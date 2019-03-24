Военная приемка. Саперы. 162 дня в Лаосе

В этом краю есть места, где шагу нельзя ступить без миноискателя. Тысячи смертельно-опасных боеприпасов разбросаны в Лаосе в джунглях и на рисовых полях, в деревенских огородах и на плантациях. И каждый из них может сработать в любую минуту. «Военная приемка» вновь отправляется в Лаос, чтобы рассказать о работе группы российских саперов. На протяжении шести месяцев они занимались разминированием в этой экзотической стране, где опасность представляют не только боеприпасы, но и ядовитые насекомые, и змеи, и, конечно же, жара. Вот в таких условиях и занимаются разминированием наши саперы, выбирая из земли тонны металлического мусора, среди которого скрываются крайне опасные неразорвавшиеся американские кассетные бомбы. Кроме того, зрители телеканала «Звезда» узнают, почему лаосские драконы курят сигареты и как живет в джунглях настоящий шаман.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1r5mSPjvzCc