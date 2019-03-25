Белый ангел с мокрым носом
08:54. 25 марта 2019 Просмотров - 120 Один комментарий Опубликовал: Sergeev
Семидесятилетняя Франциска Ромеро лежала в коме. Врачи не дали надежды на выздоровление. Собака пожилой женщины каждый день прибегала и держала ее в объятиях по два часа. Через месяц Франциска очнулась и сказала: «Где тот белый ангел, который каждый день приходил и шептал мне на ухо, что все будет хорошо?»
По материалам: den-axa.livejournal.com
Источник: https://www.mywebs.su/blog/interestingly/28331/#cut
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Да… У животных больше чувство любви к ближним, чем у людей…