Минздрав РФ предусматривает полное исчезновение табака с рынка после 2050 года

В правительство РФ внесена на рассмотрение антитабачная концепция. Документ предусматривает полное исчезновение табака с рынка после 2050 года. Об этом во вторник на заседании комитета

Совета Федерации

по социальной политике сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай, пишет РИА Новости.

Проект получил название «Концепция осуществления госполитики в области противодействия табаку». Документ уже согласовали с Минкультуры, Минпросвещения, Минспорта, ФНС и Росстатом. Салагай отметил, что теперь Минздрав должен разработать акты по защите населения от табака до 1 декабря.