“Откуда есть пошла” голова у Сфинкса, или – куда девалась голова колосса Абу-Симбела?

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С наступающим Новым Годом, уважаемые пользователи! В это прекрасное время суток, которое вы решили посвятить знакомству с моим скромным трудом, хочу поведать вам о своем видении вопроса, давно интересующего всех тех, кто имеет какое то отношение к данному предмету.И без долгих предисловий, сразу к делу, и по существу!

ТАБУЛА РАСА

Правда, должен сразу оговориться – все знания относительно истории Египта и вообще существующее представление о том, что происходило на планете до нас, я сознательно игнорирую (предварительно ознакомившись со многими из них) как альтернативные так и естественно, версии официальной Х/Зтории. Многие версии интересны, и похожи на правду (по моему убеждению) но лишь частично – собственно так оно и есть -

НИ ОДНО ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ПОЗНАНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НЕ ИМЕЕТ 100% ИСТИННОСТИ.Да и не может иметь, в принципе – так устроен у нас принцип добычи информации (это ресурс, а за ресурсы надо платить) Потому, предлагаю читателю абстрагироваться, и воспринимать существующее, без привязи к навороченному массиву истории.Чистый лист – Табула Раса, как принцип – иногда нужно уметь стереть все, и стать чистым незапятнанным листом.

ИЛЛЮЗИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ

Информацию передавать буду в общих чертах, не впадая в сугубо мелкую детализацию “а-ля Радзинский”, чем “грешат” внезапно появившиеся, в необъятном количестве, бизнес “проекты-попрошайки” от альтернативы (с реквизитами и просьбами о материальной помощи проекту) потому как никто не может точно знать, как оно там всё это было – даже сами очевидцы и участники произошедших событий..Да. да, уважаемые, вот мы с вами, к примеру, много ли можем поведать потомкам, что у нас тут на земле Мидгард творится?

Только сведения из СМИ и желтой прессы (а другой не бывает) где картина сознательно искажена, “отредактирована” согласно методичкам управляющих структур (информация для стада) Да и сами участники (у следователей МВД существует такая шутка – “ВРЕТ КАК ОЧЕВИДЕЦ”) выдают свое субъективное видение того или иного момента, в узконаправленном диапазоне, охвата инд. сознанием.

ДУМАТЬ САМОМУ

Такие условия создаются по причине ужесточения отбора “видящих и слышащих” которые должны суметь “прорваться”, не увязнув в этих “болотАх”, наступившей эпохи “ИНФО-ДЕРЬМА”. Потому, всё что мы видим и слышим даже сейчас, нужно “додумывать” самому, развивая понимание и расширяя ассортимент методов анализа поступающей информации.Ибо каждое событие многомерно по сути, а то что мы имеем возможность наблюдать, лишь отображение события, в видимом (слышимом, осязаемом) для нас спектре.Чем шире наше восприятие, больше инструментов анализа, тем полнее мы отображаем событие.Ну да ладно, теперь все со вступлением – приступим, помолясь (Благослови, Отче!)

МАТ.ЧАСТЬ, АРГУМЕНТАЦИЯ, ДОК.БАЗА.

Итак, обещанное “сразу к делу и по существу”.Не стану никого убеждать в том, что Сфинкс вопиюще непропорционален (в ныне существующем виде) это очевидно (если кто то не видит сам, тому увы..) Вот смотрите сами (кто не видел архитектурную композицию в полном объеме) да и материал, из которого выполнена голова и корпус разнится по качеству – корпус гораздо более выветрен, и видно что он старше, причем намного!

То есть, вопроса о том, что некогда, скульптура “думала другой головой”, и не стоит – это ясно как Божий день.Существует множество версий о том, какой главой именно, обладало мощное тулово монумента, одну из них хочу представить на ваш суд :

Лежащий Анубис..или вот так, например (фотомонтаж)

Что ж, вполне себе гармонично смотрится, при условии, что сюда можно было придумать голову любого существа – главное чтобы было “в размер” (соблюдения пропорции ради) Но мы сегодня не об этом, сегодня мы о том, откуда взялась ныне существующая голова у скульптуры, и кто, когда, при каких условиях, ее на сие место водрузил.

