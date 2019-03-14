Минздрав РФ предусматривает полное исчезновение табака с рынка после 2050 года
Проект получил название «Концепция осуществления госполитики в области противодействия табаку». Документ уже согласовали с Минкультуры, Минпросвещения, Минспорта, ФНС и Росстатом. Салагай отметил, что теперь Минздрав должен разработать акты по защите населения от табака до 1 декабря.
Согласно антитабачной концепции, в ближайшие 30 лет уровень потребления табака в России должен быть снижен до 5%. После 2050 года рассматривается возможность выведения табака из легального оборота, уточняет ТАСС.
Для достижения поставленных целей потребуется активизация пропаганды по отказу от табака. Ранее сообщалось, что Минздрав совместно с экспертами прорабатывает вопрос сокращения числа разрешенных мест для курения. В качестве еще одной антитабачной меры предлагается также введение ограничений на распространение новых форм и видов табачных изделий, в том числе электронных сигарет.
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2050 год – антимахорочная концепция. Правительство вышло с предложением полностью избавиться от махорки к 2100 году.
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С такими темпами смертности, после 2050 года у нас останется миллионов 60 населения. Курение необходимо запрещать уже сейчас, либо поднимать акцизы на табак в 4-5 раз.
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Курильщика, пропустившего дозу, плющит не по-детски. Он становится невменяем и социально опасен. Если в одночасье лишить табачных нариков курева, последствия могут быть хреновыми, поэтому с этой точки зрения протяжённость во времени как бы оправдана…
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Борьба с курением должна быть комплексной и одними запретами не чего не добьёшься. Не будет сигарет, появится махорка, люди будут курить трубку, найдут замену всё равно. Меня умиляет такая тревога функционеров от минздрава, но запретный плод всегда сладок.
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Никому в голову не приходит, почему вдруг все так взялись за “борьбу” с курением?
Даже ВОЗ “борется”. При всем при том, что производство табачных изделий увеличивается. Разнообразие видов поражает. И производители честно пишут всякую гадость на красивых пачках. Они же честные. Ничего личного, только бизнес.
Элементарно.
Курение, это прием легких наркотиков. Отказ от курения очень часто влечет замену. Какая замена у легких наркотиков?
Тяжелые. От них уже не откажешься. Опыт китайских опиумных войн ничему, походу, не научил.
Выходит, по плану “борьба” будет продолжаться еще 30 лет. Она такая эта борьба. Очень уж выгодная.
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Давно вычитал, что курение и алкоголь это желание человека на подсознательном уровне уйти в мир иной. Но у нас научный склад ума и поэтому можете без меня посмотреть статистику, где больше всего курят и употребляют алкоголь. Далее сделать статистику по уровню жизни, зарплатам и пенсиям. В итоге у вас будет таблица, какая страна больше всех желает умереть на подсознательном уровне и по каким причинам. Не стал делать статистику, чтобы не заподозрили в подтасовке, но мне кажется что Россия будет на одном из первых мест по количеству выпитого алкоголя и выкуренных сигарет. Причины и так понятны, но можете сделать журналистские исследования и выяснить всё сами.