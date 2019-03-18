СРОЧНО: Владимир Путин приехал в Крым и запустил на полную мощность две ТЭС (+ВИДЕО, ФОТО)
Президент России Владимир Путин приехал в Крым в день 5-летней годовщины принятия республики в состав России.
Он уже принял участие в церемонии запуска Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность.
Подробности «Русской Весне» сообщили в госкорпорации «Ростех».
Как ранее отмечали в Кремле, запуск ТЭС будет знаменовать собой полную энергетическую самостоятельность Крыма.
«Событие можно назвать историческим — энергообъектов такого уровня в Крыму никогда не было.
Введенные в эксплуатацию в Севастополе и Симферополе электростанции имеют ключевое значение для обеспечения энергетической независимости полуострова.
В прошлом году мы запустили первую очередь — с 1 октября первые энергоблоки обеих ТЭС бесперебойно обеспечивают энергией жителей Крыма.
Теперь введена в эксплуатацию вторая очередь. Суммарная номинальная мощность двух станций составляет 940 МВт — это около 90% всего энергопотребления региона», — подчеркнул глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
В результате введения в эксплуатацию двух новых электростанций общий объем энергетической мощности полуострова составит порядка 2070 МВт, без учета непостоянной ветровой и солнечной генерации, а также мобильных ГТЭС.
Это обеспечит полное покрытие потребности полуострова с учетом резервирования, а при необходимости даст возможность передачи мощности в соседние регионы.
С этого важного мероприятия началась рабочая поездка президента РФ в Крым. Сегодня вечером в Симферополе Владимир Путин встретится с представителями общественности и примет участие в торжествах, посвященных пятой годовщине воссоединения полуострова с Россией.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1552910735
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И что в этом срочного? Приехал и приехал – это его работа…