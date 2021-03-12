В.Л. Авагян:„Не нужны ни в каком качестве”
Экспорт зерна и кукурузы из Украины сократился на миллионы тонн. Сокращение экспорта Пшеницы – почти на 3 миллиона тонн. Сокращение экспорта Кукурузы – почти на 13 миллионов тонн. Сокращение экспорта ржи – 3 тысячи тонн. Экспорт муки сократился более чем на половину, на сегодня это почти 90 тысяч тонн, что меньше почти на 150 тысяч тонн от прежнего объёма.
Руководство Украины, выкручиваясь, снова и снова демпингует, снижает цены на свою продукцию. И тем превращает украинского сельхозпроизводителя в нищего раба, работающего за гроши.
Не остается средств к развитию, это ведёт к необратимым последствиям для сельскохозяйственного сектора Украины. Кратко говоря: к прекращению бытия даже в жалкой роли агро-сырьевого придатка…
Хотите знать, почему так происходит? Почему лакействующим с психологией халявщиков не оставили даже секторов с тяжёлым трудом и низкими технологиями? Понятно, что им никто не даст делать автомобили – но, казалось бы, уж кукурузу-то выращивать…
Ан нет!
Чтобы понять, почему так происходит – нужно просто открыть любой годный учебник по экономике. И перечитать забытый параграф.
Рынок – это антагонизм между продавцом и покупателем. Всё, что одному хорошо, другому смерть, и наоборот. Если в мире останется мало кукурузы (или чего угодно другого) – для потребителей продукта это очень плохо. А вот для продавцов – наоборот, очень хорошо.
Чем меньше людей выращивают кукурузу, тем дороже они могут её продать, и, следовательно, больше выручить, лучше жить!
Торжество одного производителя (или их группы) строится на гибели другого. Доминирующим на рынке продавцам кукурузы не нужно, чтобы в мире стало больше кукурузы. Чтобы увеличивалось товарное предложение этого – или любого иного продукта.
Это для потребителя рост предложения – расширение выбора и снижение цен. А для производителей – только разорение.
При всём оксюмороне «аграрная держава» (что-то вроде «горячего льда») – Украине, попавшей в цепкие лапы внешнего управления, не дадут быть и аграрной. Промышленность снесли – снесут и жалкие потуги торговать «натурпродуктом».
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Тут не стоит злорадствовать, а кумушкам из РФ лучше на себя оборотиться. Всё наше «вхождение в мировую экономику» – обернулось тем, что мировая экономика не оставляет нам ничего. В процессе погребения и опустынивания ландшафтов мы, конечно, в хорошем смысле отстаём от Украины или Молдовы, но насколько?
Если бы мы были умнее, то раньше бы поняли: мировой экономике, «евроинтеграции» от нашей «открытости» нужно только одно: чтобы нас всех не стало.
Романтики-славянофилы объясняют это высоким штилем «тысячелетней русофобии Запада», особой накалённой ненавистью «их» к «нам».
Ребята, не надо всего этого пафоса, слишком уж сложное объяснение (хотя, может быть, отчасти и верное).
«Любить» да «ненавидеть» – это всё русское, очень русское. Запад мыслит иначе, в нём поколение за поколением рождается в кошмаре рыночной конкуренции. И с пелёнок понимает, как важно «бить первым», как важен превентивный удар по возможным конкурентам – пока они ещё в зачаточном, слабом состоянии.
Чем большой кровью и адским трудом отвоёвывать у чужаков сегмент рынка – лучше его сразу чужакам не дать. Не пустить изначально. Не дать глупейшим существам на земле (украинствующим юродам) «заниматься агрономией за деньги».
Так, для себя, в рамках натурального хозяйства, что вырастил, то и съел – ещё может быть… Но чтобы за деньги продавать продукт земли?! А ты знаешь, сколько кроме и помимо тебя хочет и мечтает это делать?!
Если продукта на рынке много – то его просто много: кризис перепроизводства. А если продукта на рынке мало – то его увеличение роняет цены. Что тоже плохо для его производителей.
Посмотрите на нефтяников: как только цены на нефть в мире падают, нефтяники сговариваются снизить добычу нефти. Чтобы нефти в мире стало меньше, и цены перестали падать. Думаете, с кукурузой или рожью как-то иначе?!
Потребитель хочет, чтобы кукурузы было больше: тогда она ему дешевле, доступнее. Но ведь он хочет и того, чтобы больше было дешёвой нефти, ему ведь зашибись, когда нефтепродукты дёшевы и их много!
И что?! Ну, идите, расскажите нефтяным картелям, как хорошо обывателям из «среднего класса» – когда в мире много дешёвой нефти!
Для рынка нет разницы – нефть ли, зерно или кукуруза. Законы оборота с любым товаром одинаковы.
Продавцам не нужен рост предложения, и особенно он не нужен – если он идёт со стороны, от чужаков. Им, в общем-то и свой собственный не особо в кайф! Но если они увеличивают производство продукта, его доступность собственными силами – то они, теряя в цене – всё же приобретают на росте сбыта.
А если на рынок пришёл чужак – то он цену сбивает, а роста сбыта старым продавцам не даёт. Хуже того: он им и цены портит, и спрос снижает. Очень они его ждут на мировом рынке, как вы считаете?!
