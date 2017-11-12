Военная приемка. «Проход». Робот-сапер в танковой броне

Главный герой этого выпуска «Военной приемки» — робот «Проход-1».

Робот-сапер, у которого нет аналогов в мире. Его сделали из танка Т-90, теперь он может управляться и экипажем, и дистанционно. Его задача — уничтожение мин и создание проходов в минных полях. Специально для журналистов «Военной приемки» разработчики «Прохода» наглядно продемонстрируют, как он уничтожает мины с помощью трала и очередью из тяжелого пулемета «КОРД», который установлен на крыше этой боевой машины. Кроме того, мы впервые покажем вам работу в боевых условиях младшего брата «Прохода» — роботизированного комплекса на базе БМП-3 «Вихрь», а также побываем на закрытом заводе, где для него создали электронного помощника — мобильную роботизированную платформу «МРП-100». Она может вести разведку в таких недоступных местах, куда не пройдёт «Вихрь», и работать в качестве диверсанта-камикадзе, минируя вражеские позиции. Наконец, настоящий эксклюзив — роботы-разведчики, вернувшиеся из Сирии.



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Источник: www.youtube.com