Спасибо Кларе Цеткин – история праздника 8 марта

Очередной выпуск моего исторического блога посвящен празднику 8 марта и истории его возникновения.

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P.S. Краткая текстовая версия от РИА ФАН:

Сегодня мы поговорим с вами об истории праздника 8 Марта. Конечно, мы уже забыли, как он появился в нашей истории. Давайте это вспомним. По сути, 8 Марта — это некий подарок нам от США, Германии и СССР.

В 1910 году Клара Цеткин выступила с идеей ввести 8 Марта как, цитирую: «Международный день солидарности женщин в борьбе за свои права». Тогда самой главной проблемой была невозможность участвовать в выборах. Женщины были лишены права голоса. И речь шла не только о Российской империи, но и о государствах, где, как нам говорят, была многовековая история демократии. США, Франция, Великобритания — нигде женщины не могли голосовать. И тогда зародилось движение под названием «Суфражизм», которое переводится как право голоса.

Когда женщины получили право голоса? В России весной 1917 года, в Великобритании в 1918-м, но с этого года у них получили право голоса женщины 30 лет, а мужчины могли голосовать с 21-го. В США это разрешили только в 1920 году. Во Франции первые выборы, где женщины могли голосовать, прошли в 1944 году.

8 Марта у нас есть прекрасный повод поздравить наших прекрасных дам, никакой революционности: весна, любовь, красота, уважение, внимание. Хочу поздравить всех прекрасных дам с 8 Марта!