ГОЛОВА

Предлагаю подробнее разсмотреть саму предмет изследования, то бишь, вышеупомянутую, усеченную главу (которую соответственно усекли, оставив некое тело, без весьма важной его части) Давайте бегло проанализируем ситуацию – что мы видим на картинке, какие выводы можно сделать, исходя из нашего разсмотрения предмета?

ШЕЯ / Сразу бросается в глаза грубо и неестественно выполненная “шея”, вернее, ее отсутствие – плавный переход головы в туловище.Видно, что туловище это известняк, а вот голова выполнена из другого материала, и скорее всего, это песчанник!

“ХАЕР” / Прическа у всех статуй совершенна одинакова, как по стилю, так непосредственно и в каменном исполнении.

МАТЕРИАЛ / Голова Сфинкса выполнена из песчанника, как и весь комплекс “Абу-Симбел”!!!

ЛИЦО / Лицо вырезано мастером из склеенных между собою, продолговатых блоков одного размера, это видно четко.”Следы побоев” на лице видны так же явственно, посему, оставим тут небольшой задел, для морально-ментального восполнения ущерба, к чему и приступим без промедления.

ЧЕЛО / На челе явственно видны следы некоего спиленного элемента (который мне до жути что то напоминает, буду думать, где же я “это” видел) Имеется в виду некий фрагмент по центру чела, прямо над переносицей.

“СНЕСЛО БАШНЮ”

И вообще – полное ощущение того, что голове “снесли” верхнюю часть черепной коробки (на фото 19 века, ниже и выше – вид до реставрации) представив это в некоей законченной форме (по типу – “так и былО”) Не знаю как вы, но я в детстве, да и позже, в зрелом возрасте (пока не начал “просыпаться”) так именно эту форму и воспринимал – в законченном виде.

Думаю, этого хватит – в целом, на мой взгляд, заметно что и голова подверглась работам по “изменению внешности”, и по ней прошелся “скальпель пластического хирурга” по камню.Иными словами – явственно видно, что голова ранее имела еще какие то элементы (головной убор или, украшения на челе, и на лбу) которые были стесаны, и голове придана иная форма, так же несовершенная и непропорциональная, неестественная, как и сам монумент в сборе (то, что мы имеем на сегодняшний день)

* Чело – по нынешнему лоб.

* Лоб – по нынешнему, верхняя честь черепа.

“НЕТУ ТЕЛА, НЕТ и ДЕЛА” (прибаутка следователя)

Ну, и чтобы не томить уважаемого читателя ожиданием, сразу дам “в студию” обнаруженное мною, обезглавленное тело, а уж потом, стану аргументировать, оперируя фактами, в пользу предлагаемой читателю, авторской версии.

Это колоссы Абу-Симбела, в 1968г. уничтоженные советстко-египетской карательной экспедицией “Асуанская плотина”. Под видом переноса на 65 метров в сторону (грунтовые воды мол, то-сё) комплекс был полностью разобран и перенесен (яко бы сохранения ради для) а по сути, уничтожен в оригинале (потеря места силы) Потому даю сюда фотографии (преимущественно и по возможности) 19 века (подробнее о переносе комплекса - < ![CDATA[ ]]> http://digitall-angell.livejournal.com/800151.html< ![CDATA[]]> )

Если подумать – лица почти одинаковые, но “почти”..На самом деле, в них имеются различия, как у братьев, и можно предположить, что пропавшая голова, имела такое же лицо – похожее на остальных..С таким же успехом можно предположить, что лицо было несколько иным – ни опровергнуть, ни доказать, как одно так и другое, нет возможности, потому, продолжу искать точки опоры, для моей версии.

ОДИНАКОВЫЙ РАЗМЕР ЛИЦ

Чем могут быть похожи лица? Первое – сам размер головы! (ниже – фото 19 века) уши и “хаер” – прическа, плюс торчащие уши.Сравните человека и лицо изваяния – на предмет сравнения с головой , приделанной композиции “Сфинкс” Обычной линейкой (или даже на пальцах) измерьте человека, стоящего рядом с разными лицами – в обеих случаях, человек (если мерить от подбородка) достает примерно до переносицы.

А теперь оторванная голова – фактически то же самое, учитывая разные комплекции людей, да и разница в пару сантиметров, ведь это же не несколько метров или десятков метров! Это один и тот же формат!

