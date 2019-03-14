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Спасибо Кларе Цеткин – история праздника 8 марта

09:24. 14 марта 2019 Просмотров - 154 Один комментарий Опубликовал:
Источник: РИА ФАН @ Николай Стариков

Очередной выпуск моего исторического блога посвящен празднику 8 марта и истории его возникновения.

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P.S. Краткая текстовая версия от РИА ФАН:

Сегодня мы поговорим с вами об истории праздника 8 Марта. Конечно, мы уже забыли, как он появился в нашей истории. Давайте это вспомним. По сути, 8 Марта — это некий подарок нам от США, Германии и СССР.

В 1910 году Клара Цеткин выступила с идеей ввести 8 Марта как, цитирую: «Международный день солидарности женщин в борьбе за свои права». Тогда самой главной проблемой была невозможность участвовать в выборах. Женщины были лишены права голоса. И речь шла не только о Российской империи, но и о государствах, где, как нам говорят, была многовековая история демократии. США, Франция, Великобритания — нигде женщины не могли голосовать. И тогда зародилось движение под названием «Суфражизм», которое переводится как право голоса.

Когда женщины получили право голоса? В России весной 1917 года, в Великобритании в 1918-м, но с этого года у них получили право голоса женщины 30 лет, а мужчины могли голосовать с 21-го. В США это разрешили только в 1920 году. Во Франции первые выборы, где женщины могли голосовать, прошли в 1944 году.

8 Марта у нас есть прекрасный повод поздравить наших прекрасных дам, никакой революционности: весна, любовь, красота, уважение, внимание. Хочу поздравить всех прекрасных дам с 8 Марта!

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/101601

Метки: блог

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Один комментарий»

  • 18749 16349
    Вячеслав 14 марта 2019 в 11:02 Ссылка
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    А как тогда к этому относиться?:

    8 марта 1910 года известные “немецкие” революционерки Роза Люксембург и Клара Цеткин вывели на улицы немецких городов местных проституток. Требуя прекратить бесчинства полиции и позволить им создать профсоюз, они хотели защитить права женщин древнейшей профессии и приравнять их к тем, кто печёт хлеб, шьёт обувь, или, к примеру, работает на текстильной фабрике. Говорят, Клара тогда таки добилась своего. А затем в Советском Союзе демонстрацию женщин лёгкого поведения просто подменили на демонстрацию «трудящихся женщин».

    А в 1907 году 22-летний сын Клары Константин стал любовником Розы Люксембург, которая была старше него почти на 15 лет. Цеткин, наверняка, была не в восторге от подобного мезальянса, однако никаких решительных действий (в том числе и по партийной линии) против соблазнительницы предпринимать не стала, хотя отношения между двумя выдающимися немецкими революционерками на какое-то время стали весьма натянутыми.

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