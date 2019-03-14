СФИНКС – раскрываем Забытую технологию древних. Виктор Максименков

Загадки Сфинкса.



Автор ролика – Виктор Максименков.

Канал ютуб В. Максименкова – https://youtu.be/lBOUtigFSMs



Ссылки на источники.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv…

https://zen.yandex.ru/media/magichist…

https://alien-ufo-sightings.com/2018/…

https://alien-ufo-sightings.com/2018/…



https://www.youtube.com/watch?v=P7gEJ…

https://www.youtube.com/watch?v=SOc6R…

https://www.youtube.com/watch?v=1Hg-m…

https://www.freemaninstitute.com/sphi…

https://vk.com/public173270122 -карта Даарии в Индийском храме+Виманы

https://1chudo.ru/goroda/48-drevnij-g… – город Петра

http://joy4mind.com/?p=1883- Древние корабли Египта



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZaXYq3sCmIk