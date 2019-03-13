Все делаем правильно: как Украина отреагировала на российскую ноту протеста

МИД России направил ноту протеста Украине в связи с прекращением по инициативе Киева действия Договора о дружбе. По мнению российской стороны, «антинародные действия майданных властей» нарушают права украинских граждан и разрушают «традиционные многогранные связи» между гражданами России и Украины. Как на это отреагировали украинские власти — в обзорном материале «Актуальных комментариев».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на ноту российских властей утверждением, что Украина поступает правильно.

«Получили от МИД РФ ноту в ответ на наше заявление о намерении не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, которую мы направили ещё 21 сентября 2018», — заявил он.

«Как видите, ответить они не замедлили: спустя почти 6 месяцев и на 12 страниц. И все 12 страниц о том, что это вроде только сама Украина систематически нарушала Договор», — добавил Климкин.

Он также отметил, что власти Украины и дальше будут действовать аналогичным образом: «Например, Соглашение об ассоциации с ЕС — это, по их мнению, тоже грубое нарушение. Как и все, что мы делаем, чтобы быть более демократичными, европейскими и, в конце концов, по-настоящему независимыми. Значит, все делаем правильно », — отметил министр.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101581