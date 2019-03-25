Главная » Здоровье

Белый ангел с мокрым носом

08:54. 25 марта 2019 Просмотров - 120 Один комментарий Опубликовал:

1181020

Семидесятилетняя Франциска Ромеро лежала в коме. Врачи не дали надежды на выздоровление. Собака пожилой женщины каждый день прибегала и держала ее в объятиях по два часа. Через месяц Франциска очнулась и сказала: «Где тот белый ангел, который каждый день приходил и шептал мне на ухо, что все будет хорошо?»

По материалам: den-axa.livejournal.com

Источник: https://www.mywebs.su/blog/interestingly/28331/#cut

Метки: Жизнь

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Афоризмотерапия: Справедливость. Жизнь и смерть. Детство...
...Господь к людям белого ангела счастья и чёрного ангела несчастья. Спустившись ... начали. Чернеть стали крылья белого ангела… Тут-то и вмешался... сухость во рту, заостряется нос и т.д. Внутренне ... душно. И потом через мокрые стёкла гром выслушивают равнодушно. ...
Глаза падшего ангела
... поступает наоборот: он прячет ангела и выпячивает дьявола. Выворачивается ... а выглядеть. И только мокрая от слёз подушка знает твои...Кто же тебя водит за нос кроме тебя самого? Правильно,... благотворительностью, что ты вообще белый и пушистый. Поплачь о...
Вода сама себе царь в 260 языках мира
...БЕЛКИ – горы покрытые вечным снегом; БЕЛО – богато, хорошо; БОЛОБРЮШКА –... ВОДА-ВАГА-вес-сила-носить-рушить; аккадский – ассиро...от руки византийской династии Ангелов мученически погиб Анроник Комнин...(вода) udus лат. (мокрый) уду ВОДА-мокро; пропала «в» uudised...
Питание и физическая дегенерация.  Вестон А. Прайс
... их землях частые штормы, частый мокрый снег и обволакивающие пронизывающе холодные... на питание белого человека, привозимого по железной дороге. Оба дышат носом и... этих народов особо ценилась рыба-ангел, находящаяся по классификации животных между...
Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война "троянцев" за Новый Египет. Путь к Волге.
...Волгограде находился между реками Мокрая Мечётка и Сухая Мечётка....» в Волгограде в древности носил название «Медева». Тогда можно...этот перевал-волок мог носить своё первое название Мехметов... белый конь) и всемогущий «Хрисаор» (меч-кладенец), и «Ангелы»-...
Самопрограммирование-6: Идеал. Смысл. Свобода. Счастье
... вон, чтобы сделать реку более мокрой. (Первые живут по наитию? ...Человек был таким благочестивым, что ангелы спустились посмотреть на него. А... всё время у вас на носу. Шоу Б. В смысле,... жизни? Наверно, счастье – на белом свете постичь впервые, Что это...

Один комментарий»

  • 1666 570
    evsol 25 марта 2019 в 9:04 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Да… У животных больше чувство любви к ближним, чем у людей…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>