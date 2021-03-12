При всём оксюмороне «аграрная держава» (что-то вроде «горячего льда») – Украине, попавшей в цепкие лапы внешнего управления, не дадут быть и аграрной. Промышленность снесли – снесут и жалкие потуги торговать «натурпродуктом».

Это для потребителя рост предложения – расширение выбора и снижение цен. А для производителей – только разорение.

Торжество одного производителя (или их группы) строится на гибели другого. Доминирующим на рынке продавцам кукурузы не нужно, чтобы в мире стало больше кукурузы. Чтобы увеличивалось товарное предложение этого – или любого иного продукта.

Чем меньше людей выращивают кукурузу, тем дороже они могут её продать, и, следовательно, больше выручить, лучше жить!

Рынок – это антагонизм между продавцом и покупателем. Всё, что одному хорошо, другому смерть, и наоборот. Если в мире останется мало кукурузы (или чего угодно другого) – для потребителей продукта это очень плохо. А вот для продавцов – наоборот, очень хорошо.

Чтобы понять, почему так происходит – нужно просто открыть любой годный учебник по экономике. И перечитать забытый параграф.

Хотите знать, почему так происходит? Почему лакействующим с психологией халявщиков не оставили даже секторов с тяжёлым трудом и низкими технологиями? Понятно, что им никто не даст делать автомобили – но, казалось бы, уж кукурузу-то выращивать…

Не остается средств к развитию, это ведёт к необратимым последствиям для сельскохозяйственного сектора Украины. Кратко говоря: к прекращению бытия даже в жалкой роли агро-сырьевого придатка…

Руководство Украины, выкручиваясь, снова и снова демпингует, снижает цены на свою продукцию. И тем превращает украинского сельхозпроизводителя в нищего раба, работающего за гроши.

Экспорт зерна и кукурузы из Украины сократился на миллионы тонн . Сокращение экспорта Пшеницы – почти на 3 миллиона тонн. Сокращение экспорта Кукурузы – почти на 13 миллионов тонн. Сокращение экспорта ржи – 3 тысячи тонн. Экспорт муки сократился более чем на половину, на сегодня это почти 90 тысяч тонн, что меньше почти на 150 тысяч тонн от прежнего объёма.

+++



Тут не стоит злорадствовать, а кумушкам из РФ лучше на себя оборотиться. Всё наше «вхождение в мировую экономику» – обернулось тем, что мировая экономика не оставляет нам ничего. В процессе погребения и опустынивания ландшафтов мы, конечно, в хорошем смысле отстаём от Украины или Молдовы, но насколько?

Если бы мы были умнее, то раньше бы поняли: мировой экономике, «евроинтеграции» от нашей «открытости» нужно только одно: чтобы нас всех не стало.

Романтики-славянофилы объясняют это высоким штилем «тысячелетней русофобии Запада», особой накалённой ненавистью «их» к «нам».

Ребята, не надо всего этого пафоса, слишком уж сложное объяснение (хотя, может быть, отчасти и верное).

«Любить» да «ненавидеть» – это всё русское, очень русское. Запад мыслит иначе, в нём поколение за поколением рождается в кошмаре рыночной конкуренции. И с пелёнок понимает, как важно «бить первым», как важен превентивный удар по возможным конкурентам – пока они ещё в зачаточном, слабом состоянии.

Чем большой кровью и адским трудом отвоёвывать у чужаков сегмент рынка – лучше его сразу чужакам не дать. Не пустить изначально. Не дать глупейшим существам на земле (украинствующим юродам) «заниматься агрономией за деньги».

Так, для себя, в рамках натурального хозяйства, что вырастил, то и съел – ещё может быть… Но чтобы за деньги продавать продукт земли?! А ты знаешь, сколько кроме и помимо тебя хочет и мечтает это делать?!

Если продукта на рынке много – то его просто много: кризис перепроизводства. А если продукта на рынке мало – то его увеличение роняет цены. Что тоже плохо для его производителей.

Посмотрите на нефтяников: как только цены на нефть в мире падают, нефтяники сговариваются снизить добычу нефти. Чтобы нефти в мире стало меньше, и цены перестали падать. Думаете, с кукурузой или рожью как-то иначе?!

Потребитель хочет, чтобы кукурузы было больше: тогда она ему дешевле, доступнее. Но ведь он хочет и того, чтобы больше было дешёвой нефти, ему ведь зашибись, когда нефтепродукты дёшевы и их много!

И что?! Ну, идите, расскажите нефтяным картелям, как хорошо обывателям из «среднего класса» – когда в мире много дешёвой нефти!

Для рынка нет разницы – нефть ли, зерно или кукуруза. Законы оборота с любым товаром одинаковы.

Продавцам не нужен рост предложения, и особенно он не нужен – если он идёт со стороны, от чужаков. Им, в общем-то и свой собственный не особо в кайф! Но если они увеличивают производство продукта, его доступность собственными силами – то они, теряя в цене – всё же приобретают на росте сбыта.

А если на рынок пришёл чужак – то он цену сбивает, а роста сбыта старым продавцам не даёт. Хуже того: он им и цены портит, и спрос снижает. Очень они его ждут на мировом рынке, как вы считаете?!

