Лица Советской эпохи. Часть 388. 1970-1980-е. Деревня Берниково Калининской области

1970. Отдых на бревнах
1971. Прогулка по деревенской улице
1972. Косьба в деревне
1973. Стирка у мостика
1974. Зимой по реке
1975. Местные и дачники
1975. На бревнах летом
1975. Полоскание белья
1975. Полоскание с мостика
1976. Возле колодца
1976. Маленький пастух
1976. На берегу реки
1977. Во дворе с лошадью
1977. Зимняя прогулка
1978. Мостик через речку
1978. На телеге по большаку
1978. Уборка сена в усадьбе
1979. В повозке у дома зимой
1979. Лошадь с повозкой у дома
1980. Девочки-подружки
1981. Беседа во дворе
1981. Во дворе возле дома
1981. На лавочке у дома
1982 Маленькие пастушки
1983. Дети на бревнах
1984. Возле колодца
1984. Возле лодок на берегу
1987. На моторной лодке
1987. Стирка у мостика
1987. Урожай с огорода
1988. Строительство забора
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Источник: https://humus.livejournal.com/6533844.html