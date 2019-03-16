Завод остановлен: суд запретил Китаю пить из Байкала

Собственник строящегося завода в поселке Култук Иркутской области — ООО «Аквасиб». Компания зарегистрирована в Иркутске, но ее основным владельцем является Дацинская водная компания «Озеро Байкал» из Китая. Реализацию проекта начали в 2013 году.

Что нарушили строители завода

Права птиц и звезды

Спор на высшем уровне

О чем молчит байкальская вода

Мифы о воде и Китае

СПРАВКА:

Суд приостановил строительство завода по розливу и экспорту в Китай воды Байкала — за нарушения природоохранного законодательства. Эксперты и наблюдатели говорят, что на самом деле это производство — меньшее из зол на Байкале, и могло принести много пользы. Но в дело вмешался случай и жесткая конкуренция за драгоценную воду.Первую очередь завода должны были ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, полностью запустить завод в 2021 году. Общий объем инвестиций составляет около 1,5 миллиарда рублей. Полная проектная мощность предприятия — 528 тысяч литров воды в сутки или 190 миллионов литров в год. По данным «Аквасиба», на экспорт пойдет 80% продукции, остальные 20% — на российский рынок.В 2019 году вокруг завода поднялся шум, дошедший до высшего руководства страны. Со срочными проверкам на стройку пришла прокуратура, в Иркутской области начались митинги и пикеты. Итог — 15 марта Кировский районный суд Иркутска вынес решении о приостановке работ до полного устранения нарушений.Наблюдатели, знакомые с ситуацией, утверждают, что возмущенных жителей прибрежной зоны Иркутска недостаточно информировали, а где-то откровенно обманули, и за широким общественным резонансом стоит конкурирующий бизнес, отстаивающий только свои финансовые интересы.Тщательные проверки строящегося завода начались после того, как тревогу забили общественники и местные жители: в поселке Култук митингующие установили баннер с фотографией Рамзана Кадырова и надписью «Рамзан, спаси Байкал!».От власти одним из первых на возможные нарушения при строительстве завода обратил внимание депутат госдумы от Бурятии, член комитета российского парламента по экологии Николай Будуев. Он написал запрос в Байкальскую природоохранную прокуратуру, отметив, что добыча воды не нанесет ущерба озеру, в отличие от строительства завода.Правда, беспокойства местного населения были связаны не озером, а больше с собственным комфортом. «Жители Култука, которые живут на особо охраняемой природной территории и, простите, туалет без разрешения построить не могут, озабочены, не ухудшит ли их положение санитарно-защитная зона, которая появится вокруг завода», — написал Будуев на своей странице в Facebook.Его коллега депутат Госдумы и председатель парламентского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил похожее обращение в Генпрокуратуру России.В ходе проверок природоохранное ведомство, а также прокуратура обнаружили возле строящегося завода следы нефтепродуктов и отходы производства на берегу озера.Кроме того, собственник не предоставил проверяющим документы, разрешающие проводить земляные работы для обустройства траншей под водоводы, общественные слушания по строительству этого завода также провели с нарушениями.Природоохранная прокуратура, начав проверку, почти сразу обратила внимание собственников на то, что стройка затрагивает болота, где останавливаются редкие птицы.Волновались за судьбу птиц и ученые. Иркутский орнитолог Виталий Рябцев сообщил, что на эти болота прилетают лебедь-крикун, разнообразные виды уток, черный аист и серый журавль.Однако компания-собственник «АкваСиб» заверила, что после завершения строительства восстановит экосистему болот, так как эта процедура изначально предусмотрена в проекте.По словам ведущего научного сотрудника Геологического института СО РАН, эколога Евгения Кислова, среду обитания птиц, действительно, можно восстановить. «Если плодородный слой почвы собран в бурты. В случае, если трасса во время эксплуатации будет охраняться, птицам будет только лучше — меньше беспокоящих факторов», — прокомментировал Кислов Sibnet.ru.В то время, пока надзорные органы проверяли собственников завода, на пикет к Кремлю вышел уроженец Бурятии, а ныне стилист и шоумен Сергей Зверев.Через некоторое время к Звереву в Instagramm присоединилась экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Боня разместив пост с призывом не трогать Байкал. Зверева, к слову, позже вызвали в полицию за несанкционированный митинг на Красной площади.На фоне «звездного» резонанса ситуацию прокомментировали глава Бурятии Алексей Цыденов и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.Цыденов сообщил, что не считает завод угрозой для Байкала: «Я буду честен, не буду заигрывать. У нас через ангарскую плотину в секунду сбрасывается 1,3 тысячи кубов воды в секунду. 1,3 миллиона литров в секунду в Ангару вытекает через иркутскую плотину. Поэтому те объемы, которые планирует выкачивать завод, ангарская плотина пропускает за полторы минуты».По его мнению, завод, напротив, мог бы принести дополнительные плюсы как для местного населения, так и для бюджета Иркутской области. Однако, добавил он, собственники должны соблюдать законы Российской Федерации.