А теперь сравним – обратите внимание, у оторванной головы, череп “подрублен” аккурат на том самом разстоянии, на котором у головы оригинального вида, находится некий “девайс”, по типу окантованный вывод шлейфа.

Вот эта вот штуковина на челе..(современное фото, “новодел”) Обратите внимание – обе “штуковины” разделены на три части, на обеих “штуковинах” (на целой и на стесанной) по центру видна “выделенная” полоса (не стану вдаваться в подробности что это за знаки и т.д.. мы сейчас не о том)

ШРАМЫ УКРАШАЮТ…МУЖЧИН?

Ну а теперь самое главное – варнинг, пиплы! Возьмем старое фото (19 век) на котором оторванная голова в неотреставрированном виде, со свежими следами побоев на лице (это же фото есть выше) Видите конкретный шрам, над правым ухом, что тянется слева направо?

Совместите его с выщербиной на монументе, опять же, на старой фотографии (19го века) колоссов Абу-Симбела.

Или вот так..(если смотреть ниже) Похоже, какой то предмет вонзился справа (от нас) в левую верхнюю часть ныне оторванной головы, и в стену..Возможно предмет был лучом лазера, может быть это след плазменного оружия, или чем там у них камни можно было резать в те поры.

В общем как то так..Еще наверное стоит сравнить из чего сделаны лица скульптур – из плоских длинных блоков, склеенных или уложенных, один на другой.На лице оторванной головы их видно четко (выше мы разсматривали) теперь попробуем разглядеть полосы на лицах уцелевших колоссов Абу-Симбела И это естественно – “отрубленная” голова, была помещена на открытое место, и выветривалась совсем по другому, одна, открытая всем ветрам, тогда как главы колоссов, с тылу прикрыты каменным массивом.

На этом фото прекрасно видны те же полосы, с аналогичным разстоянием (и кстати, размер лица – девушка достает “лицу” аккурат до переносицы !!) единственно – лица колоссов уцелели, сохранились гораздо лучше оторванной головы (оно и понятно) По ним не стреляли из пушек пианые солдаты Наполеона, а так же, в отношении их, не выполнялось других действий насильственного характера (кроме полного уничтожения комплекса, в связи с переносом)

КТО ОТОРВАЛ ГОЛОВУ, И ЗАЧЕМ?

Тут у меня есть определенная версия (немного подкачки из инфо-поля) так что даю в общем и целом, без деталей..Версия совершенно фантастическая, так что относитесь как хотите, можете посмеяться (я посмеюсь вместе с вами)

Если в двух словах и кратко, образ распаковывается так – была война, между некими силами, соответствующего уровня и масштаба, так вот, победители отсекли голову изваянию, и водрузили на нынешнее место, унижения владельца “головы” ради..(что было на тулове животного до этого – неизвестно, скорей всего голова некоего животного и была)

Так они его (ее) опозорили, так они над ним (над ней) насмеялись.(Вполне возможно что это женское лицо) И что то там мелькает, что именно прототип этого изваяния и был виновником, причиной начавшейся междоусобицы (так раскрывается) да, это был “междусобойчег” (классика!) гражданская война между полубогами.

Этим объясняются (продолжается “распаковка” полученного) стёсанные знаки величия, такие, как “некий девайс”, “папаха”, “сбритая” “борода”..

Похоже, что воевали эти трое уцелевших (под вопросом) с тем одним (с одной) голова чьего изваяния была отсечена.Возможно это была их сестра или чья то жена..В общем, владелец отрубленной головы, захотел прибрать к рукам царство, потому как был (была) не согласен (не согласна) с методами ведения хозяйства, внешней политикой и т.д. (хотелось добра, но по своему) и для этой цели заручился (заручилась) поддержкой неких сторонних сил..(всё, пора завязывать )))

В общем, “наши” победили, возмутитель спокойствия был казнен, “голова его” с монумента была тоже отсечена, и приставлена вместо головы животного, на вечное осмеяние (так им казалось тогда) “Родная” же голова животного, как видимо, была снесена во время междоусобицы, вместе с остальными разрушениями.

Еще раз С Новым Годом всех вас, уважаемые подписчики, а так же, все остальные читатели моего блога!