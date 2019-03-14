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СФИНКС – раскрываем Забытую технологию древних. Виктор Максименков

09:24. 14 марта 2019 Просмотров - 168 Нет комментариев Опубликовал:

Загадки Сфинкса.

Автор ролика – Виктор Максименков.
Канал ютуб В. Максименкова – https://youtu.be/lBOUtigFSMs

Ссылки на источники.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv
https://zen.yandex.ru/media/magichist
https://alien-ufo-sightings.com/2018/
https://alien-ufo-sightings.com/2018/

https://www.youtube.com/watch?v=P7gEJ
https://www.youtube.com/watch?v=SOc6R
https://www.youtube.com/watch?v=1Hg-m
https://www.freemaninstitute.com/sphi
https://vk.com/public173270122 -карта Даарии в Индийском храме+Виманы
https://1chudo.ru/goroda/48-drevnij-g… – город Петра
http://joy4mind.com/?p=1883- Древние корабли Египта

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZaXYq3sCmIk

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