Военная приемка. Ювелирный взрыв

В этом выпуске «Военная приемка» будет взрывать дома. Зрители увидят, как в клочья разлетается огромный авиационный ангар, как превращаются в пыль башни, трубы, котельные и казармы… Причем речь идет не о макетах, а о настоящих больших полноразмерных многоэтажных сооружениях. Эксклюзив этого выпуска «Военной приемки» в том, что эту задачу решат специалисты одного из самых закрытых подразделений нашей армии — батальона инженеров-саперов ВКС. Один из их взрывов, снос сооружения высотой 462 метра, уже попал в книгу рекордов Гиннесса. И вот теперь летчики – саперы поставят новые рекорды, когда нужно будет подрывать здания, стоящие в двух-трех метрах от тех строений, которые нельзя задеть: такие сложные направленные взрывы сами саперы называют ювелирными.



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Источник: www.youtube.com