ГИМН СКРОМНЫХ ДЕВУШЕК

Нам не дарят охапки цветовИ не ходят за нас на дуэли…Мы не ждем страстных пламенных слов,Что звучат, в основном, для постели.Мы не в силах умы помрачать(да и к этому мы не стремимся),Не умеем мужчин соблазнять,Но теплом и заботой лучимся!Мини-юбки не носим совсем,Хотя ножки стройны и красивы.А зачем их показывать всем?Пусть увидит их близкий и милый.Не за ножками вовсе пойдётУмный, честный, достойный мужчина.Если солнце в душе он найдёт –Для Любви это станет причиной.© Елена Смолицкая

Источник: http://2planeta.ru/news/gimn_skromnykh_devushek/2019-03-21-73207