«Если это полноценный завод, который разливает в бутылки, формирует добавочную стоимость, создает рабочие места, платит здесь налоги и работают местные люди, а не приезжие из соседней страны — тогда, я думаю, такое может быть. Стоит еще вопрос экологических требований. Но к таким заводам предъявляются высокие требования, поэтому серьезных проблем для Байкала не вижу», — сказал глава Бурятии.Диаметрально противоположную позицию занял его коллега с другой стороны Байкала — губернатор Иркутской области Сергей Левченко. После результатов прокурорской проверки он назвал строительство завода бесперспективным.«Те нарушения, которые были выявлены в процессе проведения экологической экспертизы, на мой взгляд, почти непреодолимы. Там место, которое является достаточно экологически защищенным со всех сторон. Перспектив розлива воды на этом месте я не вижу», — заявил губернатор Приангарья.Спорный вопрос в конце концов дошел до высшего руководства страны. Во время встречи с членами сборных РФ на закрытии Универсиады премьер-министру России Дмитрий Медведеву задали вопрос о строительстве завода. Премьер признался, что его не единожды спрашивали об этом и пообещал разобраться в ситуации.Но этот завод по розливу воды далеко не первый на Байкале. Заместитель Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Алексей Калинин в эфире «Россия-24» сообщил, что на озере на протяжении уже нескольких лет работают пять таких заводов: три в поселке Листвянка, четвертый в Слюдянском районе, пятый в Байкальске.Завод в Байкальске, к слову, принадлежит ООО «Озеро Байкал — Лунчуан». Несмотря на название, компания зарегистрирована в Иркутской области, директор Алексей Магер. Основным видом деятельности предприятия является производство безалкогольных напитков и минеральных вод.Однако деятельность и этого завода временно приостановили за нарушение санитарных норм. По данным надзорных органов, воду в бутылках специалисты признали технической и непригодной для питья.Еще одна компания по розливу байкальской воды «Производственная компания Байкал Аква», по данным Forbes, зарегистрировалась в Иркутской области в феврале 2019 года. Руководителем стал Алексей Арнаутов, директор по новым проектам UC Rusal Олега Дерипаски. А торговую компанию с таким же названием возглавила Светлана Калачева, чья тезка работает в UC Rusal начальником отдела.Структуры Дерипаски будут производить воду и заниматься ее дистрибуцией, так как для него Байкал – важное направление социальной и экологической деятельности, отметил источник Forbes.По информации источника во власти, знакомого с ситуацией, на Байкале на самом деле действует не пять, а порядка 20 заводов по розливу воды различной проектной мощности. И, по его мнению, это самый экологически чистый вид производства на озере.С ним солидарен и эколог Кислов: «Розлив воды на Байкале — самый экологически чистый вид бизнеса». Однако он ставит под сомнение порядок проведения общественных слушаний и законность получения некоторых документов на ведение работ. «Особенно это касается работ на ненарушенных природных территориях», — прокомментировал Sibnet.ru Кислов.А та, проблема, которая обнаружилась в ходе проверок, на самом деле катастрофы не представляет. По словам эксперта, загрязненность нефтепродуктами и строительными отходами легко устраняются в кратчайшие сроки. Об этом возможно забыли рассказать жителям Култука, предположил ученый. С другой стороны, высока вероятность того, что ситуацией пользуются другие производители бутилированной воды, чтобы устранить конкурентов.Кроме того, по словам источника Sibnet.ru, производства по розливу воды заинтересованы в в хорошей репутации и экологические скандалы для них — это прямые имиджевые и финансовые убытки.«Эти заводы полезны, потому что в перспективе именно они будут контролировать ту же работу очистных сооружений, они заинтересованы в чистой воде. И когда эти заводы сейчас “гнобят” — это плохо», — прокомментировал собеседник.Он отметил, что бытующее мнение о «злых китайцах, который выпьют весь Байкал» — весьма выгодный миф, подогревающийся время от времени конкурирующими между собой структурами. На самом деле слухи о большом спросе на байкальскую воду в Китае — преувеличение.«Те, люди, которые пытаются сейчас продавать байкальскую воду в Китае, вам скажут, что вода “не идет”. Она дорогая и китайцам она особо не нужна», — резюмировал собеседник.Однако принятые прокуратурой и судом меры к приостановке работы завода «Аквасиб» все же необходимы, высказал мнение Депутат Госдумы Николай Будуев. Но, по его мнению, розлив байкальской воды самая маленькая из угроз для озера и обратить внимание нужно на другие вещи.«У меня просьба к общественникам и экологам, — сказал депутат. — Обратите внимание на плохое состояние очистных сооружений на берегах Байкала, на то, что турбазы на берегу размещают выгребные ямы в земле и отходы впитываются в грунт, а дальше в озеро, на проблему целлюлозно-бумажного комбината, где на берегу лежит 6 миллионов тонн шламовых отходов, которые представляют по настоящему серьезную угрозу экологии Байкала».Самое глубокое (1,6 километра) на планете озеро Байкал относится к водоемам тектонического происхождения. Этот крупнейший резервуар пресной воды (23,7 тысячи куб. километров, 19% от мирового запаса), находится в южной части Восточной Сибири. Значительная часть флоры и фауны эндемична, возникли здесь и не встречаются больше нигде более 1,8 тысячи видов растений и животных.

Источник: http://2planeta.ru/news/zavod_ostanovlen_sud_zapretil_kitaju_pit_iz_bajkala/2019-03-16-72643