Глупейшие существа на земле (украинствующие) – живут какой-то бредовой верой в «братство буржуазных демократий» – думая, что их туда, в закрытый клуб, примут и золотом осыплют, от щедрот американских. Это фантомные аллюзии и деформированные паллиативы советского «братства народов» получали больше многих (что, видимо, и сказалось на плачевном состоянии их мозгов).

Потому что очень глупо уравнивать мотивы поведения коммунистов и буржуазии! Коммунист мотивирован людям счастье дать, от себя оторвав, а у капиталиста обратная задача. Кто и с какого перепою выдумал, что капиталисты будут от себя отрывать – вам, дуракам, отдавать?! Это противно самой их природе и анатомии их хозяйства…

Никакого «либерально-рыночного интернационала» не существует – потому что его органически не может существовать. Здесь одни живут за счёт других, перетягиванием одеяла на себя. Соответственно, чем больше они у вас отберут – тем им лучше. А чем больше вам оставят – тем им хуже.

+++

Финансово-экономическая ситуация, в которой европейское сообщество и МВФ не слишком-то балуют Украину «финансовой поддержкой» – отнюдь не нова. И на русофобию её не спишешь. И даже на политику трудно списать.

Тут надо начинать разбор с экономики частной собственности, в которой домен частного собственника существует не в вакууме и не в отдалённой галактике.

Частная собственность имеет понятное и несомненное стремление расширятся, увеличивать себя, прирастать. Но, поскольку она существует МЕЖДУ НАМИ – то она не может раздуваться иначе, кроме как нас стесняя и сдавливая!

Разбейте, к примеру, листок на клеточки. Может ли одна клеточка увеличится без уменьшения других клеточек? Возьмите любую сумму денег. Чем больше взял из неё один – тем меньше осталось другому. Нет?! Попробуйте возразить…

Не то, чтобы частная собственность (личный домен) – хочет давить других. Не исключаю садизма, как мотивации, но в любом случае – это второстепенно. А главным-то образом – частная собственность не может развиваться, не подавляя других. Хочет-не хочет, дело другое. Возможно, и не хочет. И что с того?!

Если чужой домен не придавит лично, конкретно вас – то ему нужно искать кого-то другого. А чем другой лучше (или хуже) вас, чтобы давить его, а не вас?

Так что дело не в русофобии, а в коренной природе частного домена, который, не имея расширения, не имеет и развития. Ему нужны лимитрофы. Он их находит: всюду, где сможет и где дадут найти.

Например, волк не испытывает к зайцу ненависти. Особой любви к зайчатине волк тоже не испытывает: баранина или свинина для него ничуть не хуже. Заяц нужен волку, чтобы что-то съесть, и находится в пределах досягаемости.

Если мы понимаем этот принцип хищности, то мы понимаем, что вопрос – кого Запад больше хочет ограбить, Украину, РФ или Аргентину – нелеп. В идеале – всех. А в реальности – ограбит тех, до кого дотянется. Но опять же, не в том смысле, что придёт и начнёт станки ломать, будто луддиты!

Расширяя свои возможности (например, сбыта, сегмента рынка) – он лишает других людей возможностей просто в качестве побочного эффекта. Ему же не других обидеть хочется, а себя приподнять. А то, что поднимая себя – он кого-то опускает – просто издержки движения к цели…

Достаточно посмотреть на имитацию бурной деятельности МВФ по спасению греческой, испанской, итальянской и прочих экономик, которые привели к усугублению ситуации и тому, что страны, которым берётся "помогать" Европа и МВФ – очень быстро обрастают долгами и их экономика схлопывается.

По сути дела, иностранные «инвесторы» и особенно «кредиторы» строят весь свой доход на ликвидации структурных сфер в экономиках доверившихся им "счастливчиков". Сокращение секторальных структурных производственно-финансовых ниш внутри своей экономики – неизбежный удел всякого, кто попадает под внешнее управление в условиях господства рыночной экономики.

Управляющий управляет в свою пользу. И если он внешний – то и польза тоже внешняя. А внутри страны у него только конченная мразь платной агентуры, которая и забирает себе лично в карман наживку в виде кредитов ушли на евроблагоденствие.

Сегодня в рамках нового закона о продаже земли, на Украине началась компания по доведению до банкротства сельскохозяйственных сильных украинских предприятий, чтобы потом забрать за бесценок их строения, технику, производственные мощности и перерабатывающие заводы.

Параллельно МВФ выжимает всё, что можно выжать, требует постоянно поднимать тарифы и цены на ЖКХ для украинского населения.

Но важно понимать, что дело не в Украине, как таковой, а в стандартном курсе «экономического убийства»! Который применяется к любому конкуренту в рыночной микро- и макро-экономиках, если до конкурента получается достать.

И тут нет разницы – Аргентину ли «грохнуть», Малайзию или Украину. Прикорм туземных элит, хищных крыс при большом хищнике, тотальное ограбление, вбивание в каменный век – и перспектива вечно любоваться «сверкающим градом на холме», который возвели для себя твои победители.

Стащив всё лучшее в мире – к себе.

И сбросив всё худшее в нём – вам.

В.Л. Авагян

***

Источник.

.