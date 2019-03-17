Люди на помойках

Я много раз говорил, что совсем не против эмиграции, как временной, так и постоянной. Особенно когда приглашают на работу — если хорошо платят, то можно жить как в Тамбове, так и в Берлине, и в Сан-Франциско. Особенно пока молод. Почему бы не посмотреть мир, не набраться жизненного опыта?



Но я совсем не понимаю людей, которые уезжают в пустоту, на авось. Я бы даже в Тамбов на авось не поехал.



Разыскал старый ролик (он в конце поста), который я, признаться, в свое время не смог досмотреть до конца. С трудом досмотрел до конца и со второго захода, и то только потому, что готовил этот пост. Если вы попробуете начать, то, уверен, поймете почему.



Видео снято нашим соотечественником Ильей Бондаревым о том, как он собирает еду на помойках Нью-Йорка.



Во время съемки он встретил пару русских парней, одного из России, другого с Украины. Причем, один из них, судя по кольцу на безымянном пальце, женат. Они поделились с ним своими уникальными знаниями, где в столице мира расположены наиболее аппетитные помойки, какие фонды выдают халявную стипендию и бесплатно кормят. Рассказали, что в мусорных мешках рядом с жилыми домами можно раздобыть прекрасную одежду, если неутомимо искать. Почти не ношеную.



Удивило, что ребята ни по виду, ни по разговору бомжей не напоминают. Интеллигентная публика. Держатся с достоинством, хотя видно, что позировать перед камерой, ковыряясь в отбросах, им не очень комфортно. Но охотно дают советы.



Сам Илья, в отличие от его случайных знакомых, не мечтал о США как о рае на земле. Он путешественник — бывал и в Азии, и в Южной Америке. А его последние ролики сняты уже в России, он едет на товарных поездах из Владивостока в Москву.



Для него помойки — приключение, своим примером он показывает, что даже для кругосветного путешествия деньги не нужны. Было бы желание, а способы иметь крышу над головой, прокормиться и передвигаться существуют в любой стране. Он мне симпатичен, поскольку Илья Бондарев делится опытом выживания в разных странах ради перемещения по миру.



А вот его случайные знакомые собрались остаться в США навсегда (они сами говорят о получении гражданства). Что конкретно их не устраивало дома, — другая тема. Но вряд ли они мечтали жить на новой родине, питаясь с помоек.



Но вспомнил я об этом ролике не случайно. Меня заставил его разыскать текст Владимира Познера на его именном сайте, в котором он отвечает на вопрос читателя. Тот заподозрил, что телемаэстро не любит Россию и не видит у нас ничего хорошего, потому что получает деньги от Госдепа.



Отвечая, Владимир Познер явно лукавит: «Я легко могу уехать в США (у меня есть американское гражданство). Если мне Россия так не мила, как вы думаете, почему я не уезжаю?», — задает он читателю риторический вопрос.



Поскольку ответ публичный, то я вправе высказать собственное мнение.



Потому что зарплату от США он не получает, несмотря на свое гражданство. Именно в России, как бы он к ней ни относился, журналист зарабатывает деньги. И, я думаю, очень неплохие. Во всяком случае, они позволяют ему не думать о завтрашнем дне.



В Америке ему никто такой зарплаты не предлагает, и теперь уже не предложит. А Владимир Познер уже не в том возрасте, когда можно сорваться с насиженного места и уехать в неизвестность. Для чего, чтобы рано или поздно присоединиться к тем ребятам, которые ковыряются в помойках и великодушно, практически с барского плеча протягивают друг другу просроченные бутерброды?



Вряд ли он хочет составить им компанию. Но если уедет, не имея надежного предложения работы, то довольно быстро истратит свои запасы и окажется рядом с ними на улицах любимого Нью-Йорка. И Владимир Познер знает об этом, как никто другой.



Еще раз: я совсем не против эмиграции. Но разве для того, чтобы добывать еду на помойках, обязательно ехать за тридевять земель, через моря и океаны?





Павл Шипилин

Источник: http://voicesevas.ru/news/43423-lyudi-na-pomoykah.html