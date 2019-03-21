ГИМН СКРОМНЫХ ДЕВУШЕК
13:15. 21 марта 2019 Просмотров - 269 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Нам не дарят охапки цветов
И не ходят за нас на дуэли…
Мы не ждем страстных пламенных слов,
Что звучат, в основном, для постели.
Мы не в силах умы помрачать
(да и к этому мы не стремимся),
Не умеем мужчин соблазнять,
Но теплом и заботой лучимся!
Мини-юбки не носим совсем,
Хотя ножки стройны и красивы.
А зачем их показывать всем?
Пусть увидит их близкий и милый.
Не за ножками вовсе пойдёт
Умный, честный, достойный мужчина.
Если солнце в душе он найдёт –
Для Любви это станет причиной.
© Елена Смолицкая
Источник: http://2planeta.ru/news/gimn_skromnykh_devushek/2019-03-21-73207
loading...
Нам не дарят охапки цветов
И не ходят за нас на дуэли…
Мы не ждем страстных пламенных слов,
Мы дома и машины хотели.
Мы не в силах умы помрачать
(да и к этому мы не стремимся),
Не умеем мужчин соблазнять,
Пусть подро%ат, а мы попостимся!
Мини-юбки не носим совсем,
Хотя ножки стройны и красивы.
“А зачем их показывать всем?
Ты детей накормил нерадивый”?
Не за ножками вовсе пойдёт
Умный, честный, достойный мужчина.
Если солнце в душе он найдёт –
Ты работай больше скотина.
loading...
Умница, красавица! Надо как то противостоять злобникам по любому поводу, которых многовато на ЯП
loading...
Наверно, таких девушек сейчас очень мало, потому что на глаза чаще всего попадаются их противоположности. Вот задача для парней – найти такую редкую диковину!
loading...
!!!!!!!!!