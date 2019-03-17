«Гиена Европы» опять пускает слюни

Бывает, прочтёшь какую-нибудь статью или новость – и появляется стойкое ощущение, что в дурдоме случился праздник и умалишённым дали неограниченный доступ к интернету. Однако, детальное знакомство с очередным «литературным Франкенштейном» даёт понимание, что всё гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Итак, фабула нашей сегодняшней истории такова: коалиция польских патриотов и христиан подала петицию в поисках помощи от президента США Дональда Трампа в обеспечении репараций за Вторую мировую войну от Германии и России, которые буквально «уничтожили и поработили польскую нацию» во время и после войны.

Вот именно так все и сформулировано: поработили и уничтожили. Но это только начало, потому пристегните ремни!

Начнём с того, что коллективная ответственность возлагается на Гитлера и Сталина: «социалистические союзники зарезали около шести миллионов невинных поляков (включая три миллиона польских евреев), что составляет почти четверть населения страны и Польша и ее столица, Варшава, были буквально превращены в руины в последующие годы».

Тот факт, что польский поход Красной армии 1939 года был вынужденной мерой, спровоцированной бегством всего польского руководства и трусливым бездействием союзников (Англия и Франция), которые вместо обещанной помощи продолжили поиски путей умиротворения Германии, ведя через Муссолини переговоры о созыве конференции в Италии для обсуждения «затруднений, вытекающих из Версальского договора» – стыдливо умалчивается.

Равно, как и о том, что на все же появившемся против Германии западном фронте, французские войска, передовым частям которых было запрещено заряжать оружие боевыми, безучастно наблюдали за продолжающимися фортификационными работами Вермахта.

Молчат поляки и о том, почему появился термин «Странная война», в период которой Германии удалось успешно провести Польскую кампанию, захватить Данию и Норвегию, а также подготовиться к вторжению во Францию.

Ну а про то, что на Нюрнбергском процессе бывший глава Верховного Командования вермахта Йодль утверждал, что «процесс, подобный Нюрнбергскому, не начался в Германии в 1939 только потому, что примерно 110 французских и английских дивизий, стоявших во время нашей войны с Польшей на Западе против 23 германских дивизий, оставались совершенно бездеятельными» – вообще позабыли.

Впрочем, истерическая составляющая здесь вторична. Возможно, потому что она может породить массу неудобных вопросов. Например, о польском коллаборационизме, цене, которую своими жизнями заплатили солдаты Красной армии и вложенных в послевоенную Польшу деньгах советских налогоплательщиков.

Потому, кратко обрисовав свои страдания во время войны, жаждущие репараций переходят в современную геополитическую плоскость.

Например, деньги, полученные от «бывшего» коммуниста Меркель и «режима Путина», сыграют ключевую роль в превращении Польши в сильного союзника Соединенных Штатов перед лицом угрозы, которая возникает в Европе и Азии, – новой Империи Зла». Да, вот именно так и никак иначе!

Но это ещё не всё! Союз меча и орала, тьфу, американская помощь в удовлетворении польских хотелок «имеют решающее значение для подавления «империалистических планов Германии и России». Ведь полученные деньги могут быть использованы Польшей для закупки военной техники, в первую очередь у США, – для предотвращения потенциальной третьей мировой войны в регионе.

Мне одной кажется, что после прочтения этой фразы в воздухе остро запахло хитрым польским планом, конечная цель которого – на крови и костях своих предков въехать в клуб любимых американских болонок и немного самоутвердиться?

Но и это ещё не всё. Ведь таким образом у той же Украины может появиться конкурент за почётное звание SHIT Европы!

Думаете, это всё?! Ошибаетесь! Оказывается, Россия должна ещё и за послевоенное угнетение Польши. То самое, когда Советский Союз из полученных от Германии репараций отдавал Польше 15% плюс тратил собственные миллиарды на ее восстановление.

Для справки: Довоенная Польша принадлежала к числу наибеднейших европейских государств». С помощью же Советского Союза ее промышленное производство на душу населения уже к 1949 году выросло в два с половиной раза, а экономический эффект от реализации промтоваров вырос на двести процентов.

Но кому это сейчас интересно? Кто помнит о том, что за освобождение Польши от гитлеровцев отдали жизнь 600 тысяч советских солдат?

Во сколько России оценить каждого погибшего на польской земле бойца Красной армии? Какова сегодня (с учётом инфляции и набежавших процентов) сумма, вложенная СССР в восстановление и развитие Польши? Каков итоговый счёт, который Россия сегодня может предъявить каждому жителю Европы за освобождение от фашизма?

Не кажется ли вам, друзья мои, что подобное шакалье поведение – это страх, что Россия однажды может поднять вопрос о долгах? За всё, что некогда было потрачено на ныне неблагодарных бывших союзников.

Потому и переписывается история. Потому и победителем в самой страшной войне называются США. Потому и регулярно возникают претензии к России на предмет «компенсации за оккупацию».

Да, сегодня всячески нивелируется доминирующая роль СССР в победе над фашизмом.

И на этом зарабатывают бонусы и карму бесчисленное множество политических спекулянтов. Начиная от отечественных «историков» и заканчивая целыми странами, для которых это как способ самоутверждения, так и шанс на обогащение.

Но деньги всё же вторичны. Основная цель – избавиться от комплекса «твари никчемной» и оправдать свою нынешнюю несостоятельность «советской оккупацией».

Комплекс неполноценности той же Польши и Прибалтики, все ещё испытывающих фантомные боли по былому величию Речи Посполитой, не даёт смириться со своим сегодняшним положением шакала Табаки. И это – основная причина, по которой они добровольно легли под США, пытаясь одновременно залезть в карман и тявкнуть в адрес России.

Но иначе они не умеют. Такова их природа. И об этом нужно помнить.

Чтобы в случае чего в очередной раз уже не нестись сломя голову им на помощь…

Юлия Витязева

Источник: http://voicesevas.ru/news/43441-giena-evropy-opyat-puskaet-slyuni.html