Белый ангел с мокрым носом

Семидесятилетняя Франциска Ромеро лежала в коме. Врачи не дали надежды на выздоровление. Собака пожилой женщины каждый день прибегала и держала ее в объятиях по два часа. Через месяц Франциска очнулась и сказала: «Где тот белый ангел, который каждый день приходил и шептал мне на ухо, что все будет хорошо?»

Источник: https://www.mywebs.su/blog/interestingly/28331/#cut