Ворота в параллельный мир: заколдованная долина в бассейне реки Саут-Наханни

Мы уже рассказывали о лежащей в бассейне канадской реки Саут-Наханни «Долине безголовых». Каждый отправившийся туда имеет шанс остаться в долине навсегда: спустя месяцы поисковая партия найдет его останки и скорее всего скелет будет без головы. Но как оказывается, на реке есть места и еще более странные и опасные. (esoreiter.ru)

Трагедия пятерки золотоискателей

В октябре 1959 года пять золотоискателей решили отправиться в бассейн Сат-Наханни искать свое счастье. Наняли самолет, который доставил их в выбранное место вместе с грузом. Золотоискатели планировали в течение нескольких недель изучить выходы горных пород, определить и застолбить перспективные участки и тем же самолетом вернуться обратно. Однако в назначенный день самолет не прилетел. Они оказались одни посреди девственного леса, без продуктов, без снаряжения в преддверии приближающейся зимы.

В мае 1960 года летчик одного из пролетавшего над рекой самолета заметил вытоптанный в снегу сигнал SOS! Прилетевшая на вертолете спасательная экспедиция нашла двух несчастных обмороженных людей, чудом переживших тяжелую зиму. Трое их товарищей погибли: двое решили пешком добраться до лежащего в 200 милях поселка, отправились в поход и сгинули, один, не выдержав тягот зимовки, покончил с собой.

Пилот, который по договору должен был вывезти золотоискателей, на суде клялся, что неоднократно летал на место, но не видел ни людей, ни подготовленной ими посадочной полосы. Разумеется, ему никто не поверил.

Но может он и не врал?

Пропавший продюсер

В 1961 году продюсер Блейк Маккензи решил снять документальный фильм о трагедии пяти золотоискателей. В место трагических событий вылетела съемочная группа, на берегу озера разбили базовый лагерь. 5 января 1962 года Маккензи на арендованном самолете «Сессна» прилетел в Смит-Ривер, где закупил несколько ящиков продовольствия для экспедиции. Загруженный самолет с трудом оторвался от взлетной полосы. Однако в лагерь он так и не прибыл.

Пропавшую «Сессну» военные и спасатели искали в течение 40 дней. Вдоль предполагаемого маршрута пролетели несколько раз, внимательно выискивая разбившийся самолет. Но «Сессна» и Маккензи как в воду канули.

Самолет нашли в августе в 8 милях от лагеря в месте, над которым неоднократно летали и которое казалось было изучено до миллиметра. Нашли лагерь Маккензи и его дневник. Очень странный дневник.

Дневник Блейка Маккензи

Блейк писал, что при подлете к лагерю попал в облако плотного тумана. Вынырнув из него, пилот прямо перед собой увидел склон горы, потянул ручку штурвала на себя, но нагруженный самолет не успел набрать высоту. Блейк остался жив, отделался ушибами. Сперва положение не выглядело катастрофическим: пищи было вдоволь, у него было ружье и бензин, рация была цела, лагерь был всего в нескольких милях.

Вокруг лежал снег, доходящий до пояса. Каждый день Маккензи топтал тропинку, но ее постоянно засыпал непрерывно идущий снег.

Какой снег? В это время над местом трагедии стояла ясная погода, летчики летали каждый день, видимость была как говорят пилоты, «миллион на миллион».

Маккензи постоянно вызывал спасателей по рации, однако ни разу не получил ответа, более того, эфир был девственно чист, только треск помех нарушал тишину. Через несколько дней в мире Блейка установилась ясная погода, он начал жечь костер - с восхода и до заката в небо подымался столб черного дыма.

Однако никто в лагере, лежащем всего в нескольких милях от места крушения самолета, столба дыма не видел. Искавшие Маккензи пилоты также не видели никакого дыма.Маккензи писал, что постоянно слышит гул самолетов, они летают буквально над ним «гул стоит как в аэропорту», он постоянно пускает сигнальные ракеты и удивляется, почему летчики не реагируют на его сигналы о помощи.

Последняя запись была датирована 20 февраля. Блейк писал, что у него отморожены ноги и он не видит иного выхода, кроме как оставаться на месте и ждать помощи.

Полицейские обыскали все пространство вокруг лагеря в радиусе нескольких километров, хотя с обмороженными ногами Маккензи не мог уйти от лагеря дальше, чем на несколько десятков метров. Однако останки продюсера найдены не были. Пропали также топор и ружье.

Скорее всего, Блейк пошел по дрова, взяв с собой на всякий случай и ружье. Когда мир Блейка воссоединился с нашим миром, несчастный остался по ту сторону. Трудно представить его ужас, когда вернувшись он не нашел ни разбившегося самолета, ни своего лагеря. Шансов выжить у него не было никаких.

Легенды о «тропической долине»

Блейк Маккензи был не единственным, с кем окрестности Наханни сыграли такую шутку. Среди золотоискателей ходят рассказы о «тропической долине» - даже в 50-градусные морозы там светит солнце, тепло и зеленеют деревья.

В 1931 году некто Генри Норман побывал в ней. По его рассказам долина имела в длину три четвери мили, из земли били горячие источники. В 45-градусный мороз Генри и его спутники купались, грелись на солнце. В доказательство своего рассказа Норманн принес из долины зеленую ветку.

Френк Грейвс рассказывал наоборот о «замерзшей долине». Жарким летом она занесена снегом, в центре ее лежит замерзшее озеро.

Несколько групп энтузиастов пытались найти дорогу и в «тропическую долину» и «замерзшую», но каждый раз придя в указанное место, не находили ни тропического рая среди зимы, ни царства холода жарким летом.

Даже место на карте побывавшие в «заколдованной долине» каждый раз показывают разные. Видимо ворота в иной мир могут открыться где угодно. Но все равно это будет где-то в бассейне реки Саут-Наханни.

Автор Klim Podkova

Источник: https://esoreiter.ru/index.php?id=0816/20-08-2016-102141.html&dat=news&list=08.2016