Глупейшие существа на земле (украинствующие) – живут какой-то бредовой верой в «братство буржуазных демократий» – думая, что их туда, в закрытый клуб, примут и золотом осыплют, от щедрот американских. Это фантомные аллюзии и деформированные паллиативы советского «братства народов» получали больше многих (что, видимо, и сказалось на плачевном состоянии их мозгов).
Потому что очень глупо уравнивать мотивы поведения коммунистов и буржуазии! Коммунист мотивирован людям счастье дать, от себя оторвав, а у капиталиста обратная задача. Кто и с какого перепою выдумал, что капиталисты будут от себя отрывать – вам, дуракам, отдавать?! Это противно самой их природе и анатомии их хозяйства…
Никакого «либерально-рыночного интернационала» не существует – потому что его органически не может существовать. Здесь одни живут за счёт других, перетягиванием одеяла на себя. Соответственно, чем больше они у вас отберут – тем им лучше. А чем больше вам оставят – тем им хуже.
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Финансово-экономическая ситуация, в которой европейское сообщество и МВФ не слишком-то балуют Украину «финансовой поддержкой» – отнюдь не нова. И на русофобию её не спишешь. И даже на политику трудно списать.
Тут надо начинать разбор с экономики частной собственности, в которой домен частного собственника существует не в вакууме и не в отдалённой галактике.
Частная собственность имеет понятное и несомненное стремление расширятся, увеличивать себя, прирастать. Но, поскольку она существует МЕЖДУ НАМИ – то она не может раздуваться иначе, кроме как нас стесняя и сдавливая!
Разбейте, к примеру, листок на клеточки. Может ли одна клеточка увеличится без уменьшения других клеточек? Возьмите любую сумму денег. Чем больше взял из неё один – тем меньше осталось другому. Нет?! Попробуйте возразить…
Не то, чтобы частная собственность (личный домен) – хочет давить других. Не исключаю садизма, как мотивации, но в любом случае – это второстепенно. А главным-то образом – частная собственность не может развиваться, не подавляя других. Хочет-не хочет, дело другое. Возможно, и не хочет. И что с того?!
Если чужой домен не придавит лично, конкретно вас – то ему нужно искать кого-то другого. А чем другой лучше (или хуже) вас, чтобы давить его, а не вас?
Так что дело не в русофобии, а в коренной природе частного домена, который, не имея расширения, не имеет и развития. Ему нужны лимитрофы. Он их находит: всюду, где сможет и где дадут найти.
Например, волк не испытывает к зайцу ненависти. Особой любви к зайчатине волк тоже не испытывает: баранина или свинина для него ничуть не хуже. Заяц нужен волку, чтобы что-то съесть, и находится в пределах досягаемости.
Если мы понимаем этот принцип хищности, то мы понимаем, что вопрос – кого Запад больше хочет ограбить, Украину, РФ или Аргентину – нелеп. В идеале – всех. А в реальности – ограбит тех, до кого дотянется. Но опять же, не в том смысле, что придёт и начнёт станки ломать, будто луддиты!
Расширяя свои возможности (например, сбыта, сегмента рынка) – он лишает других людей возможностей просто в качестве побочного эффекта. Ему же не других обидеть хочется, а себя приподнять. А то, что поднимая себя – он кого-то опускает – просто издержки движения к цели…
Достаточно посмотреть на имитацию бурной деятельности МВФ по спасению греческой, испанской, итальянской и прочих экономик, которые привели к усугублению ситуации и тому, что страны, которым берётся "помогать" Европа и МВФ – очень быстро обрастают долгами и их экономика схлопывается.
По сути дела, иностранные «инвесторы» и особенно «кредиторы» строят весь свой доход на ликвидации структурных сфер в экономиках доверившихся им "счастливчиков". Сокращение секторальных структурных производственно-финансовых ниш внутри своей экономики – неизбежный удел всякого, кто попадает под внешнее управление в условиях господства рыночной экономики.
Управляющий управляет в свою пользу. И если он внешний – то и польза тоже внешняя. А внутри страны у него только конченная мразь платной агентуры, которая и забирает себе лично в карман наживку в виде кредитов ушли на евроблагоденствие.
Сегодня в рамках нового закона о продаже земли, на Украине началась компания по доведению до банкротства сельскохозяйственных сильных украинских предприятий, чтобы потом забрать за бесценок их строения, технику, производственные мощности и перерабатывающие заводы.
Параллельно МВФ выжимает всё, что можно выжать, требует постоянно поднимать тарифы и цены на ЖКХ для украинского населения.
Но важно понимать, что дело не в Украине, как таковой, а в стандартном курсе «экономического убийства»! Который применяется к любому конкуренту в рыночной микро- и макро-экономиках, если до конкурента получается достать.
И тут нет разницы – Аргентину ли «грохнуть», Малайзию или Украину. Прикорм туземных элит, хищных крыс при большом хищнике, тотальное ограбление, вбивание в каменный век – и перспектива вечно любоваться «сверкающим градом на холме», который возвели для себя твои победители.
Стащив всё лучшее в мире – к себе.
И сбросив всё худшее в нём – вам.
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