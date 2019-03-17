«Русофобия ведёт к разорению»: как в Прибалтике меняется отношение к антироссийским санкциям (ФОТО)

Жители стран Балтии перестали поддерживать идею расширения антироссийских санкций.

Об этом 16 марта сообщили СМИ прибалтийских стран, сославшись на социологический опрос Института философии и социологии Латвийского университета, проведённый латвийскими учёными вместе с литовскими и эстонскими коллегами.

Исследование проводилось в январе 2019 года, когда был опрошен 3031 житель Эстонии, Латвии и Литвы.

Языком цифр

Согласно данным опроса, если в 2015 году в Латвии расширение санкций против России поддерживали 30,7% населения, то сейчас доля сторонников этой точки зрения сократилась вдвое — до 14,7%. В Эстонии этот показатель уменьшился с 44,3% до 24,7%, а в Литве — с 54,4% до 22,4%.

Вместе с тем за сохранение санкций в существующем объёме сейчас выступают 41,9% опрошенных литовцев, 30,8% жителей Эстонии и 26,6% латвийцев. В 2016 году, когда последний раз прибалтам задавали этот вопрос, так считали лишь 25,4% опрошенных в Литве, 18,1% — в Эстонии и 17,7% — в Латвии.

По сравнению с 2016 годом, подчёркивает агентство Delfi, число людей, считающих, что санкции в отношении России надо ослабить, уменьшилось в Латвии (с 43,3% до 32,4%) и незначительно сократилось в Эстонии (с 28,7% до 27,2%). Но в Литве процент сторонников ослабления санкционного давления увеличился — с 11,2% до 14,5%.

Значительно возросло и число тех, кто в принципе не знает, что делать с антироссийскими санкциями. За последние три года процент затруднившихся с ответом на этот вопрос увеличился в Латвии с 8,1% до 26,3%, В Литве — с 9% до 21,2% и в Эстонии — с 8,9% до 17,2%.

Кроме того, «жители стран Балтии стали меньше винить Россию в украинском конфликте», — утверждает латвийский телеканал TVNET. C 2016 года в Латвии доля тех, кто возлагал на Москву вину за эскалацию напряжённости на востоке Украины, уменьшилась с 41,5% до 36,7%, в Эстонии — с 56,8% до 42,5%, в Литве — с 63% до 41,1%.

Прохожие на улице в Риге

РИА Новости © Сергей Мелконов

В свою очередь, ссылаясь на данные, предоставленные научным сотрудником Института философии и социологии Латвийского университета Мартиньшом Капрансом, латвийский государственный телеканал LTV и Латвийское радио сообщили, что восприятие России как потенциального источника военной угрозы в прибалтийских странах тоже сильно изменилось.

В Латвии доля тех, кто в ответ на вопрос, считает ли он Россию военной угрозой, отвечал «да», снизилась с 14% в 2015-м до 11,2% в 2019-м, а «скорее, да» — с 29,5% до 26,1%.

В Литве эти показатели за те же годы упали с 39,4% до 31,4% и с 21,8% до 12,9% соответственно. В Эстонии же процент тех, кто точно видит в России угрозу, незначительно увеличился — с 20,2% до 20,3%, однако ответ «скорее, да» дали куда меньше людей — 26,5% против 38,4% в 2015-м.

Отрезвление от санкций

«Самый важный вывод: во всех странах Балтии идёт общий процесс, а именно процесс расслабления, успокоения общественной мысли в отношении российско-украинского конфликта и вытекающих отсюда последствий, в том числе санкций Запада против РФ», — прокомментировал в эфире LTV динамику общественных настроений в Прибалтике Мартиньш Капранс.

По мнению опрошенных RT экспертов, одним из факторов, благодаря которому жители Прибалтики стали лучше относиться к России, стало ухудшение экономической ситуации в их странах на фоне противостояния с Москвой.

«Санкции стран Балтии не влияют на Россию, а вот российские санкции серьёзно ухудшают их финансовое положение, сокращают рабочие места и доходы бюджета, — заявил RT заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский. — Это их осознанный выбор, так называемая европейская солидарность — немножко глуповатая, но что же поделаешь».

О том, что санкционная война негативно отражается на экономике стран Балтии, периодически заявляют и местные политики.

