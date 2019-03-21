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ГИМН СКРОМНЫХ ДЕВУШЕК

13:15. 21 марта 2019 Просмотров - 269 4 коммент. Опубликовал:


Нам не дарят охапки цветов
И не ходят за нас на дуэли…
Мы не ждем страстных пламенных слов,
Что звучат, в основном, для постели.

Мы не в силах умы помрачать
(да и к этому мы не стремимся),
Не умеем мужчин соблазнять,
Но теплом и заботой лучимся!

Мини-юбки не носим совсем,
Хотя ножки стройны и красивы.
А зачем их показывать всем?
Пусть увидит их близкий и милый.

Не за ножками вовсе пойдёт
Умный, честный, достойный мужчина.
Если солнце в душе он найдёт –
Для Любви это станет причиной.

© Елена Смолицкая

Источник: http://2planeta.ru/news/gimn_skromnykh_devushek/2019-03-21-73207

Метки: мир вокруг нас

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4 коммент.»

  • 258 78
    Вячеслав 21 марта 2019 в 13:42 Ссылка
    GD Star Rating
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    Нам не дарят охапки цветов
    И не ходят за нас на дуэли…
    Мы не ждем страстных пламенных слов,
    Мы дома и машины хотели.

    Мы не в силах умы помрачать
    (да и к этому мы не стремимся),
    Не умеем мужчин соблазнять,
    Пусть подро%ат, а мы попостимся!

    Мини-юбки не носим совсем,
    Хотя ножки стройны и красивы.
    “А зачем их показывать всем?
    Ты детей накормил нерадивый”?

    Не за ножками вовсе пойдёт
    Умный, честный, достойный мужчина.
    Если солнце в душе он найдёт –
    Ты работай больше скотина.

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  • 648 459
    Антонина 21 марта 2019 в 13:47 Ссылка
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    Умница, красавица! Надо как то противостоять злобникам по любому поводу, которых многовато на ЯП

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  • 1913 1673
    Лариса Петрова 21 марта 2019 в 14:13 Ссылка
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    Наверно, таких девушек сейчас очень мало, потому что на глаза чаще всего попадаются их противоположности. Вот задача для парней – найти такую редкую диковину!

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  • 192 174
    Фёдор 21 марта 2019 в 15:07 Ссылка
    GD Star Rating
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    !!!!!!!!!

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