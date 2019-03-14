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Передача «Орёл и Решка» – гимн потребительству

10:40. 14 марта 2019 Просмотров - 228 2 коммент. Опубликовал:

«Орёл и решка» – одна из самых популярных русскоязычных передач, впервые вышедшая на Украине, но затем получившая широкую известность не только в России, но и в Казахстане, Белоруссии, Польше и даже Эстонии. С момента запуска в 2011 году было снято более 20 сезонов, а также у проекта появилось несколько ответвлений по типу «Орёл и решка. Шоппинг» или «Орёл и решка. По морям».

Суть передачи предельно простая. Два участника отправляются в путешествие в какую-то страну и должны прожить в ней субботу и воскресенье, либо на 100 долларов, либо обладая «золотой» банковской картой с неограниченным бюджетом. Кому и что достанется, решается броском монетки в самом начале каждого выпуска.

Передачи о путешествиях или журналы по типу «Вокруг света» всегда привлекают внимание зрителей и читателей, так как отвечают на вполне закономерное любопытство о том, как живут другие страны и народы. А если информация подана динамично и с яркой картинкой, как в случае с «Орлом и решкой», то на выходе получается вдвойне увлекательное зрелище.

Однако не следует думать, что подобные шоу используются только для развлечения зрителей. Ведь для профессиональных телевизионных психологов ваш интерес и любопытство – это лишь повод зацепить ваше внимание, а дальше начинается, что называется, «работа с клиентом», реальные цели которой на самом деле выявить не так сложно. Для этого достаточно лишь проанализировать алгоритмику передачи. Это мы с вами и сделаем.

Итак, несмотря на то, что в шоу «Орёл и решка» ведущие посещают сотни абсолютно разных стран и городов, ведут себя они везде достаточно шаблонно: изучают доступные варианты отдыха и стараются получить как можно больше новых эмоций и впечатлений. Единственная цель, ради которой они приезжают в новое место – это как следует развлечься. Кто-то это делает скромно и считая каждую копейку, чтобы уложиться в свои 100 долларов, а кто-то – посещает исключительно элитные заведения и заказывает самые дорогие машины и номера в отелях.

Но в обоих случаях вся логика поведения ведущих сводится к пресловутому выражению: «жрать, срать, ржать». Учитывая, что каждый выпуск длится примерно 50-60 минут, то всё это время зрители наблюдают за тем, как двое молодых людей увлечённо потребляют бесконечное количество еды или различных услуг, удивляя себя всё новыми изысками.

oryol i reshka gimn potrebitelstvu 2 Передача «Орёл и Решка» гимн потребительству

Таким образом, главной целью и эффектом этой передачи в аспекте влияния на массовую аудиторию является привитие идеологии потребительства и вечного поиска развлечений как смысла жизни – независимо от того, богат ты или беден. И достигается этот эффект как раз тем, что в отличие от множества других подобных передач о путешествиях, здесь в центре внимания не исследователи или профессиональные путешественники с широким кругозором и развитым мировоззрением, а так называемые «звёзды шоу-бизнеса» с достаточно примитивными интересами и низкими морально-волевыми качествами.

В этом же русле лежат и все другие идеологические посылы, продвигаемые через программу. Например, традиция прятать бутылку с деньгами, появившаяся благодаря спонсорству алкогольной компании, работает на пропаганду алкоголя. И сами ведущие никогда не отказываются от употребления веществ, изменяющих работу их психики, да и ведут себя зачастую вызывающе и пошло. А через постоянное муссирование темы «кто что съел», продвигается культ обжорства, когда питание представляется инструментом развлечения, а не насыщения организма.

Постоянный акцент на стоимости каждой услуги и в целом на финансовой стороне жизни служит продвижению культа денег. Кадры с дорогими отелями, машинами и стонущими от удовольствия лицами, изображающими «райское блаженство», способствуют формированию у зрителей тяги к роскоши и богатству.

Достаточно показательно и то, что в центре внимания зрителей одиночки без семьи и детей, и даже без друзей – они развлекают исключительно сами себя. Программа носит ярко выраженный индивидуалистический и эгоистический характер. В целом, всё перечисленное – и составляет ту самую идеологию потребительства, служащую сегодня главным поводком и ошейником на теле общества.

Подведём итог. Шоу «Орёл и решка» нацелено на:

  • формирование культа еды, роскоши и денег
  • воспитание эгоистичного мировоззрения
  • пропаганду алкоголя и других наркотиков
  • пропаганду пошлости
  • продвижение идеологии потребительства и развлечений

Стоит ли из-за подобных побочных негативных эффектов отказываться от просмотра передачи «Орёл и решка» и телевизионного знакомства с далёкими уголками нашей планеты – решать вам. Но, как минимум, в следующий раз вы будете знать, кто и для чего вас развлекает и тешит ваше праздное любопытство.

Источник: https://whatisgood.ru/tv/show/oryol-i-reshka-gimn-potrebitelstvu/

Метки: видеообзоры, обзоры тв-шоу, плохое, тв-шоу

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2 коммент.»

  • 1321 1067
    ирина 14 марта 2019 в 11:30 Ссылка
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    это не совсем так.Она показывает, что можно путешествовать, даже если у тебя в кармане небольшая сумма денег.И человек может всегда найти ночлег и пропитание. Да, ведущие не блещут эрудицией, но при этом, они очень помогают путешественникам, открывая новые места и возможности.Представьте, есть люди, которые никогда никуда в жизни не выезжали. А ведь путешествия очень развивают человека и расширяют его кругозор, делают терпимее и помогают адаптироваться в иной среде.

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  • 215 47
    Вячеслав 14 марта 2019 в 12:35 Ссылка
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    Какой ужас, в детских садах укладывают на кроватки мальчиков и девочек очень близко. Срочно писать статью о растлении малолетних. Окурки кидают на остановках, так дети скоро закурят в садах.

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