В июле прошлого года экс-министр сообщения Латвии Анрийс Матисс заявил, что ухудшение отношений с Россией из-за санкций и контрсанкций негативно сказалось на экономике страны.

«Если брать транзитную отрасль, то за последние годы мы видим существенное падение — на 30%, что связано с этими „экономическими войнами”. Так же пострадала и пищевая промышленность», — утверждал бывший чиновник.

Рижские шпроты

РИА Новости © Максим Блинов

По его словам, латвийское руководство не в силах изменить географию и рискует продолжить терять деньги из-за возможного отказа России от транзита по мере того, как расширяются возможности российских портов Калининграда и Санкт-Петербурга.

В декабре 2018 года евродепутат и экс-президент Литвы Роландас Паксас осудил введение Литвой очередных санкций против России после инцидента в Керченском проливе, назвав «психозом» риторику официального Вильнюса.

Что касается Эстонии, то в 2016 году в интервью ТАСС глава МИД этой республики Марина Кальюранд заявляла, что антироссийские санкции «не обходятся дешево» Таллину. Особо она отметила ограничения на экспорт сельхозпродукции в нашу страну.

По словам Леонида Вардомского, власти Балтии пошли на эти экономические потери осознанно, надеясь, что ЕС восполнит их из своих фондов. Но пока, констатирует эксперт, этого не происходит.

«Благодаря президентам и премьерам — русофобам в Эстонии, Латвии и Литве- произошло разрушение хозяйственных связей с Россией, которые существовали в 1970-е и 1980-е годы. Этот процесс был болезненным для обеих сторон. В итоге та сторона, которая меньше (страны Балтии), теперь страдает больше», — подчеркнул в интервью RT президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич.

Власти против

Если общественное мнение прибалтийских стран склоняется к более умеренной позиции в отношении России, то о политических элитах Литвы, Латвии и Эстонии этого не скажешь. Во всех трёх странах продолжается наступление на русский язык, периодически ловят «российских шпионов», а разведки видят особую угрозу даже в заходах российских парусников в прибалтийские порты. Антироссийские заявления со стороны прибалтийских лидеров звучат регулярно.

Президент Литвы

РИА Новости © Даля Грибаускайте

Так, в феврале 2019 года президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о готовности ввести новые санкции против России.

11 марта латвийский президент Раймондс Вейонис призвал европейские страны объединиться, чтобы противостоять «агрессивной политике России». В тот же день правительство Эстонии пригласило радикальную партию EKRE, выступающую за открытую дискриминацию русскоязычного населения, войти в правящую коалицию.

14 марта президент Эстонии Керсти Кальюлайд, выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне, призвала союзников по НАТО сплотиться перед лицом возможной агрессии Москвы.

15 марта Вильнюс, Рига и Таллин вместе с другими странами ЕС ввели новые ограничительные меры против российских граждан из-за инцидента в Керченском проливе.

По мнению Леонида Вардомского, причина такого несоответствия официальной риторики прибалтийских стран и общественных настроений в том, что элиты всех трёх республик предпочитают слушать не свой народ, а действовать по указке западных покровителей.

«Власти стран Балтии выполняют определённые указания извне, — подчёркивает эксперт. — А то, что экономическое положение их стран ухудшается, они объясняют происками России».

С другой стороны, по его словам, снижение общего уровня враждебности к России в прибалтийских странах — свидетельство провала официального антироссийского курса.

«До населения независимо от пропаганды доходит, что русофобская политика ведёт к разорению стран Балтии, а властям важно лишь усидеть на своих местах, для чего им и нужны натовские войска», — утверждает эксперт.

По словам Николая Межевича, обвинения в адрес России во всех бедах Прибалтики уже перестают удовлетворять местное население.

«Советская власть завершилась 30 лет назад в Эстонии, Латвии и Литве, а действующая политическая элита стан Балтии продолжает обвинять в своих текущих проблемах Россию как наследницу Советского Союза, — отмечает эксперт. — Налицо у властей этих стран „детская болезнь”, когда на существенные вопросы подбираются универсальные объяснения, которые ведут в направлении Москвы.

А это вызывает всё больше вопросов и раздражение у местного населения. И когда люди находят ответы самостоятельно, они видят причину в конкретных людях: президентах, премьерах, министрах финансов, главах национальных банков и других представителях власти».

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Александр Бовдунов, Елизавета Комарова