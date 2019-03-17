«Гиена Европы» опять пускает слюни
Бывает, прочтёшь какую-нибудь статью или новость – и появляется стойкое ощущение, что в дурдоме случился праздник и умалишённым дали неограниченный доступ к интернету. Однако, детальное знакомство с очередным «литературным Франкенштейном» даёт понимание, что всё гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Итак, фабула нашей сегодняшней истории такова: коалиция польских патриотов и христиан подала петицию в поисках помощи от президента США Дональда Трампа в обеспечении репараций за Вторую мировую войну от Германии и России, которые буквально «уничтожили и поработили польскую нацию» во время и после войны.
Вот именно так все и сформулировано: поработили и уничтожили. Но это только начало, потому пристегните ремни!
Начнём с того, что коллективная ответственность возлагается на Гитлера и Сталина: «социалистические союзники зарезали около шести миллионов невинных поляков (включая три миллиона польских евреев), что составляет почти четверть населения страны и Польша и ее столица, Варшава, были буквально превращены в руины в последующие годы».
Тот факт, что польский поход Красной армии 1939 года был вынужденной мерой, спровоцированной бегством всего польского руководства и трусливым бездействием союзников (Англия и Франция), которые вместо обещанной помощи продолжили поиски путей умиротворения Германии, ведя через Муссолини переговоры о созыве конференции в Италии для обсуждения «затруднений, вытекающих из Версальского договора» – стыдливо умалчивается.
Равно, как и о том, что на все же появившемся против Германии западном фронте, французские войска, передовым частям которых было запрещено заряжать оружие боевыми, безучастно наблюдали за продолжающимися фортификационными работами Вермахта.
Молчат поляки и о том, почему появился термин «Странная война», в период которой Германии удалось успешно провести Польскую кампанию, захватить Данию и Норвегию, а также подготовиться к вторжению во Францию.
Ну а про то, что на Нюрнбергском процессе бывший глава Верховного Командования вермахта Йодль утверждал, что «процесс, подобный Нюрнбергскому, не начался в Германии в 1939 только потому, что примерно 110 французских и английских дивизий, стоявших во время нашей войны с Польшей на Западе против 23 германских дивизий, оставались совершенно бездеятельными» – вообще позабыли.
Впрочем, истерическая составляющая здесь вторична. Возможно, потому что она может породить массу неудобных вопросов. Например, о польском коллаборационизме, цене, которую своими жизнями заплатили солдаты Красной армии и вложенных в послевоенную Польшу деньгах советских налогоплательщиков.
Потому, кратко обрисовав свои страдания во время войны, жаждущие репараций переходят в современную геополитическую плоскость.
Например, деньги, полученные от «бывшего» коммуниста Меркель и «режима Путина», сыграют ключевую роль в превращении Польши в сильного союзника Соединенных Штатов перед лицом угрозы, которая возникает в Европе и Азии, – новой Империи Зла». Да, вот именно так и никак иначе!
Но это ещё не всё! Союз меча и орала, тьфу, американская помощь в удовлетворении польских хотелок «имеют решающее значение для подавления «империалистических планов Германии и России». Ведь полученные деньги могут быть использованы Польшей для закупки военной техники, в первую очередь у США, – для предотвращения потенциальной третьей мировой войны в регионе.
Мне одной кажется, что после прочтения этой фразы в воздухе остро запахло хитрым польским планом, конечная цель которого – на крови и костях своих предков въехать в клуб любимых американских болонок и немного самоутвердиться?
Но и это ещё не всё. Ведь таким образом у той же Украины может появиться конкурент за почётное звание SHIT Европы!
Думаете, это всё?! Ошибаетесь! Оказывается, Россия должна ещё и за послевоенное угнетение Польши. То самое, когда Советский Союз из полученных от Германии репараций отдавал Польше 15% плюс тратил собственные миллиарды на ее восстановление.
Для справки: Довоенная Польша принадлежала к числу наибеднейших европейских государств». С помощью же Советского Союза ее промышленное производство на душу населения уже к 1949 году выросло в два с половиной раза, а экономический эффект от реализации промтоваров вырос на двести процентов.
Но кому это сейчас интересно? Кто помнит о том, что за освобождение Польши от гитлеровцев отдали жизнь 600 тысяч советских солдат?
Во сколько России оценить каждого погибшего на польской земле бойца Красной армии? Какова сегодня (с учётом инфляции и набежавших процентов) сумма, вложенная СССР в восстановление и развитие Польши? Каков итоговый счёт, который Россия сегодня может предъявить каждому жителю Европы за освобождение от фашизма?
Не кажется ли вам, друзья мои, что подобное шакалье поведение – это страх, что Россия однажды может поднять вопрос о долгах? За всё, что некогда было потрачено на ныне неблагодарных бывших союзников.
Потому и переписывается история. Потому и победителем в самой страшной войне называются США. Потому и регулярно возникают претензии к России на предмет «компенсации за оккупацию».
Да, сегодня всячески нивелируется доминирующая роль СССР в победе над фашизмом.
И на этом зарабатывают бонусы и карму бесчисленное множество политических спекулянтов. Начиная от отечественных «историков» и заканчивая целыми странами, для которых это как способ самоутверждения, так и шанс на обогащение.
Но деньги всё же вторичны. Основная цель – избавиться от комплекса «твари никчемной» и оправдать свою нынешнюю несостоятельность «советской оккупацией».
Комплекс неполноценности той же Польши и Прибалтики, все ещё испытывающих фантомные боли по былому величию Речи Посполитой, не даёт смириться со своим сегодняшним положением шакала Табаки. И это – основная причина, по которой они добровольно легли под США, пытаясь одновременно залезть в карман и тявкнуть в адрес России.
Но иначе они не умеют. Такова их природа. И об этом нужно помнить.
Чтобы в случае чего в очередной раз уже не нестись сломя голову им на помощь…
Источник: http://voicesevas.ru/news/43441-giena-evropy-opyat-puskaet-slyuni.html
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Вот в чём наверное правы пиндосы, это в политике по отношению к аборигенам, “хороший индеец, это мёртвый индеец”. Вот пиндосы ни перед кем никогда за свои действия не оправдываются. Мы же всю жизнь перед всеми оправдываемся. Вот во сколько нашему народу обошлось освобождение Польши? Но мы опять обязаны оправдываться. да же в том, что польское население резали бандеровцы, согласно новой доктрине виноваты русские и Россия! Ну а руководство РФ как всегда промолчит, ну типа что спорить с убогими. А с ними не надо спорить, их надо пиз дить, при чём ногами. а лучше всего кирзачами.