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Звериная благодарность

20:51. 24 марта 2019 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал:

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Произошло это много лет назад, еще в советские годы на Дальнем Востоке на одной пограничной заставе. Она охраняла рубежи Родины у реки Амур. Места были совершенно дикие, и довольно часто пограничников тревожили хозяева тамошней тайги — уссурийские тигры. Их тогда было значительно больше, чем сейчас.

Однажды зимой, в очень сильный мороз, с одного участка государственной границы погранпост сообщил о проникновении на него тигра. Дежурный по части, старший лейтенант, дал команду: — Если начнёт проявлять агрессию, стреляйте!.. Да, уссурийский тигр внесён в Красную Книгу. Но скажите мне – в какую книгу занесен пограничный наряд? Старшина наряда сообщил, что тигр вот уже 20 минут сидит и ничего не делает, просто смотрит и всё! И что парням страшно.

Старлей позвонил куда надо, доложил командованию и с тревожной группой прыгнул в машину. Спустя некоторое время они были на месте. Точно! Тигр сидел себе так спокойненько, не дергался. Точнее тигрица, потому что за её спиной за деревьями прятались и иногда выглядывали тигрята. Один сержант, который был родом из этих мест, догадался, в чем дело, и сказал: «Это в лесу стало нечего кушать, вот она тигрят и привела, чтоб нам отдать. Или чтобы мы накормили».

Старлей связался с командованием. А в их части начальником по продовольствию служил некий майор, удивительно мудрый и спокойный человек. Он-то и нашел решение голодной задачки – выделил половину мороженной туши коровы. На воинских складах в те годы можно было отыскать мясо с давно истекшим сроком хранения. Вот примерно такую говяжью полутушу начпрод презентовал тигрице. Старший лейтенант вместе с сержантом по глубокому снегу осторожно подтащили мясо поближе к Большой Кисе, и отошли. Тигрица, как настоящая Царица Тайги величественно поднялась, степенно понюхала, горделиво одобрила, грациозно цапнула мясо зубами – и утащила его в лес. Тигрята потрусили за мамочкой. Они были спасены…

Вы думаете это все? Нет! Через пару дней старлей, опять будучи дежурным, шёл проверять посты. Ночь, мороз, звезды сияют, хорошо-то как! Поглядел он на это великолепие и решил закурить. Чиркнул спичкой – да так и обмер: рядом с ним в темноте сидела та самая тигрица. Она медленно встала и бесшумно подошла к нему. В голове у старшего лейтенанта промелькнуло: «Ну, всё, вот она, смертушка… слишком близко она, пистолет достать уже не успею…».

И вот тут произошло чудо! Огромная зверюга ткнулась мордой ему в руку, ну прямо как обычная домашняя кошка, и обняла хвостом… постояла так немного и бесшумно исчезла. Тот старлей, давно уже ставший полковником, до сих пор уверен, что звериная благодарность ЕСТЬ, и что она иногда лучше людской.

Источник: https://www.mywebs.su/blog/interestingly/40863/#cut

Метки: животные

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