдая, как из под их влияния уходит самый лакомый, нефтеносный кусок Западного полушария. Первый, но что-то подсказывает, далеко не последний.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/igorsckala7/a-to-chto-otvet-rossii-na-trebovaniia-uiti-iz-venesuely-5c9afe44d3cfcc27c568ef49

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Что нам стоит дом построить, или Может ли «мышиная возня» перерасти в ядерный конфликт?
... Справедливости ради нужно сказать, что процесс коррупционного разложения власти и...газетах. Хотелось бы надеяться, что этим делом заинтересуется Уполномоченный Верховной... Ситуация действительно абсурдна, потому что тогда получается, что вся Слободка могла бы...
Что нас ожидает (продолжение статьи «Человечество: прошлое и будущее»)
...был настолько энергетически силен, что Джордж Уитброу, научный руководитель...развития промышленности. Графики показывают, что ресурсоемкость производства стремительно падает,...представлений можно однозначно констатировать, что Вселенная есть одушевленная Богом...
Эффект сотой обезьянки. Что-же делать лично мне?
..., А ЗНАЧИТ — “ЕДИНО — ОБРАЗНО”, ЧТО ПОРОЖДАЕТ “КРИТИЧЕСКУЮ МАССУ” ИСТИННОГО ОТОБРАЖЕНИЯ...качество нам неизвестна. Так что, вполне возможно, что «сотая обезьяна», изменившая мир.... Мир может изменить все что угодно, что воздействует на сознание человека. ...
Кто и за Что завалил Майкла Джексона?
...замерли, потому что поняли что это “трупяк”, тем более, что они из вены... о подозрительной смерти) отмечают, что результаты официальных токсикологических тестов могут... самого «звездного» клиента объявил, что временно прекращает медицинскую деятельность, не...
Что такое ЭКОНОМИКА? - Краткое пособие для начального осознания
...ссудный процент? Он опасен тем что является непосредственной причиной инфляции, остальные...ростовщической системы, перепроизводством средств платежа, что и приводит к инфляции и... рынка тоже мало, потому что ФРС эмитирует неограниченное количество долларов...
Кто виноват и Что делать?
...Думайте, думайте, думайте... Развивается то, что напрягается и тренируется. Проверено на... себе. Так что, думайте, напрягайте мозги, анализируйте, ...безсовестно внушённых нам сегодняшней «цивилизацией». Что это за иллюзии? Их - немало...

Один комментарий»

  • 226 170
    чужой 27 марта 2019 в 22:49 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Что то подсказывает. но ни как пока не получается до конца.
    Если Венесуэла с гордостью выходит из этой истории, то что то подсказывает,
    что гордость есть не только у нее. Останется только и пользоваться тем,
    чего дали.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>