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Лица Советской эпохи. Часть 388. 1970-1980-е. Деревня Берниково Калининской области

19:28. 24 марта 2019 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал:



1970. Отдых на бревнах


1971. Прогулка по деревенской улице


1972. Косьба в деревне


1973. Стирка у мостика


1974. Зимой по реке


1975. Местные и дачники


1975. На бревнах летом


1975. Полоскание белья


1975. Полоскание с мостика


1976. Возле колодца


1976. Маленький пастух


1976. На берегу реки


1977. Во дворе с лошадью


1977. Зимняя прогулка


1978. Мостик через речку


1978. На телеге по большаку


1978. Уборка сена в усадьбе


1979. В повозке у дома зимой


1979. Лошадь с повозкой у дома


1980. Девочки-подружки


1981. Беседа во дворе


1981. Во дворе возле дома


1981. На лавочке у дома


1982 Маленькие пастушки


1983. Дети на бревнах


1984. Возле колодца


1984. Возле лодок на берегу


1987. На моторной лодке


1987. Стирка у мостика


1987. Урожай с огорода


1988. Строительство забора

источник

Источник: https://humus.livejournal.com/6533844.html

Метки: история, Россия, фото

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