СФИНКС – раскрываем Забытую технологию древних. Виктор Максименков
Загадки Сфинкса.
Автор ролика – Виктор Максименков.
Канал ютуб В. Максименкова – https://youtu.be/lBOUtigFSMs
Ссылки на источники.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv…
https://zen.yandex.ru/media/magichist…
https://alien-ufo-sightings.com/2018/…
https://alien-ufo-sightings.com/2018/…
https://www.youtube.com/watch?v=P7gEJ…
https://www.youtube.com/watch?v=SOc6R…
https://www.youtube.com/watch?v=1Hg-m…
https://www.freemaninstitute.com/sphi…
https://vk.com/public173270122 -карта Даарии в Индийском храме+Виманы
https://1chudo.ru/goroda/48-drevnij-g… – город Петра
http://joy4mind.com/?p=1883- Древние корабли Египта
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